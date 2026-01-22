Dezinformacja w Polsce. Nowy raport ujawnia, dlaczego wierzymy w fake newsy

"Wiem, że to manipulacja, ale i tak się denerwuję" – ten cytat mógłby paść z ust wielu z nas. Choć potrafimy wskazać rzetelne źródła informacji, na co dzień wybieramy algorytmiczne, wzmacniające emocje i fałszujące rzeczywistość treści z social mediów. Najnowszy raport badaczy z UW i Fundacji Pole Dialogu pokazuje, jak działa mechanizm bezbronności wobec dezinformacji i dlaczego szczególnie dotyka on młodych i kobiety.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego mimo wysokiej świadomości Polacy rzadko weryfikują informacje?

Które grupy społeczne są najbardziej podatne na manipulację i fake newsy?

Czym jest „wypalenie informacyjne” i jak można z nim walczyć?

Na czym polegało badanie i co pokazało?

Osobom, z którymi rozmawialiśmy, z jednej strony brakowało determinacji, by każdą informację napotkaną w internecie weryfikować z takim samym zapałem, a z drugiej - "zdrowych" nawyków, które ułatwiłyby im to zadanie.



Przykładowo: porównywanie informacji z różnych źródeł jest świetnym rozwiązaniem, gdy chcemy zagłębić się w jakiś temat, ale w codziennej, rytualnej "prasówce" lepiej sprawdziłyby się dwa naprawdę rzetelne media - nie dwadzieścia obejrzanych do połowy rolek, które przypisał nam algorytm. Potrzebujemy edukacji medialnej, ale idącej głębiej i bardziej praktycznie niż to się wcześniej wydawało - mówi Anna Pruszyńska, współautorka raportu.

Młode osoby i kobiety bardziej podatne na dezinformację

Młodsze osoby spędzają więcej czasu w mediach społecznościowych i łatwiej dotrzeć do nich przez dominujące tam krótkie formaty treści. Jednocześnie w naturalny sposób są to ludzie o mniej ugruntowanych poglądach niż przedstawiciele starszych pokoleń, często wręcz deklarujące się jako “apolityczne”. Łatwiej im zmienić zdanie, kiedy nie są do niego mocno przywiązani.



Ta prawidłowość tłumaczy też różnice w podatności na dezinformację między płciami. Kobiety są z reguły bardziej otwarte na nowe idee w porównaniu do mężczyzn, co w zetknięciu ze zmanipulowanym przekazami okazywało się dla nich zgubne - zauważa Anna Pruszyńska.



Wypalenie informacyjne - jak z nim walczyć?

15 minut z gazetą czy rzetelnym portalem internetowym zostawi nam w głowie mniej informacyjnego chaosu niż obejrzenie w tym czasie kilkudziesięciu tiktoków.



Ale nie można też wszystkiego sprowadzać do indywidualnego dbania o higienę cyfrową. To odpowiedzialność zarówno zagranicznych platform, jak i naszych instytucji, które powinny wyznaczać im ramy działania, żebyśmy chcąc wieczorem sprawdzić, co u znajomych, nie zostawali za każdym razem zasypywani dezinformacją o energii, klimacie czy migracji - podsumowuje Przemysław Sadura, główny autor raportu.