Badania internetu Gemius/PBI XI 2025
2025-12-10 00:20
Grupa Meta Platforms trzyma się w rankingach bardzo mocno © pexels
Przeczytaj także: Badania internetu Gemius/PBI X 2025Poniżej przedstawiamy zbiorcze, szczegółowe dane miesięczne z badania internetu, obejmujące rankingi wydawców, serwisów internetowych oraz aplikacji. Zaprezentowane zostały również wyniki audytowanych odtwarzaczy audio i wideo – ujęte w ramach grup mediowych uczestniczących w pomiarze.
W listopadzie liczba użytkowników sieci wyniosła 29,7 mln, natomiast średnia dzienna liczba internautów osiągnęła poziom 26,7 mln.
WYDAWCY - INTERNET
Wszystkie urządzenia
Listopadowe dane Mediapanel ponownie potwierdzają dominację dotychczasowych liderów wśród najczęściej odwiedzanych wydawców stron i programów internetowych przez internautów. Na pierwszym miejscu ponownie znalazła się Grupa Google. Drugą pozycję zajęła Grupa Meta Platforms, a trzecie miejsce przypadło Grupie Allegro.
Tuż za podium, podobnie jak miesiąc wcześniej, uplasowała się Grupa Polsat-Interia, a kolejne miejsce zajęła Whaleco.
Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - wszystkie urządzenia
Komputery osobiste i laptopy
W rankingu witryn i programów odwiedzanych za pośrednictwem komputerów osobistych i laptopów niezmiennie prowadzi Grupa Google z wynikiem 71,67%.
Drugą pozycję zajmuje Allegro (39,25%), a trzecie miejsce Meta Platforms. Zestawienie TOP 20 zamyka tym razem Netflix.
Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - komputery osobiste i laptopy
Urządzenia mobilne
Pierwsze trzy miejsca w zestawieniu TOP 20 wydawców, z których serwisów i aplikacji korzystają internauci na urządzeniach mobilnych, należą odpowiednio do: Grupy Google (91,78%), Grupy Meta Platforms (83,51%) oraz Grupy Allegro (69,81%). Wyniki te pozostają bardzo zbliżone do tych sprzed miesiąca.
Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - urządzenia mobilne
DOMENY - INTERNET
Wszystkie urządzenia
W kategorii domen najczęściej odwiedzanych przez internautów niezmiennie prowadzi google.com z zasięgiem 91,15%. Drugie miejsce zajmuje youtube.com (65,51%), a trzecie facebook.com (56,66%), wyprzedzając allegro.pl i onet.pl. Układ czołówki pozostaje bez zmian względem poprzedniego miesiąca. Zestawienie dwudziestu zamyka tiktok.com.
Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - wszystkie urządzenia
Komputery osobiste i laptopy
W rankingu TOP 20 domen najczęściej odwiedzanych na komputerach osobistych i tabletach pierwszą pozycję ponownie zajmuje google.com (66,50%). Na drugim miejscu znalazł się youtube.com (41,50%), a na trzecim facebook.com (34,86%). Ostatnią pozycję tym razem zajmuje aliexpress.com.
Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - komputery osobiste i laptopy
Urządzenia mobilne
W przypadku urządzeń mobilnych liderem zestawienia Gemius/PBI ponownie została domena google.com z wynikiem 74,96%. Na kolejnych miejscach znalazły się onet.pl oraz youtube.com, następnie interia.pl i allegro.pl. Ranking zamyka empik.com.
Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - urządzenia mobilne
Aplikacje audytowane
Liderem rankingu ponownie została aplikacja Allegro z zasięgiem 31,10%. Drugą pozycję zajmuje Jakdojade (12,17%), a trzecie miejsce przypadło aplikacji Nowa Poczta Interia, której zasięg wyniósł 3,47%.
TOP20 audytowanych aplikacji, z których korzysta najwięcej internautów
Wszystkie aplikacje
Na pierwszym miejscu wśród wszystkich aplikacji ponownie znalazła się Aplikacja Google z zasięgiem 86,05%. Drugą pozycję zajmuje Facebook (74,79%), a trzecią Messenger (65,97%). Układ czołówki pozostaje identyczny jak miesiąc wcześniej.
Wszystkie aplikacje
Wydawcy - stream audio i wideo
Wśród audytowanych odtwarzaczy wideo pozycję lidera, podobnie jak przed miesiącem, utrzymała Grupa Polsat-Interia. Drugie miejsce zajęła Grupa RAS Polska, a trzecie Agora.
W kategorii odtwarzaczy audio najlepszy wynik osiągnęła Grupa ZPR Media.
Wydawcy - stream audio i wideo
Do badania wykorzystano dane o strukturze pochodzące z badania NetTrack Kantar Polska oraz badania Maluchy.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
Przeczytaj także
Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ
Komentarze (0)