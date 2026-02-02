eGospodarka.pl
Pokolenie Z redefiniuje kryzys wizerunku. Deepfake'i i viral zamiast afer

2026-02-02 00:10

2026-02-02 00:10

Pokolenie Z redefiniuje kryzys wizerunku. Deepfake’i i viral zamiast afer

Dla Gen Z kryzys to codzienność, nie wyjątek © pexels

Dla pokolenia Z kryzys nie zaczyna się od konferencji prasowej ani oficjalnego oświadczenia. Zaczyna się od viralowego wideo, deepfake’a albo fali komentarzy, które w kilka godzin potrafią zbudować alternatywną wersję rzeczywistości. Najnowszy Kryzysometr pokazuje, że młodzi i doświadczeni eksperci coraz częściej mówią jednym głosem: dziś największym zagrożeniem nie jest sam błąd, lecz historia, która rozejdzie się szybciej niż fakty i reakcja organizacji.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jak pokolenie Z postrzega współczesne kryzysy wizerunkowe?
  • Dlaczego deepfake’i i dezinformacja są dziś kluczowym zagrożeniem reputacyjnym?
  • Czym różni się podejście Gen Z i ekspertów do kryzysów marek i influencerów?
  • Dlaczego mikrokryzysy coraz częściej zastępują spektakularne afery?

Kryzysometr 2026 to spotkanie dwóch światów: praktyków, którzy od lat gaszą reputacyjne pożary, oraz pokolenia, które od początku funkcjonuje w rzeczywistości permanentnego napięcia informacyjnego. Efekt? Zaskakująco wiele punktów wspólnych – i kilka różnic, które pokazują, jak bardzo zmienia się definicja kryzysu. – komentuje Beata Łaszyn, Prezeska Alert Media Communications.

Skąd nadciągną największe kryzysy wizerunkowe?
fot. mat. prasowe

Skąd nadciągną największe kryzysy wizerunkowe?

Na szczycie listy komunikacyjnych obaw na 2026 rok znalazły się zagrożenia płynące z sieci

Kryzys przestał być wydarzeniem. Stał się tłem.


Eksperci komunikacji szacują, że w 2026 roku prawdopodobieństwo wystąpienia kryzysu wizerunkowego w ich organizacjach wynosi już 59 proc. – to drugi najwyższy wynik w historii badania. Ale jeszcze ciekawsze jest to, jak na ten sam świat patrzy generacja Z. Dla studentów głównym źródłem zagrożeń jest internet – dokładnie tak samo jak dla praktyków.
Główne źródła kryzysów wizerunkowych w 2026 r.?
fot. mat. prasowe

Główne źródła kryzysów wizerunkowych w 2026 r.?

Źródłem kryzysów najczęściej jest internet

Jednak młodsze pokolenie znacznie częściej wskazuje na zjawiska, które jeszcze kilka lat temu brzmiały jak science fiction: deepfake’i, zautomatyzowane manipulacje, fale hejtu czy kryzysy wywoływane przez źle zaprojektowane współprace influencerskie i kampanie marketingowe. Gen Z nie boi się już wyłącznie „wpadek”. Bardziej obawia się sytuacji, w których ktoś tworzy alternatywną wersję rzeczywistości – a ona zaczyna żyć własnym życiem.


Największy lęk? Nie to, co się wydarzy. Tylko to, w co ludzie uwierzą.


Zarówno eksperci, jak i studenci wskazują dezinformację i fake newsy jako największe zagrożenie online. Różnica polega na wrażliwości: Gen Z znacznie częściej dostrzega potencjał kryzysowy w deepfake’ach oraz w masowych falach negatywnych komentarzy, które potrafią zniszczyć reputację, zanim pojawią się jakiekolwiek twarde fakty. To pokolenie wychowane na TikToku, Instagramie i YouTubie widzi kryzys przede wszystkim jako zjawisko viralowe – rozchodzące się szybciej niż komunikat organizacji.
Największe kryzysy wizerunkowe 2025
fot. mat. prasowe

