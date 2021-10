Ranking sieci sklepów specjalistycznych III kw. 2021 r.

Agencja Inquiry zaprezentowała najlepiej oceniane przez konsumentów marki sklepów specjalistycznych. Klienci oceniali jakość oferty sklepów z elektroniką oraz sprzętem RTV i AGD, sklepów sportowych, a także sieci DIY.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Sieci sklepów z artykułami AGD, RTV i elektroniką Wśród sklepów z elektroniką najlepszy rezultat w kontekście jakości w trzecim kwartale tego roku uzyskała marka RTV Euro AGD z wynikiem 46,9%. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Sieci sklepów sportowych W tej kategorii wyróżniają się dwie marki: Decathlon, który osiągnął wynik 43,3% oraz 4F z minimalnie niższym rezultatem 42,4%. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Badanie YouGov BrandIndex porównywało dane z III kwartału 2021 roku do analogicznego okresu ubiegłego roku.Polski rynek sklepów stacjonarnych z elektroniką oraz sprzętem RTV i AGD jest zdominowany przez czterech graczy – są to sieci RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt oraz Neonet. Wśród sklepów z elektroniką najlepszy rezultat w kontekście jakości w trzecim kwartale tego roku uzyskała marka RTV Euro AGD z wynikiem 46,9%. Na drugim miejscu uplasował się Media Expert (wynik 42,5%), a na trzecim – z wyraźniejszą stratą do lidera – Media Markt (37,6%). Zdecydowanie niżej oceniany jest Neonet (24%). Pytanie zostało zadane osobom znającym daną markę.Zestawiając rezultaty rok do roku obserwujemy, że najwyższy wzrost odnotował lider kategorii, RTV Euro AGD, który poprawił swój wynik o 2,4 p.p. Sklepy Media Expert oraz Media Markt również poprawiły swoją ocenę, jednak w wyraźnie mniejszym stopniu niż RTV Euro AGD, odpowiednio o 0,5 i 0,9 punktu procentowego. Z kolei najsłabszy w kategorii Neonet poprawił się o 1,8 p.p.Z kolei wśród sklepów sportowych zdecydowanie pod względem postrzeganej jakości wyróżniają się dwie marki. Jest to Decathlon, który osiągnął wynik 43,3% oraz 4F z minimalnie niższym rezultatem 42,4%. W porównaniu do wyników analogicznego okresu w roku ubiegłym, Decathlon poprawił się o 2,6 p.p., a 4F odnotował spadek aż o 3,9 p.p., co pozwoliło francuskiej marce na zajęcie pierwszego miejsca.W przypadku sieci DIY najlepszy wynik osiąga Castorama (44%), a drugie miejsce zajął Leroy Merlin (41,1%). Warto odnotować, że Leroy Merlin poprawił swój wynik aż o 5,1 punktów procentowych rok do roku, jednak to nie wystarczyło na wyprzedzenie Castoramy. Na nieco dalszych miejscach, ale z dobrym wynikiem, plasują się IKEA oraz OBI.Podsumowując, w omawianych kategoriach w handlu specjalistycznym wyraźnym liderem pod względem postrzeganej jakości oferty jest RTV Euro AGD, które ma najlepszy wynik na tle pozostałych sklepów. Na wyróżnienie zasługuje także sieć Leroy Merlin ze względu na bardzo dużą poprawę w ciągu ostatniego roku.