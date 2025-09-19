Algorytmy Google zmieniają zasady gry: jak pisać, by wygrywać z AI?

Nowe algorytmy Google stawiają na kontekst, wartość i eksperckość treści. Era AI Overviews oznacza, że SEO to już nie tylko gra na słowa kluczowe - teraz liczy się, jak bardzo Twoje materiały odpowiadają na realne potrzeby i intencje użytkownika. Sklepy online oraz twórcy contentu powinni skupić się na oryginalności, logicznej strukturze i optymalizacji zarówno dla Google, jak i narzędzi AI - te trendy wyznaczają kierunek dla pozycjonowania w 2025 roku.

Przeczytaj także: Gdy reklama nie działa: jak SEO i AI otwierają portfele konsumentów

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie zmiany wprowadziły najnowsze algorytmy Google, w tym AI Overviews wdrożone w 2025 roku

Dlaczego liczy się nie tylko treść, ale także sposób jej przygotowania i kontekst

Jakie czynniki są obecnie kluczowe dla skutecznego SEO: regularność publikacji, unikalność, eksperckość oraz logiczna struktura strony

Jakie wyzwania stoją przed sklepami online w optymalizacji pod nowe standardy i algorytmy AI

Sztuczna inteligencja w natarciu – dostosuj się albo zgiń

Chcąc zadbać o maksymalną widoczność i efektywność swoich sklepów, e-sprzedawcy muszą zwracać szczególną uwagę na to, w jaki sposób tworzą content na swoją witrynę (musi on być w wielu aspektach atrakcyjny, zrozumiały dla Google oraz modeli LLM).



Treści muszą odpowiadać konkretnie na zapytanie i wpisywać się w intencję użytkownika. Tylko podążając za najnowszymi standardami SEO merchanci mogą przebić się przez barierę wyzwań, jaką dla ich rozpoznawalności stawia obecnie AI - podkreśla Tomasz Zagórski, Senior SEO Specialist w IdoSell.

Nowy król SEO – już nie tylko kontent, ale i kontekst

Bądź ekspertem w swojej dziedzinie

W dobie Google AIO oraz zwiększającego się korzystania przez użytkowników z takich rozwiązań jak chatGPT, Perplexity czy też innych modeli generatywnych AI do wyszukiwania informacji, priorytetem nabywającym jeszcze większego znaczenia jest m.in. poprawna i logiczna pod kątem technicznym struktura witryny – dodaje Tomasz Zagórski z IdoSell.

Zadbaj o fundament – architektura strony ma znaczenie