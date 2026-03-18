eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaInwestycjeTo już 4. fabryka Baumit w Polsce. Szczegóły nowej inwestycji, zdjęcia i wizualizacja

To już 4. fabryka Baumit w Polsce. Szczegóły nowej inwestycji, zdjęcia i wizualizacja

2026-03-18 00:20

To już 4. fabryka Baumit w Polsce. Szczegóły nowej inwestycji, zdjęcia i wizualizacja

To już 4. fabryka Baumit w Polsce - wizualizacja © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (6)

Nowa fabryka, większe moce i krótsze dostawy - firma Baumit wrzuca wyższy bieg przyspiesza rozwój w Polsce. W Zimnej Wódce trwa budowa nowoczesnego zakładu produkcyjnego, który ma stać się ważnym punktem na mapie południowej Polski. Inwestycja warta około 100 mln zł ma zwiększyć potencjał firmy, ale też wpisać się w trend zrównoważonego budownictwa i lokalnego rozwoju gospodarczego.

Przeczytaj także: Baumit buduje nową fabrykę

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Gdzie powstaje nowa fabryka Baumit i jakie będzie miała znaczenie dla rynku?
  • Co będzie wytwarzał powstający zakład?
  • Na jakim etapie znajduje się budowa i kiedy planowane jest jej zakończenie?
  • Jak inwestycja ma wpłynąć na logistykę, środowisko i lokalną gospodarkę?

Baumit to producent materiałów budowlanych, obecny w Polsce od ponad 30 lat. W jego portfolio znajduje się blisko 200 produktów, m.in. systemy ociepleń, tynki maszynowe, gładzie, farby do wnętrz, jastrychy, masy samopoziomujące, kleje do płytek oraz systemy renowacyjne, w tym rozwiązania wspierające zdrowe, energooszczędne i estetyczne budownictwo.
Budowa fabryki Baumit - fot 1
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Budowa fabryki Baumit - fot 1

Fabryka powstaje w Zimnej Wódce, tuż przy autostradzie A4

Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Działalność produkcyjna realizowana jest w trzech lokalizacjach: w Pobiedziskach k. Poznania, w Łowiczu oraz w Bełchatowie. Wkrótce ta lista się wydłuży – trwa budowa kolejnej fabryki Baumit w naszym kraju.
Budowa fabryki Baumit - fot 2
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Budowa fabryki Baumit - fot 2

Inwestycja o powierzchni 5 tys. m² powstaje na działce przy ul. Amerykańskiej w Zimnej Wódce

Kliknij, aby przejść do galerii (6)


Inwestycja o powierzchni 5 tys. m² powstaje na działce przy ul. Amerykańskiej w Zimnej Wódce. W nowym zakładzie będą produkowane m.in. tynki i farby elewacyjne, zaprawy klejowe i klejowo-szpachlowe, tynki maszynowe, jastrychy, zaprawy murarskie oraz betony. Całkowita wartość inwestycji wynosi około 100 mln zł.
Budowa fabryki Baumit - fot 3
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Budowa fabryki Baumit - fot 3

Teren budowy został przekazany generalnemu wykonawcy — firmie SPEC BAU Polska Sp. z o.o. — w listopadzie 2025 roku

Kliknij, aby przejść do galerii (6)


Budowa przebiega zgodnie z harmonogramem


Teren budowy został przekazany generalnemu wykonawcy — firmie SPEC BAU Polska Sp. z o.o. — w listopadzie 2025 roku. W pierwszej kolejności przygotowano infrastrukturę placu budowy. W grudniu rozpoczęto palowanie pod fundamenty przyszłych hal produkcyjnych i magazynowych. Ten etap, kluczowy dla stabilności całej konstrukcji, został zakończony na początku lutego.

Obecnie prace koncentrują się na realizacji fundamentów oraz uzbrojeniu terenu. Szczególna uwaga poświęcona jest płycie fundamentowej pod wieżę technologiczną, która znajduje się już w końcowej fazie realizacji. Równolegle przygotowywany jest tymczasowy, utwardzony plac dla wykonawcy konstrukcji stalowej, co pozwoli w kolejnym etapie rozpocząć montaż jej elementów.

Jednocześnie trwa zbrojenie fundamentów pomieszczeń techniczno-socjalnych, które powstaną w obrębie hali magazynowej oraz montaż systemu kanalizacji deszczowej, która w przyszłości będzie odpowiadała za odprowadzanie wód opadowych z terenu zakładu.

Inwestycja rozwija się dynamicznie, a na placu budowy systematycznie pojawiają się kolejne ekipy, które rozpoczynają realizację nowych zakresów prac.
Budowa fabryki Baumit - fot 4
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Budowa fabryki Baumit - fot 4

Obecnie prace koncentrują się na realizacji fundamentów oraz uzbrojeniu terenu

Kliknij, aby przejść do galerii (6)


Strategiczna inwestycja dla południa Polski


Budowa kolejnego zakładu produkcyjnego to strategiczny krok w rozwoju Baumit w Polsce. Nowa fabryka zwiększy nasze moce wytwórcze, a jej lokalizacja przy autostradzie A4 na Opolszczyźnie pozwoli nam skrócić czas dostaw na południu kraju. Krótsze trasy transportowe przyczynią się także do redukcji śladu węglowego, co wpisuje się w naszą strategię zrównoważonego rozwoju Go2morrow – mówi Zbigniew Kaliciński, Prezes Zarządu Baumit sp. z o.o. – Prace budowlane planujemy zakończyć w drugim kwartale 2027 roku.

