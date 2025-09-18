Jak rozpoznać deepfake i nie dać się oszukać? © wygenerowane przez AI

Technologia deepfake, czyli generowanie realistycznych, ale fałszywych nagrań wideo i audio, staje się coraz bardziej powszechna i niebezpieczna. Coraz częściej wykorzystywana jest do oszustw finansowych, manipulacji politycznych i rozpowszechniania fałszywych informacji, które potrafią zmylić nawet doświadczonych specjalistów. W obliczu rosnącej liczby ataków z użyciem AI kluczowe jest rozwijanie świadomości i umiejętności rozpoznawania treści wygenerowanych sztucznie, a także wprowadzanie skutecznych regulacji i narzędzi obronnych.

Z tego artykułu dowiesz się:

Co to jest technologia deepfake i jak działa

Jakie są najczęstsze zastosowania deepfake w oszustwach i manipulacjach

Przykłady realnych strat i skutków ataków z użyciem deepfake

Jak rozpoznawać sygnały ostrzegawcze manipulacji deepfake

Jakie narzędzia i regulacje prawne pomagają w walce z deepfake

Jak rozwijać świadomość i krytyczne myślenie, by nie paść ofiarą cyfrowej manipulacji

Zdolności generatywnej sztucznej inteligencji rozwijają się w błyskawicznym tempie. Wkrótce nawet doświadczeni użytkownicy będą mieli trudność w odróżnieniu materiałów autentycznych od wygenerowanych. Jeszcze do niedawna zakładaliśmy, że ofiarami manipulacji padają głównie osoby starsze czy mniej obeznane z technologią, dziś jednak zagrożenie dotyczy absolutnie każdego.



Deepfake potrafi oszukać specjalistę, dziennikarza czy menedżera wysokiego szczebla i to w sytuacjach, które wymagają szybkiej reakcji. Dlatego musimy przygotować się zarówno technologicznie, jak i regulacyjnie, a także indywidualnie, pod względem świadomości i krytycznego podejścia do treści, które konsumujemy na co dzień – podkreśla Kamil Sadkowski, analityk cyberzagrożeń w ESET.

Czym właściwie jest deepfake?

Dlaczego to tak duże zagrożenie?

Jak nie dać się nabrać?

Prawo próbuje nadążyć

Co możemy zrobić?