Czy rozmowa z chatbotem to zdrada? Nowa intymność w erze AI

Jeszcze kilka lat temu „przyjaciel AI” brzmiał jak żart z futurystycznego serialu. Dziś to realny element życia tysięcy Europejczyków, a globalny rynek platform towarzyszących opartych na sztucznej inteligencji wart jest już 764 mln dolarów. Prognozy mówią jasno: do 2032 roku wartość ta podwoi się, przekraczając 1,66 mld.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego relacje z chatbotami stają się w Europie coraz popularniejsze?

Czy rozmowa z chatbotem może być formą zdrady emocjonalnej?

Jakie granice intymności warto dziś wyznaczać w relacjach z technologią?