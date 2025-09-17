Polska w TOP3 krajów narażonych na cyberataki, pod ostrzałem m.in. energetyka

Jako pole swojego działania hakerzy coraz częściej wybierają Europę Środkową - ostrzegają analitycy Check Point. Polska i Czechy znalazły się w gronie najczęściej atakowanych krajów kontynentu, z tysiącami incydentów tygodniowo. Cyberataki koncentrują się na sektorach strategicznych, w tym na energetyce i administracji publicznej.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego to właśnie Polska i Czechy znalazły się w czołówce najczęściej atakowanych krajów Europy?

Ile cyberataków tygodniowo odpierają organizacje w Polsce i Czechach?

Które sektory są najczęściej celem hakerów w Polsce?

Polska i Czechy na celowniku hakerów

Cyberataki nasilają się zarówno pod względem liczby, jak i skutków. Atakujący uderzają tam, gdzie mogą wywrzeć największy wpływ – w edukację, telekomunikację czy rolnictwo. To sygnał, że musimy stawiać na prewencję i strategie oparte na sztucznej inteligencji – komentuje Omer Dembinsky z Check Point Research.

Polska, z racji swojej pozycji geopolitycznej oraz aktywnego zaangażowania w działania wspierające Ukrainę, znajduje się w centrum zainteresowania różnego rodzaju organizacji cyberprzestępczych. Stąd należy stale mieć na uwadze monitoring wszelkich punktów dostępu do sieci rządowych, firmowych i prywatnych oraz zabezpieczania infrastruktury przed niebezpiecznymi próbami zakłócenia sprawnego funkcjonowania państwa – podkreśla Wojciech Głażewski, dyrektor firmy Check Point w Polsce.

