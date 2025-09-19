Algorytmy Google zmieniają zasady gry: jak pisać, by wygrywać z AI?
2025-09-19 10:32
Algorytmy Google zmieniają zasady gry: jak pisać, by wygrywać z AI? © wygenerowane przez AI
Z tego artykułu dowiesz się:
- Jakie zmiany wprowadziły najnowsze algorytmy Google, w tym AI Overviews wdrożone w 2025 roku
- Dlaczego liczy się nie tylko treść, ale także sposób jej przygotowania i kontekst
- Jakie czynniki są obecnie kluczowe dla skutecznego SEO: regularność publikacji, unikalność, eksperckość oraz logiczna struktura strony
- Jakie wyzwania stoją przed sklepami online w optymalizacji pod nowe standardy i algorytmy AI
Od wprowadzenia Helpful Content Update priorytetem nie są już słowa kluczowe, ale to dla kogo i jak piszemy. Największy wstrząs przyniosły AI Overviews – podsumowania generowane przez sztuczną inteligencję, które od marca 2025 roku pojawiają się w wynikach aż o 115% częściej [1], spychając tradycyjne linki w dół. Efekt? W walce o widoczność liczy się dziś nie ilość, ale jakość – regularność publikacji, unikalność i prawdziwa wartość dla czytelnika.
Sztuczna inteligencja w natarciu – dostosuj się albo zgiń
Technologiczna rewolucja oparta na AI nie jest już zaskoczeniem, jednak zasięg jej wpływu poszerza się o coraz to nowe obszary. Zmiany nie ominą również sklepów online, a brak kompatybilności SEO z algorytmami sztucznej inteligencji może okazać się zgubny dla domen e-commerce. Zgodnie z przewidywaniami ekspertów do 2026 roku wykorzystanie tradycyjnych wyszukiwarek internetowych może spaść o nawet 25% na rzecz chatbotów oraz agentów AI [2].
Trend ten zaobserwować możemy już dziś, gdy coraz więcej użytkowników woli sięgnąć po rozwiązania typu LLM, celem wyszukania pożądanych informacji czy produktów. Fakt ten nie umknął uwadze Google’a, który w ramach kontrofensywy postanowił zaimplementować AI do swojej wyszukiwarki, pozwalając nam na bardziej naturalne i responsywne formułowanie zapytań.
Wdrożenie nowych algorytmów oraz funkcji AI Overviews (AIO) zdążyło już solidnie namieszać w statystykach wielu witryn internetowych – jak donosi BrightEdge, mimo iż średnia liczba wyświetleń stron wzrosła o około 49% rok do roku, współczynnik klikalności (CTR) spadł o nawet 30%. Co więcej, ze względu na premiowanie przez AIO treści informacyjnych ponad komercyjnymi [3], podsumowania sztucznej inteligencji niezwykle rzadko uwzględniają jakiekolwiek treści z obszaru e-commerce – częstotliwość ta spadła z 29% do zaledwie 4% [4].
Chcąc zadbać o maksymalną widoczność i efektywność swoich sklepów, e-sprzedawcy muszą zwracać szczególną uwagę na to, w jaki sposób tworzą content na swoją witrynę (musi on być w wielu aspektach atrakcyjny, zrozumiały dla Google oraz modeli LLM).
Treści muszą odpowiadać konkretnie na zapytanie i wpisywać się w intencję użytkownika. Tylko podążając za najnowszymi standardami SEO merchanci mogą przebić się przez barierę wyzwań, jaką dla ich rozpoznawalności stawia obecnie AI - podkreśla Tomasz Zagórski, Senior SEO Specialist w IdoSell.
Nowy król SEO – już nie tylko kontent, ale i kontekst
Algorytmy Google w niespotykanym dotąd stopniu opierają się na sztucznej inteligencji, która charakteryzuje się myśleniem kontekstowym – oznacza to, że wyniki dla wpisanego wyszukiwania nie bazują już wyłącznie na słowach kluczowych, lecz raczej na adekwatności odpowiedzi w stosunku do pytania użytkownika.
