Jak odbudować zaufanie do internetu? Głos polskich internautów

Internet przestał budzić w Polakach bezkrytyczny zachwyt. Choć ułatwia codzienne życie, coraz częściej budzi też nieufność – zwłaszcza jako źródło informacji. Wyniki badania „Internet Marzeń” pokazują, że użytkownicy mają dość fake newsów, botów i niejasnych zasad przetwarzania danych, ale jednocześnie nie tracą nadziei. W 2026 rok wchodzą z ostrożnym optymizmem i jasnym komunikatem: internet musi stać się bardziej bezpieczny, wiarygodny i oparty na faktach.

Gdzie jesteśmy pod koniec 2025 roku?

W jakim stopniu wymienione obszary internetu wymagają poprawy? Obszarami do poprawy są przede wszystkim wiarygodność informacji (38%) oraz dostępność i inkluzywność usług (22%)

Co mogłoby działać lepiej?

Gdy spojrzymy na te odpowiedzi z dystansu, dostrzeżemy, że Polakom najbardziej przeszkadza w internecie niska wiarygodność oraz obawy o to, że dane osobowe mogą być wykorzystane przeciwko użytkownikom. Mamy więc do czynienia z obszarem bardzo ludzkich obaw o to, że technologie – dzięki którym można masowo tworzyć treści oraz wpływać nimi na zachowania i postawy – mogą zwrócić się przeciwko ludziom – mówi Karol Chilimoniuk, odpowiedzialny za operacje w Europie Centralnej w ramach projektu World, sieci prawdziwych ludzi.

2026: Ostrożny i warunkowy optymizm

Czy w przyszłości internet będzie bardziej otwarty, inkluzywny i bezpieczny? 39% z nas zgadza się, że w przyszłości internet będzie bardziej otwarty, inkluzywny i bezpieczny

Najważniejsze postulaty wynikające z badania “Internet Marzeń”

Pełna kontrola nad danymi osobowymi i jasne zasady ich wykorzystywania

Respondenci oczekują, że internet pozwoli im w pełni kontrolować, kto i w jakim celu przetwarza ich dane osobowe. Kluczowa jest także transparentność zasad dotyczących wykorzystania tych danych, co zapewnia poczucie bezpieczeństwa i zaufania. Treści oparte na faktach i eliminacja dezinformacji

Idealny internet to przestrzeń, w której dominują rzetelne, weryfikowane informacje, a dezinformacja jest skutecznie eliminowana. Respondenci wyrażają frustrację z powodu fałszywych treści i manipulacji, dlatego oczekują od internetowych platform bardziej rygorystycznego filtrowania informacji. Eliminacja botów i fałszywych kont

Bezpieczeństwo online to także kwestia wyeliminowania botów i fałszywych kont, które wpływają na dyskusje, recenzje i transakcje. Polacy chcą mieć pewność, że po drugiej stronie stoi prawdziwy człowiek.