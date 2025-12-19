Dlaczego Ryanair Prime upadł? Lekcja dla programów lojalnościowych

Czy program lojalnościowy może przegrać, bo klienci korzystają z niego zbyt często? Przypadek Ryanair Prime pokazuje, że taki scenariusz jak najbardziej może doczekać się realizacji. Klęska programu nie obnaża jednak słabości samej idei budowania lojalności klientów, lecz błąd strategiczny w jej projektowaniu. To ostrzeżenie dla marek, które traktują lojalność jak koszt, a nie inwestycję.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego zrezygnowano z programu lojalnościowego Ryanair Prime mimo jego dużej popularności?

Jakie błędy strategiczne popełnił Ryanair, projektując model subskrypcyjny?

Czym różni się dotowanie klienta od budowania prawdziwej lojalności?

Jak zaprojektować program lojalnościowy, który zwiększa LTV i chroni marżę?



Autodestrukcja lojalności w imię źle pojętej oszczędności

Program lojalnościowy w sektorze niskokosztowym musi być precyzyjnym narzędziem, uwzględniającym strategię biznesową marki i oczekiwania klientów. Nie było tak w przypadku Ryanair Prime. Program zamiast motywować klientów do wydawania więcej w innych obszarach, po prostu zabierał przewoźnikowi cenną marżę z podstawowych usług. To nie jest lojalność, to jest dotowanie klienta, a dotacje nigdy nie mogą być długotrwałą strategią w biznesie – mówi Filip Zajdel, Head of Customer Success w Sparta Loyalty.

Model subskrypcyjny. Filozofia strumieni przychodów

Opłata abonamentowa: Stały przychód niezależny od bieżącej transakcji. Zmiana zachowania (Behavioral Change): Najważniejszy element – subskrypcja ma uzależniać klienta od ekosystemu marki, prowadząc do wzrostu częstotliwości zakupów i zwiększonych wydatków na inne, wysokomarżowe usługi (w Amazon Prime jest to na przykład zakup droższych produktów, bo dostawa jest już "opłacona").

Czego zabrakło Ryanair Prime?

Lojalność to inwestycja, nie koszt. Cele, które ratują marżę

Program lojalnościowy jest mechanizmem zarabiania na relacji. Jego nadrzędnym celem jest zwiększenie częstotliwości zakupów oraz wzrost średniej wartości transakcji. Jeśli klient, dzięki programowi, lata dwukrotnie częściej, ale jego zyskowność spada do zera z powodu darmowych benefitów, program ponosi porażkę strategiczną. Korzyści muszą być powiązane ze wzrostem, np. darmowe miejsca po wykupieniu pakietu podróży o podwyższonym standardzie – wyjaśnia Filip Zajdel ze Sparta Loyalty.

Generowanie przychodów kompensacyjnych . Benefity muszą być skorelowane z zachowaniami, które generują dodatkowe przychody lub obniżają koszty operacyjne (np. zachęta do samodzielnej odprawy w aplikacji, co obniża koszty obsługi naziemnej).

. Benefity muszą być skorelowane z zachowaniami, które generują dodatkowe przychody lub obniżają koszty operacyjne (np. zachęta do samodzielnej odprawy w aplikacji, co obniża koszty obsługi naziemnej). Budowanie retencji i Data Value . Utrzymanie klienta w ekosystemie marki i zbieranie danych o jego nawykach. Te dane pozwalają na hiperpersonalizację ofert, która w konsekwencji zwiększa marżę z każdego klienta.

. Utrzymanie klienta w ekosystemie marki i zbieranie danych o jego nawykach. Te dane pozwalają na hiperpersonalizację ofert, która w konsekwencji zwiększa marżę z każdego klienta. Wzrost LTV (Lifetime Value). Program musi sprawiać, że klient lojalny staje się z czasem coraz bardziej wartościowy dla firmy.

Recepta na sukces. Jak zbudować program, by nie żałować

1. Nagradzanie wartościowych zachowań, a nie tylko statusu

2. Wykorzystanie statusu i ekskluzywności zamiast zniżek

3. Skupienie na segmentacji i personalizacji

Klient biznesowy: Potrzebuje elastyczności i priorytetu (status i czas to jego nagrody).

Potrzebuje elastyczności i priorytetu (status i czas to jego nagrody). Klient rodzinny: Potrzebuje gwarancji siedzenia obok siebie i niższych cen na bagaż (wartość i bezpieczeństwo).

Ryanair, zamykając swój program lojalnościowy, wysłał sygnał: nasz zysk jest ważniejszy niż nasza relacja. Lojalność to długoterminowa inwestycja. Klęska programu Ryanair Prime nie jest porażką idei lojalności, lecz porażką złej, niezrównoważonej strategii. Prawdziwa lojalność to sytuacja win-win, a nie koszt, który należy uciąć przy pierwszej okazji – podsumowuje ekspert ze Sparta Loyalty.