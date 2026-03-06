Badania internetu Gemius/PBI II 2026
2026-03-06 00:30
Na na komputerach osobistych i tabletach najczęściej odwiedzamy google.com © pexels
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Którzy wydawcy i platformy internetowe przyciągają najwięcej użytkowników?
- Jak wygląda ranking najpopularniejszych domen i aplikacji w polskim internecie?
- Które serwisy dominują na komputerach, a które na urządzeniach mobilnych?
WYDAWCY - INTERNET
Wszystkie urządzenia
Lutowe dane Mediapanel nie przynoszą większych zmian i ponownie potwierdzają dominację dotychczasowych liderów wśród najczęściej odwiedzanych wydawców stron i programów internetowych przez internautów.
Na pierwszym miejscu ponownie uplasowała się Grupa Google. Drugą pozycję zajęła Grupa Meta Platforms, a na trzecim miejscu znalazła się Grupa Allegro. Układ czołówki pozostał więc taki sam jak w styczniu.
Tuż za podium, podobnie jak miesiąc wcześniej, znalazła się Grupa Polsat-Interia, a kolejną pozycję zajęła Grupa WhatsApp.
Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - wszystkie urządzenia
Komputery osobiste i laptopy
W zestawieniu witryn i programów odwiedzanych za pośrednictwem komputerów osobistych i laptopów liderem pozostaje Grupa Google z wynikiem 69,26%.
Drugie miejsce zajmuje Meta Platforms (38,36%), a trzecie Allegro. Ranking TOP 20 zamyka w tym miesiącu Grupa Paypo.
Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - komputery osobiste i laptopy
Urządzenia mobilne
W zestawieniu TOP 20 wydawców, z których serwisów i aplikacji korzystają internauci na urządzeniach mobilnych, pierwsze trzy miejsca zajmują odpowiednio: Grupa Google (91,89%), Grupa Meta Platforms (83,60%) oraz Grupa Allegro (67,54%). Osiągnięte wyniki są bardzo zbliżone do tych odnotowanych miesiąc wcześniej.
Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - urządzenia mobilne
DOMENY - INTERNET
Wszystkie urządzenia
W rankingu domen najczęściej odwiedzanych przez internautów niezmiennie prowadzi google.com z zasięgiem 90,90%. Na drugim miejscu ponownie znalazł się youtube.com (64,66%), a na trzecim facebook.com (56,59%). Kolejne pozycje zajmują interia.pl oraz allegro.pl. Zestawienie dwudziestu domen zamyka w tym miesiącu login.gov.pl.
Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - wszystkie urządzenia
Komputery osobiste i laptopy
W rankingu TOP 20 domen odwiedzanych na komputerach osobistych i tabletach pierwszą pozycję ponownie zajmuje google.com (67,41%). Na drugim miejscu znalazł się youtube.com (40,52%), a na trzecim facebook.com (35,23%). Ostatnie miejsce w zestawieniu przypadło tym razem domenie podatki.gov.pl.
Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - komputery osobiste i laptopy
Urządzenia mobilne
W przypadku urządzeń mobilnych liderem zestawienia Gemius/PBI pozostaje domena google.com z wynikiem 73,17%. Na kolejnych miejscach – podobnie jak w styczniu – znalazły się interia.pl oraz youtube.com, a dalej onet.pl i wp.pl. Ranking zamyka w tym miesiącu dziennik.pl.
Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - urządzenia mobilne
Aplikacje audytowane
Na pierwszym miejscu w rankingu audytowanych aplikacji ponownie znalazła się aplikacja Allegro z zasięgiem 31,19%. Drugą pozycję zajmuje Jakdojade (11,79%), a trzecie miejsce aplikacja Nowa Poczta Interia z wynikiem 3,46%. Układ czołówki pozostaje niezmienny od kilku miesięcy.
TOP20 audytowanych aplikacji, z których korzysta najwięcej internautów
Wszystkie aplikacje
Wśród wszystkich aplikacji pierwszą pozycję ponownie zajmuje Aplikacja Google z zasięgiem 86,36%. Na drugim miejscu znalazł się Facebook (74,88%), a na trzecim Messenger (71,51%). Podobnie jak miesiąc wcześniej, kolejność liderów nie uległa zmianie.
Wszystkie aplikacje
Wydawcy - stream audio i wideo
Wśród audytowanych odtwarzaczy wideo liderem – tak jak miesiąc wcześniej – pozostaje Grupa Polsat-Interia. Drugie miejsce zajęła Grupa RAS Polska, a trzecie Agora.
W kategorii odtwarzaczy audio najwyższy wynik osiągnęła Grupa ZPR Media.
Wydawcy - stream audio i wideo
Do badania wykorzystano dane o strukturze pochodzące z badania NetTrack Kantar Polska oraz badania Maluchy.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
