Które sieci handlowe wygrały z pandemią? Żabka liderką

Wybuch pandemii odcisnął swoje piętno na niemal wszystkich dziedzinach życia i gospodarki, wywierając przemożny wpływ m.in. na handel i gastronomię. Najznaczniej ucierpieli ci przedsiębiorcy, których lockdown zmusił do czasowego ograniczenia działalności. Jak jednak łatwo się domyślić, nie wszystkim koronawirus dał się we znaki jednakowo. Co więcej, są i tacy, dla których miniony rok wcale nie okazał się stracony.

Silna marka pomaga przetrwać trudny okres, ale bardzo dobre wyniki osiągnęły niektóre marki o słabszym wizerunku. Wszystkie omawiane tu sieci handlowe wykonały ogromną pracę, by - pomimo pandemii - podtrzymać i wzmocnić relacje z klientami.

Wprawdzie grono marek, którym w minionym roku udało się wzmocnić pozycję i poprawić wizerunek, nie jest liczne, ale niewątpliwie warto o nich wspomnieć. Z badania YouGov BrandIndex wynika, że naprawdę zadowolonych z minionego roku może być 16 na 120 monitorowanych sieci handlowych , którym udało się zarówno poprawić satysfakcję konsumentów, jak i reputację marki, stosunek jakości do ceny, czy skłonność do polecania marki.Niekwestionowaną liderką okazała się sieć Żabka, która odnotowała największy wzrost indeksu względem 2019 roku. Wyraźną poprawę odnotowały również Żabka Café i Biedronka. Wśród drogerii na wyróżnienie zasłużyła sieć Hebe, a w gastronomii - Telepizza, pyszne.pl oraz McDonald’s.Pod względem wizerunku dobrze sobie radzą najsilniejsze marki sklepów z odzieżą i obuwiem, takie jak CCC, Deichmann, Pepco, H&M czy Reserved. Duży wzrost zanotowała także inna marka z grupy LPP, Sinsay. Okres pandemii wykorzystały ponadto niektóre sieci handlowych z kategorii DIY, przede wszystkim Castorama i OBI, a także sieć RTV Euro AGD.Agnieszka Górnicka, prezes agencji Inquiry, komentuje: