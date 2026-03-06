Badania internetu Gemius/PBI II 2026

Na na komputerach osobistych i tabletach najczęściej odwiedzamy google.com © pexels

Prawie 30 mln Polaków korzysta z internetu, a większość z nich codziennie sięga po najpopularniejsze platformy i aplikacje. Najnowsze dane Mediapanel za luty pokazują, które firmy i serwisy dominują w polskiej sieci oraz jak rozkłada się ruch między komputerami a urządzeniami mobilnymi. Zestawienia potwierdzają silną pozycję globalnych gigantów technologicznych, ale wskazują też, które polskie serwisy i aplikacje wciąż przyciągają miliony użytkowników.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Którzy wydawcy i platformy internetowe przyciągają najwięcej użytkowników?

Jak wygląda ranking najpopularniejszych domen i aplikacji w polskim internecie?

Które serwisy dominują na komputerach, a które na urządzeniach mobilnych?

WYDAWCY - INTERNET

Wszystkie urządzenia

Komputery osobiste i laptopy

Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - komputery osobiste i laptopy Liderem zestawienia Mediapanel pozostaje Grupa Google, za nią Meta Platforms i Allegro

Urządzenia mobilne

DOMENY - INTERNET

Wszystkie urządzenia

Komputery osobiste i laptopy

Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - komputery osobiste i laptopy Pierwsze miejsce to tradycyjnie już google.com, zestawienie zamykają natomiast podatki.gov.pl

Urządzenia mobilne

Aplikacje audytowane

Wszystkie aplikacje

Wydawcy - stream audio i wideo