Ważnym zagadnieniem jest tu tzw. Cost of Retrieval (ang. koszt przetwarzania informacji), czyli kryterium oceny, zgodnie z którym im bardziej spójna tematycznie, logiczna i osadzona w kontekście treść, tym niższy koszt jej przetworzenia – a co za tym idzie, lepsze pozycjonowanie strony.
Ważne jest również uzbrojenie strony w treści jasne i kompleksowe, ponieważ AI działa w oparciu o encje (kategorie bytów) oraz ich atrybuty (cechy). Ma to szczególne znaczenie w odniesieniu do branży e-commerce. Weźmy na przykład kwestię nazw produktów oferowanych na stronie: klient może nie tylko poszukiwać T-shirtu, ale również podać jego kolor, markę czy charakterystyczny nadruk. Jeżeli cechy te nie zostaną zawarte w nagłówku oraz opisie produktu, algorytm może odrzucić dany sklep, uznając jego zawartość za nieprecyzyjną. W takim wypadku, nawet jeżeli sklep posiada w ofercie poszukiwany towar, do tego w atrakcyjnej cenie, jego potencjalny klient może nigdy się o tym nie dowiedzieć.
Bądź ekspertem w swojej dziedzinie
Niezwykle istotną zmianą z perspektywy SEO jest również rodzaj treści, po jaki chętniej sięgają algorytmy Google – chodzi tu o materiały eksperckie, konkretne i silnie informatywne, które AI ocenia jako bardziej merytoryczne. Z raportu BrightEdge wynika, że na przestrzeni roku zaobserwowano 48% wzrost w cytowaniu terminologii technicznej oraz o 49% częstsze występowanie AIO przy bardziej złożonych zapytaniach [5].
Przyczyną jest tu zasada tzw. Topical Authority, a więc premiowania przez wyszukiwarkę stron, które regularnie, spójnie i dogłębnie opisują dane tematy. Aby jawić się (w oczach algorytmu oraz odbiorców) jako autorytet w swojej dziedzinie – np. obszarze działalności sklepu – sprzedawcy muszą zadbać o aktualność i częstotliwość publikowanych treści, najlepiej w formie merytorycznych artykułów, wpisów blogowych albo przynajmniej oryginalnych opisów oferowanych produktów.
Ta ostatnia kwestia jest szczególnie istotna z perspektywy e-commerce, bowiem unikalne treści podnoszą wartość SEO. Zamiast kopiowania generycznych opisów ze strony producenta i powielania tego, co już widnieje w internecie, warto jest poświęcić czas na przygotowanie autorskiej treści, celem zwiększenia szansy na jej wyszukanie.
W dobie Google AIO oraz zwiększającego się korzystania przez użytkowników z takich rozwiązań jak chatGPT, Perplexity czy też innych modeli generatywnych AI do wyszukiwania informacji, priorytetem nabywającym jeszcze większego znaczenia jest m.in. poprawna i logiczna pod kątem technicznym struktura witryny – dodaje Tomasz Zagórski z IdoSell.
Zadbaj o fundament – architektura strony ma znaczenie
Aby strona sklepu była prawdziwie przyjazna dla AI, należy zadbać o kilka kwestii technicznych, dotyczących samej jej struktury. Po pierwsze, optymalizacja kodu HTML zapewnia niebagatelną premię w oczach algorytmu, zważywszy na fakt, iż ceni on prędkość wczytywania witryny.
Do tego należy wziąć pod uwagę odpowiednią, zgodną z zasadami SEO hierarchię nagłówków oraz formatowanie treści – im bardziej przejrzysta będzie struktura, tym lepiej agent AI będzie w stanie odczytać i zrozumieć zawarte na stronie informacje, co zwiększy szansę na lepsze pozycjonowanie. Przeszkodą na tym polu może za to okazać się nadmierna ilość JavaScriptu, którego dynamiczne efekty wizualne mogą ograniczać widoczność treści dla botów.
Warto również pamiętać o znaczącym udziale użytkowników mobilnych, których liczba z roku na rok sukcesywnie wzrasta. Zadbanie o poprawne wyświetlanie oraz nawigację po witrynie sklepu na smartfonach czy tabletach nie tylko podniesie jakość doświadczenia konsumentów, lecz również sprawi, że strona będzie traktowana przez AI priorytetowo.
