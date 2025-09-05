eGospodarka.pl
Badania internetu Gemius/PBI VIII 2025

2025-09-05

Badania internetu Gemius/PBI VIII 2025

google.com ulubioną domeną użytkowników urządzeń mobilnych

Właśnie pojawił się najnowszy raport Mediapanel za sierpień 2025 roku, a w nim szczegółowe dane o aktywności polskich internautów. W zestawieniach znalazły się rankingi wydawców, domen, aplikacji mobilnych oraz audytowanych playerów audio i wideo. W sierpniu liczba użytkowników internetu wyniosła 29,6 mln, a średnia dzienna liczba korzystających – 25,7 mln, co oznacza lekki spadek względem lipca.

WYDAWCY - INTERNET

Wszystkie urządzenia


Wyniki badania Mediapanel bez zmian na miejscu lidera, gdzie wśród wydawców stron i programów internetowych najczęściej odwiedzanych przez internautów znów widzimy Grupę Google. Na miejscu drugim uplasowała się Grupa Meta Platforms, a na trzecim miejscu - Grupa Allegro. Tuż poza podium Whaleco, która zepchnęła Grupę Polsat-Interia na piąte miejsce.
Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - wszystkie urządzenia
Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - wszystkie urządzenia

Na pierwszym miejscu ponownie Grupa Google, zestawienie zamyka InPost

Komputery osobiste i laptopy


W zestawieniu stron i programów odwiedzanych za pośrednictwem komputerów osobistych i laptopów liderem zestawienia Mediapanel pozostaje Grupa Google (68,61%). Na drugim miejscu, z tradycyjnie ogromną stratą do lidera, Grupa Allegro (38,74%), która ponownie wyprzedziła Meta Platforms. Dwudziestkę zamyka Grupa Alibaba.
Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - komputery osobiste i laptopy
Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - komputery osobiste i laptopy

Liderem zestawienia Mediapanel pozostaje Grupa Google, za nią Allegro i Meta Platforms

Urządzenia mobilne


Podium zestawienia TOP 20 wydawców, z których witryn i programów internetowych korzystają internauci przy użyciu urządzeń mobilnych, prezentuje się następująco: miejsce pierwsze - Grupa Google (89,51%), miejsce drugie - Grupa Meta Platforms (81,56%), a na miejscu trzecim - Grupa Allegro (67,20%).
Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - urządzenia mobilne
Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - urządzenia mobilne

Miejsce pierwsze - bez zaskoczeń - zajmuje Grupa Google, 20-tkę zamyka tym razem Grupa Spotify

DOMENY - INTERNET

Wszystkie urządzenia


W przypadku domen, z których korzysta najwięcej internautów na pierwszym miejscu zestawienia Gemius/PBI pononie widzimy google.com (87,83%). Na miejscu drugim youtube.com (64,83%), a na trzecim facebook.com, tym razem przed onet.pl, który przegonił interia.pl. Dwudziestkę zamknął tiktok.com.
Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - wszystkie urządzenia
Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - wszystkie urządzenia

Na pierwszym miejscu zestawienia Gemius/PBI od wielu miesięcy widzimy google.com

Komputery osobiste i laptopy


W przypadku zestawieniu TOP 20 domen, z których korzysta najwięcej internautów na komputerach osobistych i tabletach, pierwsze miejsce to google.com (63,55%). Na pozycji drugiej youtube.com (40,14%), a na trzeciej allegro.pl (33,77%). Na ostatnim miejscu login.gov.pl.
Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - komputery osobiste i laptopy
Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - komputery osobiste i laptopy

Pierwsze miejsce to tradycyjnie już google.com, zestawienie zamyka login.gov.pl

Urządzenia mobilne


Jeśli chodzi o urządzenia mobilne, to na pierwszym miejscu zestawienia Gemius/PBI ponownie uplasowała się google.com (73,14%). Na kolejnych miejscach onet.pl i interia.pl, które zamieniły się pozycjami. Zestawienie zamyka aniagotuje.pl.
Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - urządzenia mobilne
Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - urządzenia mobilne

Ulubioną domeną użytkowników urządzeń mobilnych pozostaje google.com

Aplikacje audytowane


Liderem zestawienia okazała się Aplikacja Allegro z zasięgiem 29,98%. Aplikacja Jakdojade z zasięgiem 11,51% to wicelider zestawienia. Na miejscu trzecim Onet Poczta z zasięgiem 3,88%.
TOP20 audytowanych aplikacji, z których korzysta najwięcej internautów
TOP20 audytowanych aplikacji, z których korzysta najwięcej internautów

Liderem zestawienia ponownie okazała się Aplikacja Allegro,na drugiej pozycji JakDojade

Wszystkie aplikacje


Liderem zestawienia jest Aplikacja Google z zasięgiem 83,19%. Aplikacja Facebook z zasięgiem 72,75% na pozycji drugiej. Na miejscu trzecim aplikacja Messenger z zasięgiem 69,15%, czyli układ jak przed miesiącem.
Wszystkie aplikacje
Wszystkie aplikacje

Liderem zestawienia jest Aplikacja Google z zasięgiem 83,19% względem 85,12% w ubiegłym miesiącu

Wydawcy - stream audio i wideo


W zestawieniu audytowanych playerów wideo liderką ponownie jest Grupa Polsat-Interia. Grupa RAS Polska na miejscu drugim, na trzecim Agora.

W zestawieniu audytowanych playerów audio zwycięża Grupa ZPR Media.
Wydawcy - stream audio i wideo
Wydawcy - stream audio i wideo

W zestawieniu audytowanych playerów wideo, podobnie jak miesiąc wcześniej, liderem jest Grupa Polsat-Interia

Badanie Mediapanel. Do badania wykorzystano dane o strukturze pochodzące z badania NetTrack Kantar Polska oraz badania Maluchy.