Największe kryzysy wizerunkowe 2025

Kryzysem roku była afera mieszkaniowa i inne kontrowersje, jakie pojawiały się w kampanii wyborczej Karola Nawrockiego (56% wskazań)

Kryzysy marek, polityki i celebrytów? Młodzi patrzą inaczej


Wizerunkowe burze roku 2025 oceniane przez studentów i ekspertów często dotyczą tych samych postaci, ale ich ciężar gatunkowy bywa rozłożony inaczej. Gen Z znacznie silniej reaguje na kryzysy, które eksplodują w mediach społecznościowych, są nagrywane, komentowane, przerabiane na memy i krótkie wideo.

To dlatego w ich wskazaniach wysoko pojawiają się sprawy związane z influencerami, celebrytami i platformami cyfrowymi – nawet jeśli w świecie „tradycyjnych” ekspertów nie zawsze trafiają na podium. Dla młodych reputacja nie buduje się latami. Ona buduje się „klipami”.

Mikrokryzysy zamiast wielkich afer


Z perspektywy obu pokoleń coraz wyraźniej widać, że współczesne kryzysy rzadziej przypominają jedną wielką eksplozję. Częściej są serią drobnych zapłonów: źle sformułowany post, nieprzemyślany komentarz, pojedyncze wideo. Gen Z traktuje takie sytuacje jako naturalny element funkcjonowania marek i instytucji. Ale jednocześnie bezlitośnie ocenia tempo i sposób reakcji. Brak odpowiedzi oznacza przyznanie się do winy. Spóźniona reakcja – oderwanie od rzeczywistości.
Największe kryzysy wizerunkowe 2025 wg studentów
fot. mat. prasowe

Największe kryzysy wizerunkowe 2025 wg studentów

Studenci najczęściej wskazywali Grzegorza Brauna w związku z jego wypowiedzią zaprzeczającą istnieniu komór gazowych w Auschwitz

Pokolenie, które oczekuje transparentności, a nie perfekcji


Jedna z najmocniejszych wspólnych cech obu badań to rosnące znaczenie transparentności. Studenci, podobnie jak eksperci, wskazują, że brak przejrzystości, niejasne relacje biznesu z administracją oraz podejrzenia o nieetyczne działania mogą stać się zapalnikiem największych kryzysów nadchodzących lat.

Co to wszystko mówi o przyszłości komunikacji?


Kryzys przestał być czymś, na co „czeka się w gotowości”. Stał się stałym elementem zarządzania reputacją. Najsilniejsze organizacje przyszłości to nie te, które nie mają kryzysów, ale te, które potrafią zatrzymać je na etapie incydentu i „mikrokryzysu”, zanim przerodzą się w pełnoskalową burzę. – komentuje Krzysztof Tomczyński, Managing Partner w Alert Media Communications.

Jubileuszowy raport Kryzysometr 2025/2026 wraz z pierwszym Kryzysometrem Gen Z to nie tylko zestaw danych. To mapa mentalna dwóch pokoleń, które patrzą na ten sam świat – i coraz częściej dochodzą do podobnych wniosków. Bo dziś najgroźniejszy kryzys nie zaczyna się od błędu. Zaczyna się od historii, którą ktoś opowie szybciej niż my sami.

W szerokim panelu eksperckim 10 edycji badania Kryzysometr 25/26, przeprowadzonego przez agencję Alert Media Communications na przełomie listopada i grudnia 2025 r., wzięło udział 102 rzeczników, dyrektorów i managerów PR z wiodących polskich firm, instytucji państwowych i samorządowych oraz organizacji pozarządowych. W badaniu Kryzysometr Gen Z. uczestniczyło 105 studentów Wydziału Nauk Społecznych SWPS.

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

reputacja marki, wizerunek marki, wizerunek firmy, reputacja firmy, reputacja firmy w branży, marka wysokiej reputacji, kryzys wizerunkowy, pokolenie Z, deepfake, viral

