To już 4. fabryka Baumit w Polsce. Szczegóły nowej inwestycji, zdjęcia i wizualizacja

To już 4. fabryka Baumit w Polsce - wizualizacja © fot. mat. prasowe

Nowa fabryka, większe moce i krótsze dostawy - firma Baumit wrzuca wyższy bieg przyspiesza rozwój w Polsce. W Zimnej Wódce trwa budowa nowoczesnego zakładu produkcyjnego, który ma stać się ważnym punktem na mapie południowej Polski. Inwestycja warta około 100 mln zł ma zwiększyć potencjał firmy, ale też wpisać się w trend zrównoważonego budownictwa i lokalnego rozwoju gospodarczego.

Przeczytaj także: Baumit buduje nową fabrykę

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Gdzie powstaje nowa fabryka Baumit i jakie będzie miała znaczenie dla rynku?

Co będzie wytwarzał powstający zakład?

Na jakim etapie znajduje się budowa i kiedy planowane jest jej zakończenie?

Jak inwestycja ma wpłynąć na logistykę, środowisko i lokalną gospodarkę?

Inwestycja o powierzchni 5 tys. m² powstaje na działce przy ul. Amerykańskiej w Zimnej Wódce

Teren budowy został przekazany generalnemu wykonawcy — firmie SPEC BAU Polska Sp. z o.o. — w listopadzie 2025 roku

Budowa przebiega zgodnie z harmonogramem

Strategiczna inwestycja dla południa Polski

Budowa kolejnego zakładu produkcyjnego to strategiczny krok w rozwoju Baumit w Polsce. Nowa fabryka zwiększy nasze moce wytwórcze, a jej lokalizacja przy autostradzie A4 na Opolszczyźnie pozwoli nam skrócić czas dostaw na południu kraju. Krótsze trasy transportowe przyczynią się także do redukcji śladu węglowego, co wpisuje się w naszą strategię zrównoważonego rozwoju Go2morrow – mówi Zbigniew Kaliciński, Prezes Zarządu Baumit sp. z o.o. – Prace budowlane planujemy zakończyć w drugim kwartale 2027 roku.

Nowoczesna i zrównoważona produkcja

Przeczytaj także: Fabryka Dell w Łodzi