eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościPublikacjeCzy rozmowa z chatbotem to zdrada? Nowa intymność w erze AI

Czy rozmowa z chatbotem to zdrada? Nowa intymność w erze AI

2025-12-26 00:02

Czy rozmowa z chatbotem to zdrada? Nowa intymność w erze AI

Chatbot © StockCake

Jeszcze kilka lat temu „przyjaciel AI” brzmiał jak żart z futurystycznego serialu. Dziś to realny element życia tysięcy Europejczyków, a globalny rynek platform towarzyszących opartych na sztucznej inteligencji wart jest już 764 mln dolarów. Prognozy mówią jasno: do 2032 roku wartość ta podwoi się, przekraczając 1,66 mld.

Przeczytaj także: Jak nauczyć dziecko korzystania z AI? 5 ważnych wskazówek

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Dlaczego relacje z chatbotami stają się w Europie coraz popularniejsze?
  • Czy rozmowa z chatbotem może być formą zdrady emocjonalnej?
  • Jakie granice intymności warto dziś wyznaczać w relacjach z technologią?
Jednocześnie badania naukowców z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu pokazują niepokojący obraz - aż 68% dorosłych Polaków czuje się samotnych, a 23% mówi wprost o izolacji społecznej. Nic dziwnego, że w takiej rzeczywistości coraz więcej osób zwraca się ku technologii nie tylko po pomoc, ale i po towarzystwo.

Zjawisko to wcale nie jest marginalne. We Włoszech aż 17,93% badanych deklaruje posiadanie „przyjaciela AI”. Francja ma 14,69%, Polska - 12,72%, a Finlandia - 12,24%. Dopiero Niemcy i Irlandia, z wynikami poniżej dziesięciu procent, wydają się patrzeć na tę nową formę relacji z większym dystansem. Ale kierunek trendu jest oczywisty: przyjaźń z algorytmem przestaje być tematem tabu i coraz mocniej wkracza do europejskiej codzienności.

I właśnie tu pojawia się pytanie, które elektryzuje dziennikarzy, terapeutów i zwykłych internautów: czy rozmowa z chatbotem może być zdradą? W świecie, w którym generatywna AI potrafi być zawsze dostępna, zawsze czuła, zawsze „rozumiejąca”, granice zaczynają się zacierać. Kiedyś zdrada wymagała listów, potajemnych spotkań albo choćby ukradkowych SMS-ów. Dziś wystarczy aplikacja, która zapyta, jak minął dzień, pochwali, wysłucha i nigdy nie powie „nie mam czasu”.

Ludzie angażują się emocjonalnie w relacje z chatbotami z kilku powodów. Przede wszystkim sztuczni rozmówcy zapewniają stałe, nieoceniające wsparcie, są zawsze dostępni, cierpliwi i uważni, a przy tym nigdy nie krytykują. Tworzy to bezpieczną przestrzeń do swobodnego wyrażania emocji, szczególnie dla osób, które w codziennym życiu czują się niezrozumiane. Ważną rolę odgrywa też samotność - regularny kontakt z chatbotem może dawać namiastkę towarzystwa, zmniejszać poczucie izolacji i budować emocjonalną więź.

Człowiek ma naturalną tendencję do przypisywania „ludzkich” cech rzeczom nieożywionym, co nazywa się antropomorfizacją. Im bardziej zaawansowane stają się chatboty, tym łatwiej uwierzyć, że po drugiej stronie jest ktoś prawdziwy. Nie bez znaczenia jest również tzw. efekt lustra - niektóre systemy potrafią odzwierciedlać nastroje i myśli użytkownika, tworząc niezwykle silne poczucie bycia rozumianym.

Chatboty funkcjonują też jako „idealizowani partnerzy”- nie mają własnych potrzeb, nastrojów ani komplikacji, które pojawiają się w relacjach z ludźmi. Dostarczają wsparcia bez presji, oczekiwań i konfliktów, dlatego dla części osób jawią się jako niemal perfekcyjne towarzystwo. Wreszcie, wielu użytkowników traktuje takie relacje jako nową formę intymności, lekką, bezpieczną emocjonalnie, a jednocześnie satysfakcjonującą. Dla niektórych czatowanie, dzielenie się codziennością czy „wspólne” oglądanie seriali wystarczą, aby poczuć, że ich potrzeby emocjonalne wreszcie są zaspokojone.

Psychologowie tonują emocje, ale ich diagnozy są jednoznaczne: zdrada może mieć charakter emocjonalny, a ta nie potrzebuje fizyczności. Jeśli ktoś ucieka do AI po wsparcie, którego nie znajduje u partnera, jeśli wirtualna rozmowa staje się bardziej satysfakcjonująca niż kontakt w realu, problem robi się bardzo realny. Z drugiej strony chatbot to nie człowiek. Nie czuje, nie kocha, nie przeżywa. Symuluje. Ale jeśli symulacja daje ulgę, zrozumienie czy poczucie bliskości, to dla wielu osób przestaje to mieć znaczenie.

