Najsilniejsze marki w mediach 2021

Przed nami wyniki XIV już edycji raportu Top Marka przygotowanego przez magazyn "Press" i PRESS-SERVICE Monitoring Mediów. Najnowsze badanie objęło swoim zasięgiem 500 brandów i 50 branż oraz ponad 108 mln informacji. Tegorocznym zwycięzcą został PKO Bank Polski. Na podium uplasowały się także marki Orlen i Bank Pekao.

50 najsilniejszych brandów w Polsce

Zwycięzcy rankingu – Top 10

Marki o najlepszym wizerunku i z największym dotarciem publikacji

Top Marka to najszersze badanie brandów w Polsce. Prasa nie traci na znaczeniu, ale też cały czas rośnie rola digital. W tej edycji przekroczyliśmy granicę 100 mln przeanalizowanych materiałów, głównie z uwagi na ich przyrost w internecie i social media. Marki muszą być jeszcze bardziej kreatywne, aby wybić się w tym zalewie informacji. Obserwujemy, że niezwykle ważne i dobrze postrzegane jest także podążanie za trendami, na przykład tak mocno obecną w przekazie ekologią. Wzorem ubiegłego roku, oprócz głównego raportu Top Marka 2021 brandy mogą zamówić raporty branżowe, w których dokonujemy szczegółowej analizy top 10 marek z wybranego sektora – komentuje Marcin Szczupak, kierownik działu raportów medialnych PRESS-SERVICE Monitoring Mediów.

Impact – dotarcie wzmianki o marce w oparciu o dane o konsumpcji medium.

Indeks sentymentu – współczynnik oparty na wydźwięku; odzwierciedla udział publikacji pozytywnych, neutralnych i negatywnych w całości przekazu o danej marce: im wyższy, tym lepszy.

Siła marki – ostateczna wartość decydująca o miejscu w rankingu; jest indeksem kilku zmiennych świadczących zarówno o liczbie kontaktów odbiorców z marką, jak i jakościowej ocenie komunikatu.

Raporty magazynu „Press” i PRESS-SERVICE Monitoring Mediów powstał w oparciu o analizy materiałów z prasy, internetu i social media opublikowanych w okresie od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku. Było to 2 mln tekstów prasowych, 16 mln internetowych i 90 mln postów w mediach społecznościowych.W badaniu wyselekcjonowano 50 branż najczęściej pojawiających się w mediach. W każdym z sektorów wyłoniono 10 brandów, o których było najwięcej wzmianek. W kolejnym etapie szczegółowo przeanalizowano materiały dotyczące każdej marki, biorąc pod uwagę przyjęte wskaźniki, decydujące ostatecznie o sile brandu. Raport uwzględnia rankingi branżowe oraz klasyfikację 500 marek. Pięćdziesięciu najsilniejszym medialnie brandom przyznano tytuł i statuetkę Top Marka 2021.Ranking Top Marka 2021 wygrał PKO Bank Polski. Siła brandu wyniosła 9 023 377 pkt. Na 2. miejscu, awansując aż o 5 oczek względem ubiegłorocznego rankingu, uplasował się Orlen z wynikiem 7 261 604 pkt. Lepszy wynik osiągnął także Bank Pekao, zajmując tym razem miejsce na podium – 6 869 259 pkt. Czwartą pozycję zajęło TVN – 6 508 611, które także poprawiło swoją pozycję z poprzedniego zestawienia aż o 5 miejsc. Na piątej pozycji znalazł się Pfizer – 6 159 574 pkt.Miejsce 6. należało do PGE, które zgromadziło 6 115 191 pkt., a pozycja 7. do brandu telekomunikacyjnego – Plus z wynikiem 5 933 269 pkt. Na miejscu 8. figuruje Santander Bank Polska – 5 895 860 pkt., a za nim OLX z rezultatem 5 415 203 pkt. Pierwszą dziesiątkę najsilniejszych marek w Polsce zamyka Mercedes z wynikiem 4 955 446 pkt.Wydźwięk publikacji był jednym z elementów oceny jakościowej przekazu na temat marek. Najwyższy wynik indeksu sentymentu spośród 500 marek – 4,30 – osiągnął GLS (Firmy kurierskie). Na drugim miejscu znalazło się Netto (Markety spożywcze) z rezultatem 4,07. Trzecią najlepiej ocenianą marką okazało się Narodowe Centrum Kultury (Wsparcie i promocja kultury) – 4,02. W top 5 tej kategorii znalazły się także AA (Firmy kosmetyczne) – 3,90 oraz Siemens (Sprzęt RTV I AGD), który uzyskał indeks sentymentu na poziomie 3,86.Największy impact, czyli wskaźnik dotarcia w rankingu 500 osiągnęły informacje dotyczące marki Orlen (Stacje paliw) – 4 569 964 342. Miejsce 2. zajęło TVN (Telewizja) z wynikiem 4 041 376 998. Trzeci rezultat należał do najsilniejszego brandu w zestawieniu Top Marka 2021, czyli PKO BP (Bankowość) – 3 208 875 134. Top 5 marek najlepszych w dotarciu informacji zamykają: TVN24 (Telewizja) – 3 063 193 028 oraz Pfizer (Farmacja) – 3 005 162 949.Prestiżowe badanie Top Marka jest wspólnym przedsięwzięciem pomysłodawcy projektu – magazynu „Press” oraz autora metodologii – PRESS-SERVICE Monitoring Mediów, realizowanym od 2007 roku. Pierwsze edycje zawierały analizę publikacji prasowych. W roku 2013 badanie poszerzono o materiały z internetu, a 2 lata później o wzmianki z serwisów społecznościowych.