Budowa fabryki Baumit - fot 5
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Budowa fabryki Baumit - fot 5

Przygotowywany jest tymczasowy, utwardzony plac dla wykonawcy konstrukcji stalowej

Kliknij, aby przejść do galerii (6)


Nowoczesna i zrównoważona produkcja


Fabryka w Zimnej Wódce powstaje w oparciu o nowoczesne, w pełni zautomatyzowane linie produkcyjne, które mają zapewniać powtarzalną, wysoką jakość produktów przy minimalnym oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z filozofią zrównoważonego rozwoju firmy.

Inwestycja, realizowana przy wsparciu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ma podkreślać zaangażowanie Baumit w rozwój polskiego rynku materiałów budowlanych, a jednocześnie przyczyniać się do rozwoju infrastruktury oraz aktywizacji lokalnej gospodarki.

Przeczytaj także: Fabryka Dell w Łodzi Fabryka Dell w Łodzi

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: Baumit, inwestycje budowlane, firma budowlana, inwestycje zagraniczne, fabryka, fabryki, materiały budowlane

Przeczytaj także

Dell zainwestuje w Łodzi

Dell zainwestuje w Łodzi

Sungrow buduje fabrykę w Wałbrzychu: 400 miejsc pracy i 230 mln EUR inwestycji

Sungrow buduje fabrykę w Wałbrzychu: 400 miejsc pracy i 230 mln EUR inwestycji

Nowa fabryka małego AGD dla BSH Home Appliances w Polsce

Nowa fabryka małego AGD dla BSH Home Appliances w Polsce

Powstanie nowa fabryka Sika w Brześciu Kujawskim koło Włocławka (największa w Polsce)

Powstanie nowa fabryka Sika w Brześciu Kujawskim koło Włocławka (największa w Polsce)

Rynek budowlany w Polsce do 2026 r. będzie wart ponad 400 mld zł

Rynek budowlany w Polsce do 2026 r. będzie wart ponad 400 mld zł

Panattoni ukończyło fabrykę dla Samsunga

Panattoni ukończyło fabrykę dla Samsunga

Fabryka ECOPET powstanie pod Lublinem

Fabryka ECOPET powstanie pod Lublinem

Fabryka Polaris w Opolu już otwarta

Fabryka Polaris w Opolu już otwarta

Nexteer Automotive wybuduje w Tychach nowy zakład

Nexteer Automotive wybuduje w Tychach nowy zakład

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Ranking chwilówek i pożyczek pozabankowych

Ranking chwilówek i pożyczek pozabankowych

Dlaczego firmom opłaca się korzystać z kantorów internetowych?

Dlaczego firmom opłaca się korzystać z kantorów internetowych?

Ranking kredytów i pożyczek konsolidacyjnych

Ranking kredytów i pożyczek konsolidacyjnych

Artykuły promowane

Dodatkowy urlop opiekuńczy i nowe umowy na okres próbny. Zmiany w Kodeksie pracy uchwalone

Dodatkowy urlop opiekuńczy i nowe umowy na okres próbny. Zmiany w Kodeksie pracy uchwalone

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. mieszkańcy największych miast?

Składka zdrowotna - co się zmieni po 1 stycznia 2025 roku?

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Pożyczki prywatne - dla kogo są korzystne?

Pożyczki prywatne - dla kogo są korzystne? REKLAMA

Siła wyższa i nieobecność w pracy. Co z pracą i pensją, gdy nie można wrócić z urlopu?

Siła wyższa i nieobecność w pracy. Co z pracą i pensją, gdy nie można wrócić z urlopu?

Bank centralny Australii sygnalizuje gotowość do kolejnych podwyżek

Bank centralny Australii sygnalizuje gotowość do kolejnych podwyżek

KSeF - jak anulować lub usunąć fakturę? Zasady, korekty i praktyczne wskazówki

KSeF - jak anulować lub usunąć fakturę? Zasady, korekty i praktyczne wskazówki

Freelancing w Polsce: które branże najbardziej dochodowe dla wolnego strzelca?

Freelancing w Polsce: które branże najbardziej dochodowe dla wolnego strzelca?

Koniec ePUAP w relacjach klientów indywidualnych z ZUS. Jak teraz składać wnioski i pisma?

Koniec ePUAP w relacjach klientów indywidualnych z ZUS. Jak teraz składać wnioski i pisma?

Podwójna prowizja pośrednika nieruchomości. Gdzie kończy się legalność, a zaczyna konflikt interesów?

Podwójna prowizja pośrednika nieruchomości. Gdzie kończy się legalność, a zaczyna konflikt interesów?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: