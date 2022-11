Najsilniejsze marki w mediach 2022. PKO Bank Polski liderem

Zaprezentowane zostały wyniki XV już edycji raportu Top Marka przygotowanego przez Magazyn Press oraz PSMM Monitoring & More. Najnowsze badanie objęło swoim zasięgiem 500 brandów i 50 branż oraz ponad 70 mln informacji. Zwycięzcą został, podobnie jak przed rokiem, PKO Bank Polski. Na podium uplasowały się także marki Orlen i PGE.

Aby stworzyć rankingi branżowe i listę 500 najsilniejszych w mediach marek, przeanalizowaliśmy ponad 2 mln tekstów prasowych, 14 mln internetowych oraz 54 mln postów, które ukazały się na ogólnodostępnych profilach na Facebooku, Instagramie, Twitterze i YouTubie.

Wyliczamy go na podstawie danych o zasięgu danego medium – jego nakładzie w przypadku prasy, średniej miesięcznej liczbie unikalnych użytkowników w przypadku serwisów internetowych, czy liczbie obserwujących na portalach społecznościowych – dodaje Izabela Grzechnik.

Pierwsza dziesiątka Top Marek w Polsce

Brandy o najlepszym wydźwięku publikacji i wskaźniku dotarcia

Marka Marek XV-lecia

Impact – dotarcie wzmianki o marce w oparciu o dane o konsumpcji medium.

– dotarcie wzmianki o marce w oparciu o dane o konsumpcji medium. Indeks sentymentu – współczynnik oparty na wydźwięku; odzwierciedla udział publikacji pozytywnych, neutralnych i negatywnych w całości przekazu o danej marce: im wyższy, tym lepszy.

– współczynnik oparty na wydźwięku; odzwierciedla udział publikacji pozytywnych, neutralnych i negatywnych w całości przekazu o danej marce: im wyższy, tym lepszy. Siła marki – ostateczna wartość decydująca o miejscu w rankingu; jest indeksem kilku zmiennych świadczących zarówno o liczbie kontaktów odbiorców z marką, jak i jakościowej ocenie komunikatu.

Raport Top Marka powstał w trudnym czasie. Trwająca wciąż wojna w Ukrainie nie pozostaje bowiem bez wpływu na komunikację marek.Analiza objęła aż 70 mln materiałów z prasy i internetu (w tym z mediów społecznościowych), które ukazały się od 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2022 roku. Jak tłumaczy Izabela Grzechnik, project manager for new research and developmen PSMM Monitoring & More:Kluczowym wskaźnikiem, na podstawie którego powstaje ranking (całościowy oraz branżowy) jest siła marki. Na ten wielowymiarowy indeks składają się wartości pozwalające najpełniej ocenić obecność brandów w mediach zarówno pod względem liczby, zasięgu, jak i wydźwięku publikacji. Najważniejszą składową siły marki jest impact, czyli szacowane dotarcie informacji o marce.Drugą składową siły marki jest indeks sentymentu. Dla jego uzyskania publikowane treści oceniane są pod kątem ich wydźwięku, a następnie wyliczana jest proporcja między liczbą wzmianek pozytywnych, negatywnych i neutralnych.Pierwsze miejsce w tegorocznej edycji konkursu Top Marka zajął. Siła brandu wyniosła 9 125 371 pkt. Drugie miejsce –, osiągając wynik 7 533 505 pkt. Na trzecim miejscu uplasowała się marka z branży energetyki i surowców –z wynikiem 6 660 031 pkt. Czwartą pozycję zajął Onet (6 181 993 pkt.), piątą – spadając o 1 oczko względem ubiegłorocznego rankingu – TVN (6 160 402 pkt.) Szóste miejsce w tym roku – ze spadkiem o 3 oczka względem 2021 roku ­– należy do Banku Pekao (6 139 316 pkt.). Na 7. miejsce awansował Santander Bank z wynikiem 5 986 290 pkt. Na miejscu 8. znalazł się Polsat z wynikiem 5 337 947 pkt. Do pierwszej dziesiątki najsilniejszych marek awansowały także WP (miejsce 9. – 5 257 197 pkt.) oraz Plus (miejsce 10. z wynikiem 5 138 185 pkt.).Jednym z aspektów poddanych analizie w opracowaniu Top Marka jest wydźwięk publikacji. Najlepszy wynik pod względem indeksu sentymentu spośród 500 marek uwzględnionych w raporcie osiągnął Schubert (Sieci – jubilerzy) z wynikiem 4,81. Na drugim miejscu uplasowała się marka Almatour (Biura podróży) z wynikiem 4,27. Podium zamknął Capgemini (Konsulting) z rezultatem 4,20.Z kolei największy impact, czyli wskaźnik dotarcia do użytkowników, osiągnęły publikacje Onetu (Portale internetowe) – 9 697 772 631. Drugie miejsce należy do WP (Portale internetowe) – 5 658 831 805. Trzecie do TVN (Telewizja), który osiągnął wynik 5 079 254 354.Z okazji jubileuszu Top Marki, poza wyselekcjonowaniem 500 najsilniejszych medialnie brandów, Magazyn „Press” i PSMM Monitoring & More wyłoniły Markę Marek XV-lecia. W tym przypadku wzięto pod uwagę wszystkie branże badane od pierwszej edycji plebiscytu, czyli od 2008 roku.Marką Marek XV-lecia został PKO Bank Polski. Tuż za nim znalazł się TVN, a podium zamknęła Biedronka.