Właściciel dużej apteki internetowej ostrzega: uważaj na niebezpieczne oferty leków w sieci!

W dobie cyfrowej rewolucji zakupy przez internet stały się codziennością. Ubrania, elektronika, elementy wyposażenia domu, sprzęty AGD, żywność - to tylko kilka kategorii produktów, które na co dzień zamawiamy online, bez wychodzenia z domu. Coraz więcej osób decyduje się również na kupowanie przez internet leków i suplementów diety. Niestety, to właśnie w tym obszarze rynku e-commerce na konsumenta czeka wiele pułapek i manipulacji. Potwierdzają to dane Komendy Głównej Policji, które wskazują, że w Polsce, w 2024 roku, liczba postępowań związanych z przestępczością farmaceutyczną - w tym z fałszowaniem i handlem podrabianymi lekami - wzrosła o około 20% w stosunku do roku poprzedniego.

Podróbki prawdziwych leków i „cudowne specyfiki” – co znajdziemy w internecie?

Czym może grozić kupowanie i przyjmowanie leków z internetu?

brak efektu terapeutycznego lub zbyt słabe działanie. Jednym z najczęstszych problemów jest sytuacja, w której preparat zawiera jedynie śladowe ilości substancji czynnej albo nie zawiera jej wcale. Pacjent, przekonany, że stosuje skuteczne leczenie, traci cenny czas, w którym choroba dalej rozwija się bez właściwej interwencji medycznej. W przypadku cukrzycy, chorób serca, depresji czy zaburzeń hormonalnych brak właściwej terapii może prowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych, których późniejsze leczenie bywa bardzo trudne;

Apteki internetowe – jak rozpoznać te działające legalnie?

brak możliwości zakupu leków na receptę bez okazania recepty. Legalna apteka internetowa nie sprzedaje leków na receptę bez jej realizacji – co więcej, nie prowadzi sprzedaży wysyłkowej takich preparatów (pacjent musi odebrać je osobiście w stacjonarnej aptece). Każda oferta, która umożliwia zakup takich preparatów „bez recepty”, „po szybkiej ankiecie” lub „z dostawą do domu”, powinna natychmiast wzbudzić podejrzenia. Jest to jedna z najczęstszych metod stosowanych przez nielegalnych sprzedawców;

– wskazuje Jakub Lisiński, właściciel Apteki Olmed, która w raporcie „E-commerce w Polsce 2025”, przygotowanym przez firmę badawczą Gemius, znalazła się na liście 10 najbardziej rozpoznawalnych aptek.– podkreśla poproszony o komentarz ekspert.XI edycja wydarzenia odbyła się na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w pierwszej połowie grudnia 2025 roku – w ramach Światowego Tygodnia Walki ze Sfałszowanymi Lekami. Jego głównym celem było pogłębianie wiedzy o zagrożeniach wynikających z przestępczości farmaceutycznej, analizowanie metod walki z tym zjawiskiem oraz edukowanie pracowników ochrony zdrowia i społeczeństwa o bezpiecznym obrocie produktami leczniczymi i suplementami diety. Wśród poruszanych tematów znalazły się aspekty prawne fałszowania leków, zdrowotne ryzyka związane z ich stosowaniem oraz rola edukacji w ochronie pacjenta.– zaznacza Lisiński. Słowa eksperta potwierdzają– zaznacza Jakub Lisiński.(Główny Inspektorat Sanitarny). Jest to ogromna oferta produktów obiecujących szybkie efekty – od odchudzania po poprawę erekcji lub „odmłodzenie” organizmu. Niestety, nie mają one żadnych badań klinicznych, ich pochodzenie jest nieznane, a kontrola jakości w ich przypadku nie istnieje. Tego typu preparaty często są sprzedawane na forach, w mediach społecznościowych lub na podejrzanych stronach, a ich skład i skuteczność są niemożliwe do zweryfikowania.– alarmuje Lisiński.Zakup leków przez internet nie musi być niebezpieczny – pod warunkiem, że pacjent korzysta wyłącznie z legalnie działających aptek internetowych.– postuluje Lisiński.Rosnąca liczba przestępstw farmaceutycznych pokazuje, że fałszowanie leków i handel podróbkami to problem globalny, który wymaga nie tylko działań prawnych, ale także edukacji społeczeństwa. Świadomość zagrożeń oraz korzystanie wyłącznie z legalnych kanałów dystrybucji produktów leczniczych i suplementów diety to najlepszy sposób na uniknięcie nieprzewidywalnych i często bardzo poważnych konsekwencji zdrowotnych.