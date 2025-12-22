eGospodarka.pl
Jak odbudować zaufanie do internetu? Głos polskich internautów

2025-12-22 00:16

Jak odbudować zaufanie do internetu? Głos polskich internautów

Czy internet może być lepszy? © fot. mat. prasowe

Internet przestał budzić w Polakach bezkrytyczny zachwyt. Choć ułatwia codzienne życie, coraz częściej budzi też nieufność – zwłaszcza jako źródło informacji. Wyniki badania „Internet Marzeń” pokazują, że użytkownicy mają dość fake newsów, botów i niejasnych zasad przetwarzania danych, ale jednocześnie nie tracą nadziei. W 2026 rok wchodzą z ostrożnym optymizmem i jasnym komunikatem: internet musi stać się bardziej bezpieczny, wiarygodny i oparty na faktach.

Przeczytaj także: Internet marzeń? Bez botów i fake newsów


Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jak Polacy oceniają internet?
  • Które obszary funkcjonowania sieci budzą największe zastrzeżenia użytkowników?
  • Jakiego internetu Polacy oczekują w 2026 roku
  • Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby odbudować zaufanie do internetu?


Okres techno-optymizmu, kiedy internet postrzegany był jako narzędzie wolności, mamy już za sobą. Nie tak dawno przecież wierzono, że sieć zdemokratyzuje dostęp do wiedzy i… obali dyktatury.

Gdy oczekiwania zaczęły wolno opadać – około 2005 roku – nastała era Web 2.0, kiedy entuzjazm powrócił wraz z rosnącą popularnością mediów społecznościowych. Ale znów opadł. Około 2013–2016 nastąpił moment przełomowy – ujawnienie inwigilacji przez Edwarda Snowdena (2013) oraz afera Cambridge Analytica (2016) definitywnie zakończyły erę naiwności.

Dziś, zamiast o wspaniałych możliwościach, chyba częściej rozmawiamy o regulacjach, botach, fake newsach, deepfake, niezrozumiałych algorytmach i ochronie zdrowia psychicznego.  

Gdzie jesteśmy pod koniec 2025 roku?


Z odpowiedzi respondentów badania Internet Marzeń, przeprowadzonego na zlecenie World, wyłania się obraz dobrze funkcjonujących narzędzi codziennego użytku, takich jak bankowość czy kalendarze (71% - „działa dobrze/bardzo dobrze”) oraz komunikacji z rodziną i przyjaciółmi (69%). Zdaniem większości badanych zakupy online, media społecznościowe oraz rozrywka online również wypadają dobrze.
W jakim stopniu wymienione obszary internetu wymagają poprawy?
fot. mat. prasowe

W jakim stopniu wymienione obszary internetu wymagają poprawy?

Obszarami do poprawy są przede wszystkim wiarygodność informacji (38%) oraz dostępność i inkluzywność usług (22%)

Co mogłoby działać lepiej?


Mimo docenienia praktycznej strony internetu, większość wierzy, że sieć może działać lepiej. Obszarami do poprawy są przede wszystkim wiarygodność informacji (38%) oraz dostępność i inkluzywność usług (22%). Respondenci badania wierzą również, że możliwe jest skuteczniejsze ograniczanie manipulacji oraz dezinformacji.
Gdy spojrzymy na te odpowiedzi z dystansu, dostrzeżemy, że Polakom najbardziej przeszkadza w internecie niska wiarygodność oraz obawy o to, że dane osobowe mogą być wykorzystane przeciwko użytkownikom. Mamy więc do czynienia z obszarem bardzo ludzkich obaw o to, że technologie – dzięki którym można masowo tworzyć treści oraz wpływać nimi na zachowania i postawy – mogą zwrócić się przeciwko ludziom – mówi Karol Chilimoniuk, odpowiedzialny za operacje w Europie Centralnej w ramach projektu World, sieci prawdziwych ludzi.
Jakiego rodzaju informacje dominują obecnie w internecie?
fot. mat. prasowe

Jakiego rodzaju informacje dominują obecnie w internecie?

28% badanych ocenia treści w internecie jako co najmniej wartościowe

Konsumenci chcą przede wszystkim treści opartych na faktach. Jednocześnie tylko 28% ocenia, że dziś w internecie dominują treści „bardzo wartościowe lub wartościowe”. 36% widzi przewagę treści mało wartościowych lub zupełnie bezwartościowych.

2026: Ostrożny i warunkowy optymizm


Mimo tego, jak surowo Polacy oceniają obecną sytuację – nieco optymistyczniej patrzymy w przyszłość. Aż 39% z nas zgadza się, że w przyszłości internet będzie bardziej otwarty, inkluzywny i bezpieczny. Pesymistami jest “tylko” 23% respondentów.
Czy w przyszłości internet będzie bardziej otwarty, inkluzywny i bezpieczny?
fot. mat. prasowe

Czy w przyszłości internet będzie bardziej otwarty, inkluzywny i bezpieczny?

39% z nas zgadza się, że w przyszłości internet będzie bardziej otwarty, inkluzywny i bezpieczny

Respondenci badania podpowiedzieli platformom i wydawcom internetowym, co może zbudować większe zaufanie. To przede wszystkim narzędzia do identyfikacji oszustów (47%), większa odpowiedzialność platform za bezpieczeństwo użytkowników (38%) i większa kontrola nad danymi osobowymi (38%). Aż 81% uznaje też za ważne, by boty i fałszywe konta przestały działać w internecie.

Najważniejsze postulaty wynikające z badania “Internet Marzeń”


Według większości internautów internet stałby się miejscem nieomal idealnym, gdyby spełnione były trzy poniższe warunki:
  1. Pełna kontrola nad danymi osobowymi i jasne zasady ich wykorzystywania
    Respondenci oczekują, że internet pozwoli im w pełni kontrolować, kto i w jakim celu przetwarza ich dane osobowe. Kluczowa jest także transparentność zasad dotyczących wykorzystania tych danych, co zapewnia poczucie bezpieczeństwa i zaufania.
  2. Treści oparte na faktach i eliminacja dezinformacji
    Idealny internet to przestrzeń, w której dominują rzetelne, weryfikowane informacje, a dezinformacja jest skutecznie eliminowana. Respondenci wyrażają frustrację z powodu fałszywych treści i manipulacji, dlatego oczekują od internetowych platform bardziej rygorystycznego filtrowania informacji.
  3. Eliminacja botów i fałszywych kont
    Bezpieczeństwo online to także kwestia wyeliminowania botów i fałszywych kont, które wpływają na dyskusje, recenzje i transakcje. Polacy chcą mieć pewność, że po drugiej stronie stoi prawdziwy człowiek.

Badanie “Internet marzeń” zostało zrealizowane w dniach 08.10-14.10.2025r. przez SW RESEARCH na zlecenie sieci World metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 1020 ankiety na reprezentatywnej grupie dorosłych Polaków.

Przeczytaj także: Największe zagrożenia w internecie według Polaków: phishing, kradzież tożsamości i dezinformacja

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: internet, media społecznościowe, korzystanie z internetu, fake news, dezinformacja, komunikacja, boty, cyberbezpieczeństwo

