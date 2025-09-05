Badania internetu Gemius/PBI VIII 2025

Właśnie pojawił się najnowszy raport Mediapanel za sierpień 2025 roku, a w nim szczegółowe dane o aktywności polskich internautów. W zestawieniach znalazły się rankingi wydawców, domen, aplikacji mobilnych oraz audytowanych playerów audio i wideo. W sierpniu liczba użytkowników internetu wyniosła 29,6 mln, a średnia dzienna liczba korzystających – 25,7 mln, co oznacza lekki spadek względem lipca.

WYDAWCY - INTERNET



Wszystkie urządzenia

Komputery osobiste i laptopy

Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - komputery osobiste i laptopy Liderem zestawienia Mediapanel pozostaje Grupa Google, za nią Allegro i Meta Platforms

Urządzenia mobilne

Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - urządzenia mobilne Miejsce pierwsze - bez zaskoczeń - zajmuje Grupa Google, 20-tkę zamyka tym razem Grupa Spotify

DOMENY - INTERNET



Wszystkie urządzenia

Komputery osobiste i laptopy

Urządzenia mobilne

Aplikacje audytowane

Wszystkie aplikacje

Wydawcy - stream audio i wideo