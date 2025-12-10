eGospodarka.pl
Badania internetu Gemius/PBI XI 2025

2025-12-10

Badania internetu Gemius/PBI XI 2025

Grupa Meta Platforms trzyma się w rankingach bardzo mocno

Internet bez niespodzianek – ale z rekordowym zasięgiem. W listopadzie 2025 roku z sieci korzystało niemal 30 mln Polaków, a codziennie online było średnio 26,7 mln osób. Najnowszy Mediapanel pokazuje, kto rządzi na komputerach, smartfonach i w aplikacjach. Google, Meta i Allegro utrzymują pozycję liderów, a rynek audio i wideo pozostaje pod silną kontrolą największych grup mediowych.

Przeczytaj także: Badania internetu Gemius/PBI X 2025

Poniżej przedstawiamy zbiorcze, szczegółowe dane miesięczne z badania internetu, obejmujące rankingi wydawców, serwisów internetowych oraz aplikacji. Zaprezentowane zostały również wyniki audytowanych odtwarzaczy audio i wideo – ujęte w ramach grup mediowych uczestniczących w pomiarze.

W listopadzie liczba użytkowników sieci wyniosła 29,7 mln, natomiast średnia dzienna liczba internautów osiągnęła poziom 26,7 mln.

WYDAWCY - INTERNET

Wszystkie urządzenia


Listopadowe dane Mediapanel ponownie potwierdzają dominację dotychczasowych liderów wśród najczęściej odwiedzanych wydawców stron i programów internetowych przez internautów. Na pierwszym miejscu ponownie znalazła się Grupa Google. Drugą pozycję zajęła Grupa Meta Platforms, a trzecie miejsce przypadło Grupie Allegro.

Tuż za podium, podobnie jak miesiąc wcześniej, uplasowała się Grupa Polsat-Interia, a kolejne miejsce zajęła Whaleco.
Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - wszystkie urządzenia
fot. mat. prasowe

Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - wszystkie urządzenia

Na pierwszym miejscu ponownie Grupa Google, zestawienie ponownie zamyka Grupa Wikimedia Foundation

Komputery osobiste i laptopy


W rankingu witryn i programów odwiedzanych za pośrednictwem komputerów osobistych i laptopów niezmiennie prowadzi Grupa Google z wynikiem 71,67%.

Drugą pozycję zajmuje Allegro (39,25%), a trzecie miejsce Meta Platforms. Zestawienie TOP 20 zamyka tym razem Netflix.
Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - komputery osobiste i laptopy
fot. mat. prasowe

Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - komputery osobiste i laptopy

Liderem zestawienia Mediapanel pozostaje Grupa Google, za nią Allegro i Meta Platforms

Urządzenia mobilne


Pierwsze trzy miejsca w zestawieniu TOP 20 wydawców, z których serwisów i aplikacji korzystają internauci na urządzeniach mobilnych, należą odpowiednio do: Grupy Google (91,78%), Grupy Meta Platforms (83,51%) oraz Grupy Allegro (69,81%). Wyniki te pozostają bardzo zbliżone do tych sprzed miesiąca.
Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - urządzenia mobilne
fot. mat. prasowe

Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - urządzenia mobilne

Miejsce pierwsze - bez zaskoczeń - zajmuje Grupa Google, 20-tkę zamyka tym razem Grupa Microsoft MSN

DOMENY - INTERNET

Wszystkie urządzenia


W kategorii domen najczęściej odwiedzanych przez internautów niezmiennie prowadzi google.com z zasięgiem 91,15%. Drugie miejsce zajmuje youtube.com (65,51%), a trzecie facebook.com (56,66%), wyprzedzając allegro.pl i onet.pl. Układ czołówki pozostaje bez zmian względem poprzedniego miesiąca. Zestawienie dwudziestu zamyka tiktok.com.
Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - wszystkie urządzenia
fot. mat. prasowe

Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - wszystkie urządzenia

Na pierwszym miejscu zestawienia Gemius/PBI jak zwykle google.com

Komputery osobiste i laptopy


W rankingu TOP 20 domen najczęściej odwiedzanych na komputerach osobistych i tabletach pierwszą pozycję ponownie zajmuje google.com (66,50%). Na drugim miejscu znalazł się youtube.com (41,50%), a na trzecim facebook.com (34,86%). Ostatnią pozycję tym razem zajmuje aliexpress.com.
Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - komputery osobiste i laptopy
fot. mat. prasowe

Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - komputery osobiste i laptopy

Pierwsze miejsce to tradycyjnie już google.com, zestawienie zamyka natomiast aliexpress.com

Urządzenia mobilne


W przypadku urządzeń mobilnych liderem zestawienia Gemius/PBI ponownie została domena google.com z wynikiem 74,96%. Na kolejnych miejscach znalazły się onet.pl oraz youtube.com, następnie interia.pl i allegro.pl. Ranking zamyka empik.com.
Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - urządzenia mobilne
fot. mat. prasowe

Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - urządzenia mobilne

Ulubioną domeną użytkowników urządzeń mobilnych pozostaje google.com

Aplikacje audytowane


Liderem rankingu ponownie została aplikacja Allegro z zasięgiem 31,10%. Drugą pozycję zajmuje Jakdojade (12,17%), a trzecie miejsce przypadło aplikacji Nowa Poczta Interia, której zasięg wyniósł 3,47%.
TOP20 audytowanych aplikacji, z których korzysta najwięcej internautów
fot. mat. prasowe

TOP20 audytowanych aplikacji, z których korzysta najwięcej internautów

Liderem zestawienia ponownie okazała się Aplikacja Allegro, dwudziestkę zamyka Polsat Sport

Wszystkie aplikacje


Na pierwszym miejscu wśród wszystkich aplikacji ponownie znalazła się Aplikacja Google z zasięgiem 86,05%. Drugą pozycję zajmuje Facebook (74,79%), a trzecią Messenger (65,97%). Układ czołówki pozostaje identyczny jak miesiąc wcześniej.
Wszystkie aplikacje
fot. mat. prasowe

Wszystkie aplikacje

Liderem zestawienia jest Aplikacja Google z zasięgiem 86,05% względem 86,24% w ubiegłym miesiącu

Wydawcy - stream audio i wideo


Wśród audytowanych odtwarzaczy wideo pozycję lidera, podobnie jak przed miesiącem, utrzymała Grupa Polsat-Interia. Drugie miejsce zajęła Grupa RAS Polska, a trzecie Agora.

W kategorii odtwarzaczy audio najlepszy wynik osiągnęła Grupa ZPR Media.
Wydawcy - stream audio i wideo
fot. mat. prasowe

Wydawcy - stream audio i wideo

W zestawieniu audytowanych playerów wideo, podobnie jak miesiąc wcześniej, liderem jest Grupa Polsat-Interia

Do badania wykorzystano dane o strukturze pochodzące z badania NetTrack Kantar Polska oraz badania Maluchy.


Przeczytaj także: Badania internetu Gemius/PBI IX 2025

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: badania internetu, Gemius/PBI, statystyki internetu, statystyki oglądalności

