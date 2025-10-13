eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPolskaCzy zabraknie karpia na świątecznych stołach w tym roku? Nie powinno, ale ceny mogą wzrosnąć

Czy zabraknie karpia na świątecznych stołach w tym roku? Nie powinno, ale ceny mogą wzrosnąć

2025-10-13 12:36

Czy zabraknie karpia na świątecznych stołach w tym roku? Nie powinno, ale ceny mogą wzrosnąć

Czy zabraknie karpia na świątecznych stołach w tym roku? Nie powinno, ale ceny mogą wzrosnąć © wygenerowane przez AI

Już za niecałe dwa miesiące rozpoczynamy świąteczne zakupy, a nieodłącznym elementem polskich stołów jest tradycyjny karp. Hodowcy uspokajają - mimo trudnych warunków pogodowych i hydrologicznej suszy, karpia nie zabraknie. Jednak prognozy na 2025 rok wskazują na niższą produkcję niż w poprzednich latach, co może wpłynąć na wzrost cen tej ryby. Produkcja karpia w Polsce jest wciąż prowadzona naturalnymi, tradycyjnymi metodami.

Przeczytaj także: Wigilia 2024 kosztować będzie 490 złotych

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jak warunki pogodowe i hydrologiczne wpłynęły na produkcję karpia w 2025 roku.
  • Dlaczego prognozowana jest niższa produkcja karpia niż w roku ubiegłym.
  • Jak wygląda proces hodowli karpia.
  • Co może spowodować wzrost cen karpia w sezonie świątecznym.

Wpływ pogody na hodowlę karpia


Hodowla karpia odbywa się w sposób naturalny, w ścisłej zależności od przyrody. Cykl produkcyjny trwa trzy lata, a na każdym etapie rozwoju ryby ogromne znaczenie mają warunki środowiskowe. Temperatura wody, dostępność naturalnego pokarmu w stawach czy ilość opadów – wszystko to bezpośrednio wpływa na tempo wzrostu i kondycję ryby.

Karp nie jest produktem przemysłowym, lecz efektem współpracy człowieka z naturą. Dlatego każdy sezon przynosi inne wyzwania, a hodowcy muszą stale reagować na zmieniające się warunki pogodowe.

Rok pierwszy – wylęg i narybek. To etap, w którym ryby są szczególnie wrażliwe na jakość wody, temperaturę i ilość pokarmu naturalnego w stawach.

Rok drugi – podchów. Młody karp rośnie w większych stawach, a jego przyrost zależy wprost od stabilnych warunków pogodowych oraz dostępności pożywienia.

Rok trzeci – karp konsumpcyjny. To ryba, która trafia do konsumenta. Jej masa i kondycja są efektem całego cyklu hodowlanego.

Zakłócenia na poszczególnych etapach hodowli, takie jak np. brak opadów czy utrzymujące się niskie temperatury, wpływają bezpośrednio na tempo wzrostu ryb i ich kondycję. W konsekwencji skutkuje to mniejszą ich dostępnością.
Już wiosną obserwowaliśmy skutki hydrologicznej suszy. W wielu gospodarstwach nie było możliwe pełne obsadzenie stawów. Dodatkowo, zimny maj i duże wahania temperatur zahamowały wzrost karpia. Na podstawie przeprowadzonych badań prognozujemy, że produkcja karpia będzie w tym roku niższa niż w ubiegłym roku – mówi Dawid Tarasiewicz, Prezes Organizacji Producentów Polski Karp.

Hodowcy uspokajają – karpia nie zabraknie


Mimo niesprzyjającej pogody w pierwszej połowie roku, na polskich stołach nie zabraknie tradycyjnego karpia – uspokaja Organizacja Producentów Polski Karp. Według prognoz, tegoroczna produkcja będzie niższa niż rok temu, jednak rynek pozostaje stabilny a konsumenci mogą być spokojni o dostępność ryby.

Co z cenami karpia?


Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, straty spowodowane przez zwierzęta rybożerne (głównie kormorany) oraz wzrost kosztów hodowli tegoroczne ceny karpia mogą wzrosnąć.
Produkcja karpia w Polsce to wciąż tradycyjna, ręczna praca rybaków wykonywana praktycznie w niezmieniony od pokoleń sposób. Nie stosuje się w niej antybiotyków ani hormonów wzrostu, a ryby rosną w rytmie wyznaczanym przez przyrodę. Hodowla karpia jest oparta na pracy ludzi, a nie na rozwiązaniach przemysłowych. Dzięki temu konsumenci mają pewność, że trafia do nich ryba najwyższej jakości – zdrowa, bezpieczna i w pełni naturalna – podsumowuje Dawid Tarasiewicz.
Przeczytaj także: Wigilia 2023 będzie o 4% tańsza Wigilia 2023 będzie o 4% tańsza

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: karp, Wigilia, karp wigilijny, cena karpia, ryby, sprzedaż ryb, Boże Narodzenie

Przeczytaj także

Karp na święta: czy i jak kupujemy ryby?

Karp na święta: czy i jak kupujemy ryby?

Wigilia 2022 droższa o prawie 30%

Wigilia 2022 droższa o prawie 30%

Barszcz z uszkami króluje na stole w Boże Narodzenie

Barszcz z uszkami króluje na stole w Boże Narodzenie

Barszcz z uszkami, pierogi i karp. Tak smakuje polskie Boże Narodzenie

Barszcz z uszkami, pierogi i karp. Tak smakuje polskie Boże Narodzenie

Cena karpia rośnie wolniej niż wynagrodzenia

Cena karpia rośnie wolniej niż wynagrodzenia

Ile karpi kupimy za przeciętne wynagrodzenie w 2016 roku?

Ile karpi kupimy za przeciętne wynagrodzenie w 2016 roku?

Na ile karpia wigilijnego stać przeciętnego Polaka?

Na ile karpia wigilijnego stać przeciętnego Polaka?

Wigilijny karp w polskim Internecie

Wigilijny karp w polskim Internecie

Karp na Wigilię zgodnie z prawem

Karp na Wigilię zgodnie z prawem

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Jak przygotować mailing, aby nie trafić do spamu

Jak przygotować mailing, aby nie trafić do spamu

Reklama natywna - 5 najważniejszych zalet

Reklama natywna - 5 najważniejszych zalet

Ranking kont firmowych 2023. W jakim banku najlepsze konto firmowe?

Ranking kont firmowych 2023. W jakim banku najlepsze konto firmowe?

Artykuły promowane

Długie weekendy - jak wygląda kalendarz 2025?

Długie weekendy - jak wygląda kalendarz 2025?

Prawo drogowe - jakie zmiany w 2025 roku?

Święta i dni wolne od pracy w Niemczech w 2025 roku

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Dlaczego warto zamienić stare obligacje na nowe emisje?

Dlaczego warto zamienić stare obligacje na nowe emisje?

Polskie start-upy w drodze do USA. Rusza nabór do programu NCBR-USA 2025

Polskie start-upy w drodze do USA. Rusza nabór do programu NCBR-USA 2025

Kto uratuje polski rynek pracy? Ukryty potencjał niewidzialnych grup pracowników

Kto uratuje polski rynek pracy? Ukryty potencjał niewidzialnych grup pracowników

Kredyt hipoteczny wspólnie z rodzicem, czyli jak zwiększyć zdolność kredytową

Kredyt hipoteczny wspólnie z rodzicem, czyli jak zwiększyć zdolność kredytową

Wzrost kosztów życia największym wyzwaniem finansowym rodziców tej jesieni

Wzrost kosztów życia największym wyzwaniem finansowym rodziców tej jesieni

Ile kosztuje naładowanie elektryka? Ranking cen ładowania samochodów elektrycznych X 2025

Ile kosztuje naładowanie elektryka? Ranking cen ładowania samochodów elektrycznych X 2025

OC tanieje, ale nie dla wszystkich. Nowy raport o cenach polis w 2025 roku

OC tanieje, ale nie dla wszystkich. Nowy raport o cenach polis w 2025 roku

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: