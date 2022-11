Najczęściej cytowane media IX 2022. Na podium Rzeczpospolita, RMF FM oraz Wirtualna Polska

Rzeczpospolita, RMF FM oraz Wirtualna Polska to podium październikowego rankingu najbardziej opiniotwórczych mediów autorstwa Instytutu Monitorowania Mediów.

Przeczytaj także: Najczęściej cytowane media VIII 2022. Rzeczpospolita wraca na miejsce lidera

Prasa

Tygodniki i dwutygodniki

Miesięczniki i dwumiesięczniki

Telewizja

Radio

Portale internetowe

Najbardziej opiniotwórcze media ekonomiczne i biznesowe

Media regionalne

Wydawnictwa

Rzeczpospolita swoje zwycięstwo zawdzięcza 2,3 tys. cytowań w innych mediach. Redakcja jako pierwsza poinformowała o zablokowaniu przez KE wypłat funduszy z polityki spójności dla Polski do czasu zastosowania się kraju do wyroku TSUE dotyczącego sądownictwa. Radio RMF FM cytowano ponad 1,9 tys. razy, a Wirtualną Polskę - 1,8 tys. razy.Największy skok w rankingu, bo aż o dwadzieścia sześć pozycji odnotował tygodnik Newsweek.W październiku 2022 roku najczęściej cytowanym tytułem prasowym była Rzeczpospolita z 2,3 tys. cytowań. Na miejscu drugim uplasował się tym razem Super Express. Na pozycji trzeciej Fakt.Największy wzrost, o osiem oczek, odnotowała Gazeta Polska.Najczęściej cytowanym tygodnikiem października jest tygodnik Newsweek, który awansował aż o 5 pozycji. Na drugim miejscu Wprost z liczbą cytowań 367, a na trzecim Viva.Pierwsze miejsce rankingu najbardziej opiniotwórczych miesięczników i dwumiesięczników zajmuje miesięcznik Forbes z wynikiem 224 cytowań. Press na miejscu drugim. Na miejscu trzecim - Twój Styl.Wśród stacji telewizyjnych w październiku 2022 na miejscu lidera TVP Info z wynikiem 1,5 tys. cytowań. Stacja jako pierwsza podała do wiadomości informację o wypadku drogowym z udziałem aktora Jerzego Stuhra, który w chwili kolizji był pod wpływem alkoholu. Drugie miejsce zajmuje TVN24 cytowany przez pozostałych dziennikarzy 1,2 tys. razy, natomiast podium zamyka Polsat News.RMF FM z ponad 1,9 tys. cytowań ponownie zostało liderem cytowalności wśród stacji radiowych. Dziennikarze rozgłośni jako pierwsi poinformowali o zatrzymaniu przez CBA oraz CBŚP byłego senatora Platformy Obywatelskiej Tomasza Misiaka w związku z postępowaniem dotyczącym wyłudzeń z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w latach 2010-2019. Druga pozycja należy do Radia Zet, a trzecia do Programu I Polskiego Radia.W październiku 2022 na miejscu lidera w rankingu najbardziej opiniotwórczych portali internetowych znalazła się Wirtualna Polska. Portal odnotował 1,8 tys. cytowań. Redakcja opublikowała najnowszy sondaż na temat poparcia dla partii politycznych, z którego wynika, że obecna opozycja mogłaby osiągnąć większość sejmową w wyborach i tym samym utworzyć rząd. Za nim Onet. W październiku portal przeprowadził między innymi wywiad z synem Donalda Tuska – Michałem, który został wspomniany w zeznaniach w sprawie afery podsłuchowej. Podium jak dotychczas zamyka Interia.Liderem w zestawieniu portali biznesowych pozostaje Money (408 cytowań). Dalej Business Insider (348) i Bankier (163).Na podium najbardziej opiniotwórczych tytułów prasowych o profilu ekonomiczno–biznesowym niezmiennie utrzymuje się Rzeczpospolita (2,3 tys.). Kolejne miejsce podobnie jak w zeszłym miesiącu zajmuje Dziennik Gazeta Prawna, a podium ze wzrostem o jedno oczko należy do Forbes (224). W drugiej połowie października redakcja opublikowała ranking najcenniejszych firm rodzinnych, który często pojawiał się w mediach.Miejsce pierwsze w rankingu najczęściej cytowanych w kraju mediów regionalnych zajmuje Gazeta Krakowska z liczbą 126 wzmianek, tym samym medium odnotowało wzrost o cztery pozycje w stosunku do września. Dziennikarze redakcji jako pierwsi informowali o otrzymaniu dyrektorskiego stanowiska przez Iwonę Król, która w 2019 roku została skazana za ustawianie przetargów w Zarządzie Dróg i Komunikacji. Drugie miejsce w rankingu z awansem o siedem oczek zajmuje Głos Wielkopolski, który był cytowany przez inne tytuły w kraju 104 razy. Podium zamyka Radio Wrocław z wynikiem 91 materiałów.Niezmiennie pozycję lidera w rankingu najbardziej opiniotwórczych wydawnictw utrzymuje Ringier Axel Springer Polska, którego redakcje monitorowane w ramach badania Business Insider, Fakt, Forbes, Newsweek, Noizz, Onet, Plejada i Przegląd Sportowy, łącznie były cytowane przez dziennikarzy innych mediów w Polsce prawie 5,6 tys. razy. Drugie miejsce utrzymuje grupa Wirtualna Polska Media z łącznym wynikiem prawie 3 tys. wzmianek dla tytułów z raportu Abczdrowie, Autokult, Dobreprogramy, Money, o2, Pudelek i WP. Z awansem o dwa miejsca podium zamyka Cyfrowy Polsat (Polsat, Polsat News, Polsat Sport, Interia, Pomponik), którego materiały redakcyjne łącznie pojawiły się ponad 2,7 tys. razy w innych tytułach mediowych w kraju. Awans o trzy oczka w zestawieniu zanotowała Telewizja Polska (2,4 tys.), do której należą TVP Info, TVP1, TVP2, TVP3, TVP Sport. Trzy miejsca do góry względem poprzedniego miesiąca wzrosła także pozycja grupy Gremi Media (2,4 tys.) reprezentowanej przez Rzeczpospolitą oraz Parkiet.