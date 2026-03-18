To już 4. fabryka Baumit w Polsce. Szczegóły nowej inwestycji, zdjęcia i wizualizacja
2026-03-18 00:20
To już 4. fabryka Baumit w Polsce - wizualizacja © fot. mat. prasowe
Przeczytaj także: Baumit buduje nową fabrykę
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Gdzie powstaje nowa fabryka Baumit i jakie będzie miała znaczenie dla rynku?
- Co będzie wytwarzał powstający zakład?
- Na jakim etapie znajduje się budowa i kiedy planowane jest jej zakończenie?
- Jak inwestycja ma wpłynąć na logistykę, środowisko i lokalną gospodarkę?
Baumit to producent materiałów budowlanych, obecny w Polsce od ponad 30 lat. W jego portfolio znajduje się blisko 200 produktów, m.in. systemy ociepleń, tynki maszynowe, gładzie, farby do wnętrz, jastrychy, masy samopoziomujące, kleje do płytek oraz systemy renowacyjne, w tym rozwiązania wspierające zdrowe, energooszczędne i estetyczne budownictwo.
Inwestycja o powierzchni 5 tys. m² powstaje na działce przy ul. Amerykańskiej w Zimnej Wódce. W nowym zakładzie będą produkowane m.in. tynki i farby elewacyjne, zaprawy klejowe i klejowo-szpachlowe, tynki maszynowe, jastrychy, zaprawy murarskie oraz betony. Całkowita wartość inwestycji wynosi około 100 mln zł.
Budowa przebiega zgodnie z harmonogramem
Teren budowy został przekazany generalnemu wykonawcy — firmie SPEC BAU Polska Sp. z o.o. — w listopadzie 2025 roku. W pierwszej kolejności przygotowano infrastrukturę placu budowy. W grudniu rozpoczęto palowanie pod fundamenty przyszłych hal produkcyjnych i magazynowych. Ten etap, kluczowy dla stabilności całej konstrukcji, został zakończony na początku lutego.
Obecnie prace koncentrują się na realizacji fundamentów oraz uzbrojeniu terenu. Szczególna uwaga poświęcona jest płycie fundamentowej pod wieżę technologiczną, która znajduje się już w końcowej fazie realizacji. Równolegle przygotowywany jest tymczasowy, utwardzony plac dla wykonawcy konstrukcji stalowej, co pozwoli w kolejnym etapie rozpocząć montaż jej elementów.
Jednocześnie trwa zbrojenie fundamentów pomieszczeń techniczno-socjalnych, które powstaną w obrębie hali magazynowej oraz montaż systemu kanalizacji deszczowej, która w przyszłości będzie odpowiadała za odprowadzanie wód opadowych z terenu zakładu.
Inwestycja rozwija się dynamicznie, a na placu budowy systematycznie pojawiają się kolejne ekipy, które rozpoczynają realizację nowych zakresów prac.
Strategiczna inwestycja dla południa Polski
Budowa kolejnego zakładu produkcyjnego to strategiczny krok w rozwoju Baumit w Polsce. Nowa fabryka zwiększy nasze moce wytwórcze, a jej lokalizacja przy autostradzie A4 na Opolszczyźnie pozwoli nam skrócić czas dostaw na południu kraju. Krótsze trasy transportowe przyczynią się także do redukcji śladu węglowego, co wpisuje się w naszą strategię zrównoważonego rozwoju Go2morrow – mówi Zbigniew Kaliciński, Prezes Zarządu Baumit sp. z o.o. – Prace budowlane planujemy zakończyć w drugim kwartale 2027 roku.
Nowoczesna i zrównoważona produkcja
Fabryka w Zimnej Wódce powstaje w oparciu o nowoczesne, w pełni zautomatyzowane linie produkcyjne, które mają zapewniać powtarzalną, wysoką jakość produktów przy minimalnym oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z filozofią zrównoważonego rozwoju firmy.
Inwestycja, realizowana przy wsparciu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ma podkreślać zaangażowanie Baumit w rozwój polskiego rynku materiałów budowlanych, a jednocześnie przyczyniać się do rozwoju infrastruktury oraz aktywizacji lokalnej gospodarki.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
Przeczytaj także
