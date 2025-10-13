Czy zabraknie karpia na świątecznych stołach w tym roku? Nie powinno, ale ceny mogą wzrosnąć

Już za niecałe dwa miesiące rozpoczynamy świąteczne zakupy, a nieodłącznym elementem polskich stołów jest tradycyjny karp. Hodowcy uspokajają - mimo trudnych warunków pogodowych i hydrologicznej suszy, karpia nie zabraknie. Jednak prognozy na 2025 rok wskazują na niższą produkcję niż w poprzednich latach, co może wpłynąć na wzrost cen tej ryby. Produkcja karpia w Polsce jest wciąż prowadzona naturalnymi, tradycyjnymi metodami.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak warunki pogodowe i hydrologiczne wpłynęły na produkcję karpia w 2025 roku.

Dlaczego prognozowana jest niższa produkcja karpia niż w roku ubiegłym.

Jak wygląda proces hodowli karpia.

Co może spowodować wzrost cen karpia w sezonie świątecznym.

Wpływ pogody na hodowlę karpia

Już wiosną obserwowaliśmy skutki hydrologicznej suszy. W wielu gospodarstwach nie było możliwe pełne obsadzenie stawów. Dodatkowo, zimny maj i duże wahania temperatur zahamowały wzrost karpia. Na podstawie przeprowadzonych badań prognozujemy, że produkcja karpia będzie w tym roku niższa niż w ubiegłym roku – mówi Dawid Tarasiewicz, Prezes Organizacji Producentów Polski Karp.

Hodowcy uspokajają – karpia nie zabraknie

Co z cenami karpia?

Produkcja karpia w Polsce to wciąż tradycyjna, ręczna praca rybaków wykonywana praktycznie w niezmieniony od pokoleń sposób. Nie stosuje się w niej antybiotyków ani hormonów wzrostu, a ryby rosną w rytmie wyznaczanym przez przyrodę. Hodowla karpia jest oparta na pracy ludzi, a nie na rozwiązaniach przemysłowych. Dzięki temu konsumenci mają pewność, że trafia do nich ryba najwyższej jakości – zdrowa, bezpieczna i w pełni naturalna – podsumowuje Dawid Tarasiewicz.

Hodowla karpia odbywa się w sposób naturalny, w ścisłej zależności od przyrody. Cykl produkcyjny trwa trzy lata, a na każdym etapie rozwoju ryby ogromne znaczenie mają warunki środowiskowe. Temperatura wody, dostępność naturalnego pokarmu w stawach czy ilość opadów – wszystko to bezpośrednio wpływa na tempo wzrostu i kondycję ryby.Karp nie jest produktem przemysłowym, lecz efektem współpracy człowieka z naturą. Dlatego każdy sezon przynosi inne wyzwania, a hodowcy muszą stale reagować na zmieniające się warunki pogodowe.To etap, w którym ryby są szczególnie wrażliwe na jakość wody, temperaturę i ilość pokarmu naturalnego w stawach.Młody karp rośnie w większych stawach, a jego przyrost zależy wprost od stabilnych warunków pogodowych oraz dostępności pożywienia.To ryba, która trafia do konsumenta. Jej masa i kondycja są efektem całego cyklu hodowlanego.Zakłócenia na poszczególnych etapach hodowli, takie jak np. brak opadów czy utrzymujące się niskie temperatury, wpływają bezpośrednio na tempo wzrostu ryb i ich kondycję. W konsekwencji skutkuje to mniejszą ich dostępnością.Mimo niesprzyjającej pogody w pierwszej połowie roku, na polskich stołach nie zabraknie tradycyjnego karpia – uspokaja Organizacja Producentów Polski Karp. Według prognoz, tegoroczna produkcja będzie niższa niż rok temu, jednak rynek pozostaje stabilny a konsumenci mogą być spokojni o dostępność ryby.Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, straty spowodowane przez zwierzęta rybożerne (głównie kormorany) oraz wzrost kosztów hodowli tegoroczne ceny karpia mogą wzrosnąć.