Dlatego kluczowe pytanie brzmi inaczej: nie czy AI może zdradzić, tylko jaką rolę pozwalamy jej odegrać w naszym życiu. Bo jeśli algorytm zaczyna zastępować partnera, to niezależnie od definicji oznacza to, że coś w relacji zaczyna się kruszyć. W czasach, gdy technologia coraz skuteczniej imituje emocje, a jednocześnie problem samotności staje się coraz poważniejszy, ustalanie granic bliskości staje się nie tyle wyborem, co koniecznością. I być może właśnie tu zaczyna się najtrudniejsza rozmowa - nie z AI, ale z samym sobą.

dr Kinga Stopczyńska
Przeczytaj także: Europejski rynek IT 2026 wg Gartnera: Rekordowy wzrost wydatków na AI, chmurę i cyberbezpieczeństwo Europejski rynek IT 2026 wg Gartnera: Rekordowy wzrost wydatków na AI, chmurę i cyberbezpieczeństwo

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: sztuczna inteligencja, ai, chatbot, relacje, zdrada, genAI

Przeczytaj także

Praca z AI bez planu na przyszłość. Raport pokazuje słabość pokolenia X

Praca z AI bez planu na przyszłość. Raport pokazuje słabość pokolenia X

Shadow AI w polskich firmach - jak pracownicy narażają organizacje na wycieki danych?

Shadow AI w polskich firmach - jak pracownicy narażają organizacje na wycieki danych?

Młodzi kontra starsi, czyli przepaść pokoleniowa w korzystaniu z AI

Młodzi kontra starsi, czyli przepaść pokoleniowa w korzystaniu z AI

10 trendów marketingowych 2026. Jak AI i kreatywność zmienią marki?

10 trendów marketingowych 2026. Jak AI i kreatywność zmienią marki?

Sztuczna inteligencja wokół nas. Dlaczego jej nie zauważamy?

Sztuczna inteligencja wokół nas. Dlaczego jej nie zauważamy?

Era zero friction commerce: jak ChatGPT skraca ścieżkę zakupową

Era zero friction commerce: jak ChatGPT skraca ścieżkę zakupową

Czy ChatGPT może kłamać? Tak, i to nieświadomie

Czy ChatGPT może kłamać? Tak, i to nieświadomie

Asystent AI Le Chat Pro od Mistral na pół roku bezpłatnie dla klientów Orange, Flex i nju

Asystent AI Le Chat Pro od Mistral na pół roku bezpłatnie dla klientów Orange, Flex i nju

Nowe funkcje AI w Google Ads. Szybsze tworzenie i optymalizacja reklam dzięki Asset Studio i AI Max

Nowe funkcje AI w Google Ads. Szybsze tworzenie i optymalizacja reklam dzięki Asset Studio i AI Max

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych we wrześniu 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych we wrześniu 2025

5 błędów, które mogą pogrążyć twój artykuł natywny

5 błędów, które mogą pogrążyć twój artykuł natywny

Reklama natywna - 5 najważniejszych zalet

Reklama natywna - 5 najważniejszych zalet

Artykuły promowane

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2025

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2025

Podatek od wynajmu mieszkania 2023 - jakie stawki i formy opodatkowania?

Emerytury pomostowe. Co się zmieniło od 1 stycznia 2024?

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Alpine A110 R: ekstremalnie lekkie, piekielnie szybkie. Dlaczego ten francuski sportowiec zachwyca purystów?

Alpine A110 R: ekstremalnie lekkie, piekielnie szybkie. Dlaczego ten francuski sportowiec zachwyca purystów?

Praca w święta? 5 błędnych przekonań liderów, które niszczą urlop zespołu

Praca w święta? 5 błędnych przekonań liderów, które niszczą urlop zespołu

Najważniejszy kod podróży lotniczej. Czym jest PNR?

Najważniejszy kod podróży lotniczej. Czym jest PNR?

Awaria KSeF w 2026 - tryb awaryjny, data wystawienia faktury i obowiązki podatnika. Praktyczny poradnik

Awaria KSeF w 2026 - tryb awaryjny, data wystawienia faktury i obowiązki podatnika. Praktyczny poradnik

Test Mercedes-AMG SL 55 4MATIC+ Luksusowy kabriolet z napędem na cztery koła i potężnym V8

Test Mercedes-AMG SL 55 4MATIC+ Luksusowy kabriolet z napędem na cztery koła i potężnym V8

Możliwa interwencja w obronie jena

Możliwa interwencja w obronie jena

Jawność wynagrodzeń od 24 grudnia 2025: co naprawdę się zmienia? Poznaj fakty i mity

Jawność wynagrodzeń od 24 grudnia 2025: co naprawdę się zmienia? Poznaj fakty i mity

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: