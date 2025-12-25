Świąteczne toasty: obalamy mity o alkoholu

Święta to czas radości, bliskości i wznoszenia toastów, ale też moment, w którym łatwo dać się zwieść alkoholowym mitom. Wielu z nas wciąż wierzy, że tłusty posiłek przed spożyciem alkoholu chroni przed upojeniem, a kawa przywraca trzeźwość. Tymczasem fakty prezentują się zgoła inaczej. Kampania "Alkomity" pokazuje, dlaczego świadomość i umiar są ważniejsze niż "mocna głowa".

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego rodzaj alkoholu nie ma znaczenia dla poziomu upojenia?

Ile czystego alkoholu zawierają piwo, wino i wódka?

Które mity o alkoholu są najgłębiej zakorzenione w polskim społeczeństwie?

(Świąteczny) czas na obalenie alko-mitów

MIT: Jak nie pomieszam, to się nie upiję.

MIT: Piwo to nie alkohol.

MIT: Po tłustym posiłku lepiej strawię alkohol.

MIT: Kawa postawi mnie na nogi.

MIT: Alkohol rozgrzewa.

Święta i Nowy Rok to czas spotkań, radości i wspólnego świętowania. W tym okresie pojawia się więcej okazji do wznoszenia toastów i celebracji. Warto jednak pamiętać, że magia tych chwil tkwi w towarzystwie i wspólnych emocjach a nie w ilości wypitego alkoholu.



Świętujmy odpowiedzialnie, z umiarem i dobrym nastrojem – mówi Karol Stec, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy (ZP PPS).

Młodzi dorośli częściej powielają fałszywe przekonania

Czy to święta, czy nie święta: #AlkoToAlko

Niezależnie od tego, czy ktoś sięga po piwo, wino czy wódkę, spożywa tę samą substancję, alkohol etylowy. To jego ilość, a nie rodzaj napoju, decyduje o wpływie na organizm. Dlatego przypominamy: alkohol to alkohol, #alkotoalko! Liczmy porcje etanolu, a nie kieliszki czy kufle.