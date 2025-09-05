Badania internetu Gemius/PBI VIII 2025
2025-09-05 00:15
google.com ulubioną domeną użytkowników urządzeń mobilnych © pixabay.com
WYDAWCY - INTERNET
Wszystkie urządzenia
Wyniki badania Mediapanel bez zmian na miejscu lidera, gdzie wśród wydawców stron i programów internetowych najczęściej odwiedzanych przez internautów znów widzimy Grupę Google. Na miejscu drugim uplasowała się Grupa Meta Platforms, a na trzecim miejscu - Grupa Allegro. Tuż poza podium Whaleco, która zepchnęła Grupę Polsat-Interia na piąte miejsce.
Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - wszystkie urządzenia
Komputery osobiste i laptopy
W zestawieniu stron i programów odwiedzanych za pośrednictwem komputerów osobistych i laptopów liderem zestawienia Mediapanel pozostaje Grupa Google (68,61%). Na drugim miejscu, z tradycyjnie ogromną stratą do lidera, Grupa Allegro (38,74%), która ponownie wyprzedziła Meta Platforms. Dwudziestkę zamyka Grupa Alibaba.
Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - komputery osobiste i laptopy
Urządzenia mobilne
Podium zestawienia TOP 20 wydawców, z których witryn i programów internetowych korzystają internauci przy użyciu urządzeń mobilnych, prezentuje się następująco: miejsce pierwsze - Grupa Google (89,51%), miejsce drugie - Grupa Meta Platforms (81,56%), a na miejscu trzecim - Grupa Allegro (67,20%).
Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - urządzenia mobilne
DOMENY - INTERNET
Wszystkie urządzenia
W przypadku domen, z których korzysta najwięcej internautów na pierwszym miejscu zestawienia Gemius/PBI pononie widzimy google.com (87,83%). Na miejscu drugim youtube.com (64,83%), a na trzecim facebook.com, tym razem przed onet.pl, który przegonił interia.pl. Dwudziestkę zamknął tiktok.com.
Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - wszystkie urządzenia
Komputery osobiste i laptopy
W przypadku zestawieniu TOP 20 domen, z których korzysta najwięcej internautów na komputerach osobistych i tabletach, pierwsze miejsce to google.com (63,55%). Na pozycji drugiej youtube.com (40,14%), a na trzeciej allegro.pl (33,77%). Na ostatnim miejscu login.gov.pl.
Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - komputery osobiste i laptopy
Urządzenia mobilne
Jeśli chodzi o urządzenia mobilne, to na pierwszym miejscu zestawienia Gemius/PBI ponownie uplasowała się google.com (73,14%). Na kolejnych miejscach onet.pl i interia.pl, które zamieniły się pozycjami. Zestawienie zamyka aniagotuje.pl.
Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - urządzenia mobilne
Aplikacje audytowane
Liderem zestawienia okazała się Aplikacja Allegro z zasięgiem 29,98%. Aplikacja Jakdojade z zasięgiem 11,51% to wicelider zestawienia. Na miejscu trzecim Onet Poczta z zasięgiem 3,88%.
TOP20 audytowanych aplikacji, z których korzysta najwięcej internautów
Wszystkie aplikacje
Liderem zestawienia jest Aplikacja Google z zasięgiem 83,19%. Aplikacja Facebook z zasięgiem 72,75% na pozycji drugiej. Na miejscu trzecim aplikacja Messenger z zasięgiem 69,15%, czyli układ jak przed miesiącem.
Wszystkie aplikacje
Wydawcy - stream audio i wideo
W zestawieniu audytowanych playerów wideo liderką ponownie jest Grupa Polsat-Interia. Grupa RAS Polska na miejscu drugim, na trzecim Agora.
W zestawieniu audytowanych playerów audio zwycięża Grupa ZPR Media.
Wydawcy - stream audio i wideo
Badanie Mediapanel. Do badania wykorzystano dane o strukturze pochodzące z badania NetTrack Kantar Polska oraz badania Maluchy.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
