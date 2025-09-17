eGospodarka.pl
Polska w TOP3 krajów narażonych na cyberataki, pod ostrzałem m.in. energetyka

2025-09-17 00:15

2025-09-17 00:15

Polska w TOP3 krajów narażonych na cyberataki, pod ostrzałem m.in. energetyka

Cyberataki celują w polską energetykę © pixabay.com

Jako pole swojego działania hakerzy coraz częściej wybierają Europę Środkową - ostrzegają analitycy Check Point. Polska i Czechy znalazły się w gronie najczęściej atakowanych krajów kontynentu, z tysiącami incydentów tygodniowo. Cyberataki koncentrują się na sektorach strategicznych, w tym na energetyce i administracji publicznej.

Przeczytaj także: Infrastruktura krytyczna coraz częściej celem cyberataków

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Dlaczego to właśnie Polska i Czechy znalazły się w czołówce najczęściej atakowanych krajów Europy?
  • Ile cyberataków tygodniowo odpierają organizacje w Polsce i Czechach?
  • Które sektory są najczęściej celem hakerów w Polsce?

Z raportu wynika, że organizacje na całym świecie mierzą się średnio z 1 994 cyberatakami tygodniowo. To wzrost o 10% rok do roku, co potwierdza, że globalny krajobraz zagrożeń cybernetycznych nadal utrzymuje się na historycznie wysokim poziomie.

Najczęściej atakowanym regionem jest Afryka, gdzie odnotowuje się ponad 3.200 ataków tygodniowo, następnie region Azji i Pacyfiku (2.877 tygodniowo) oraz Ameryka Łacińska (2.865 tygodniowo). Dane te to efekt szybkiego procesu cyfryzacji oraz nierównomiernych inwestycje w zabezpieczenia IT w poszczególnych krajach.

Europa, z średnią 1.685 ataków tygodniowo, wydaje się stosunkowo bezpieczna, jednak kraje takie jak Czechy czy Polska stają się coraz bardziej narażone na cyberataki – podkreślają analitycy firmy Check Point.

Polska i Czechy na celowniku hakerów


Choć wolumen ataków w Europie był nieco niższy niż w niektórych innych regionach, to właśnie tutaj odnotowano drugi, największy wzrost rok do roku – 13%, co czyni kontynent najbardziej dynamicznie rosnącym celem cyberprzestępców. Średnia europejska (1,685 ataków) zawyżana jest prze kraje naszego regionu Europy Centralnej (CEE), w tym Czechy i Polskę.

Okazuje się, że Polska plasuje się na 2 miejscu wśród państw naszego regionu geograficznego. Najwięcej cyberataków kierowane jest obecnie na Czechy (2.198), Polskę (1.811), Węgry (1.800), Słowację (1.750). Dla porównania Niemcy odpierają tygodniowo 1.237 ataków.

Jak wynika z danych Global Threat Intelligence Report firmy Check Point, Polska odnotowała w szczytowym momencie ostatnich tygodni ponad 2.300 ataków na instytucje rządowe i energetyczne (przy średniej wyniosła 1.811). Podobnie było w Czechach, gdzie w szczytowym momencie liczba ataków zbliżyła się do 2.500 tygodniowo (ataki na sektor rządowy i finansowy, przy średniej 2.198).
Cyberataki nasilają się zarówno pod względem liczby, jak i skutków. Atakujący uderzają tam, gdzie mogą wywrzeć największy wpływ – w edukację, telekomunikację czy rolnictwo. To sygnał, że musimy stawiać na prewencję i strategie oparte na sztucznej inteligencji – komentuje Omer Dembinsky z Check Point Research.

Podczas, gdy globalnie najczęściej atakowanym sektorem jest edukacja (4.000 ataków tygodniowo), to w Polsce najbardziej zagrożonym sektorem jest energetyka, użyteczność publiczna i infrastruktura strategiczno – rządowa (2.200-2.300 ataków).
Najczęściej atakowane sektory
Najczęściej atakowane sektory

W Polsce najbardziej zagrożonym sektorem jest energetyka

Polska, z racji swojej pozycji geopolitycznej oraz aktywnego zaangażowania w działania wspierające Ukrainę, znajduje się w centrum zainteresowania różnego rodzaju organizacji cyberprzestępczych. Stąd należy stale mieć na uwadze monitoring wszelkich punktów dostępu do sieci rządowych, firmowych i prywatnych oraz zabezpieczania infrastruktury przed niebezpiecznymi próbami zakłócenia sprawnego funkcjonowania państwa – podkreśla Wojciech Głażewski, dyrektor firmy Check Point w Polsce.

Jak wskazują autorzy raportu Global Threat Intelligence Report, nadal istotnym problemem jest rosnąca na całym świecie skala cyberataków dla okupu (ransomware). W sierpniu zgłoszono ponad 530 incydentów na całym świecie, co oznacza 14-proc. wzrost rok do roku. Najwięcej cyberataków dla okupu miało miejsce w USA (57% zgłoszonych przypadków), oraz w Europie 24%. Najbardziej ucierpiały przemysł wytwórczy, usługi biznesowe i budownictwo, ale coraz częściej atakowane są też szpitale i sektor edukacyjny.

Przeczytaj także: 4 wyzwania dla cyberbezpieczeństwa w 2025 roku

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: cyberataki, infrastruktura krytyczna, cyberzagrożenia, ataki hakerów, cyberprzestępcy, cyberbezpieczeństwo, ransomware, ataki ransomware

