Najsilniejsze marki w e-commerce 2022. Allegro numerem jeden

Allegro zostało liderem rankingu Top Marka w kategorii e-commerce, opublikowanego przez magazyn „Press” oraz PSMM Monitoring & More. W pierwszej piątce najsilniejszych marek w tej kategorii znalazły się także: Amazon, OLX, AliExpress oraz Zalando.

Top marki w e-commerce

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Allegro numerem jeden w kategorii E-commerce

Media, w których najczęściej pisano o branży

Ranking Top Marka opublikowany przez magazyn „Press” oraz PSMM Monitoring & More wyłonił najsilniejsze marki spośród 50 kategorii, w tym E-commerce. Liderem tej branży, za okres od 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2022 roku, zostało Allegro.Branża e-commerce dynamicznie się rozwija – obecnie aż 75% osób zamawia online produkty co najmniej raz w miesiącu (źródło: raport CBRE „Trendy w omnichannel w Polsce”). Zmianę sposobu zakupów było już widać w czasie pandemii. Jak przekonują organizatorzy badania, także wybuch wojny w Ukrainie i napływ uchodźców z tego kraju przyczyniły się do wzrostu firm e-commerce, których rynek zbytu znacznie się powiększył. W związku z tym w mediach zaczęło pojawiać się więcej informacji związanych z zapowiedziami poszerzenia oferty i obszaru działania, budowy nowych centrów logistycznych, czy wprowadzania kolejnych funkcjonalności.W pierwszej piątce tegorocznego zestawienia branży e-commerce znalazły się firmy takie, jak: Allegro, Amazon, OLX, AliExpress oraz Zalando. Liderem wśród tych brandów w analizowanym okresie, z siłą marki 4 933 567 pkt., została marka Allegro, która dzięki uruchomieniu w lutym br. wersji anglojęzycznej i umożliwieniu dokonywania płatności w euro, stała się dostępna dla kupujących i sprzedawców z 24 krajów Unii Europejskiej (nie licząc Polski). Co więcej, w kwietniu br. firma udostępniła ukraińskojęzyczną wersję platformy. Innym ważnym aspektem, który miał wpływ na dynamiczny rozwój marki było przejęcie za 881 mld euro czeskich firm Grupa Mall i WE|DO, dzięki któremu Allegro wzmocniło swoją pozycję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.Na drugie miejsce w tegorocznym zestawieniu najsilniejszych w mediach marek z kategorii e-commerce awansował Amazon (2 290 200 pkt.). W wrześniu ub.r. firma udostępniła polskim klientom usługę Amazon Prime zapewniającą darmową i szybką dostawę zakupionych produktów, a także dostęp do serwisów Prime Video i Prime Gaming.Trzecie miejsce należy do OLX, które zamyka podium z wynikiem 1 343 686 pkt. Brand przykuł uwagę mediów ekonomicznych i branżowych, wprowadzając rejection fee (wynagrodzenie za udział w przetargu) dla agencji reklamowych, które chciałyby go obsługiwać, a także zawierając pięcioletnią umowę o strategicznym partnerstwie z InPostem.W pierwszej piątce tytułów prasowych piszących o branży e-commerce znalazły się m.in.: „Parkiet”, „Rzeczpospolita”, „Puls Biznesu”, „Gazeta Wyborcza” oraz „Forbes” (edycja polska). W przypadku portali internetowych są to: Planetagracza.pl, Cyberfeed.pl, Comparic.pl, Stooq.pl, Fxmag.pl. Do najbardziej angażujących się w tematykę e-commerce mediów społecznościowych należą: Twitter oraz Facebook.i magazyn „ ”