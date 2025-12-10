Badania internetu Gemius/PBI XI 2025

Grupa Meta Platforms trzyma się w rankingach bardzo mocno © pexels

Internet bez niespodzianek – ale z rekordowym zasięgiem. W listopadzie 2025 roku z sieci korzystało niemal 30 mln Polaków, a codziennie online było średnio 26,7 mln osób. Najnowszy Mediapanel pokazuje, kto rządzi na komputerach, smartfonach i w aplikacjach. Google, Meta i Allegro utrzymują pozycję liderów, a rynek audio i wideo pozostaje pod silną kontrolą największych grup mediowych.

Przeczytaj także: Badania internetu Gemius/PBI X 2025

WYDAWCY - INTERNET



Wszystkie urządzenia

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - wszystkie urządzenia Na pierwszym miejscu ponownie Grupa Google, zestawienie ponownie zamyka Grupa Wikimedia Foundation Kliknij, aby przejść do galerii (10)

Komputery osobiste i laptopy

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - komputery osobiste i laptopy Liderem zestawienia Mediapanel pozostaje Grupa Google, za nią Allegro i Meta Platforms Kliknij, aby przejść do galerii (10)

Urządzenia mobilne

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - urządzenia mobilne Miejsce pierwsze - bez zaskoczeń - zajmuje Grupa Google, 20-tkę zamyka tym razem Grupa Microsoft MSN Kliknij, aby przejść do galerii (10)

DOMENY - INTERNET



Wszystkie urządzenia

Komputery osobiste i laptopy

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - komputery osobiste i laptopy Pierwsze miejsce to tradycyjnie już google.com, zestawienie zamyka natomiast aliexpress.com Kliknij, aby przejść do galerii (10)

Urządzenia mobilne

Aplikacje audytowane

Wszystkie aplikacje

Wydawcy - stream audio i wideo