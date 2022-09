Najczęściej cytowane media VIII 2022. Rzeczpospolita wraca na miejsce lidera

W sierpniu 2022 Rzeczpospolita wraca na miejsce lidera w rankingu najbardziej opiniotwórczych mediów autorstwa Instytutu Monitorowania Mediów. Na podium znalazły się także TVN24 i Onet.

Prasa

Tygodniki i dwutygodniki

Miesięczniki i dwumiesięczniki

Telewizja

Radio

Portale internetowe

Najbardziej opiniotwórcze media ekonomiczne i biznesowe

Media regionalne

Wydawnictwa

Rzeczpospolita była w sierpniu cytowana 2 tys. razy. Na stację TVN24 powoływano się 1,9 tys. razy, a Onet był cytowany 1,8 tys. razy.Rzeczpospolita zawdzięcza zwycięstwo temu, że jako pierwsza podała informację, że Państwowa Inspekcja Pracy nie potwierdziła doniesień o mobbingu w redakcji Newsweeka, co było szeroko komentowane w polskich mediach. TVN24 przeprowadziła wywiad z przewodniczącym Platformy Obywatelskiej – Donaldem Tuskiem, który podczas wywiadu krytykował działania polskich władz w sprawie katastrofy ekologicznej na Odrze. Natomiast Onet opublikował materiał o śledztwie toczącym się od marca br. wokół jednego z zakładów produkcyjnych, który mógł mieć związek z zatruciem Kanału Gliwickiego.Największy awans - o dwadzieścia jeden pozycji - zanotował tygodnik Sieci.W sierpniu 2022 roku najczęściej cytowanym tytułem prasowym była Rzeczpospolita z 2 tys. cytowań. Na miejscu drugim uplasował się tym razem Super Express. Na pozycji trzeciej Dziennik Gazeta Prawna.Najczęściej cytowanym tygodnikiem sierpnia jest tygodnik Sieci. Na drugim miejscu Wprost z liczbą cytowań 288, a na trzecim Gazeta Polska, która odnotowała największy awans - o 5 oczek.Pierwsze miejsce rankingu najbardziej opiniotwórczych miesięczników i dwumiesięczników zajmuje miesięcznik Forbes z wynikiem 127 cytowań. Twój Styl na miejscu drugim. Na miejscu trzecim - Press.Wśród stacji telewizyjnych w sierpniu 2022 na miejscu lidera TVN24 z wynikiem 1,9 tys. cytowań. Drugie miejsce zajmuje Polsat News cytowany przez pozostałych dziennikarzy 1,3 tys. razy, natomiast podium zamyka TVN z liczbą 813 wzmianek w innych tytułach.RMF FM z ponad 1 tys. cytowań ponownie zostało liderem cytowalności wśród stacji radiowych. Druga pozycja należy do Radia Zet, a trzecia do Programu I Polskiego Radia. Do rankingu zakwalifikowała się także rozgłośnia lokalna – na Radio Gdańsk dziennikarze innych mediów w kraju powoływali się w sierpniu 94 razy. Redakcja stacji przeprowadziła między innymi wywiad z wiceministrem zdrowia Waldemarem Kraską, który potwierdził hamujące statystyki letniej fali pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.Onet wciąż na miejscu lidera w rankingu najbardziej opiniotwórczych portali internetowych. W sierpniu 2022 portal odnotował 1,8 tys. cytowań. Za nim Wirtualna Polska z liczbą 1,7 tys. powołań. Podium jak dotychczas zamyka Interia.W sierpniu zestawienie portali biznesowych otwiera Business Insider (632 cytowania). Portal w poprzednim miesiącu przeprowadził wywiad z prezesem NBP Adamem Glapińskim, który zapowiedział zatrzymanie podwyżek stóp procentowych oraz spadek inflacji pod koniec roku. Dalej w rankingu występują Money (463 wzmianki) i Bankier (173). Awans o jedno miejsce odnotowuje 300gospodarka (49), a TOP 5 zamyka Wnp (42).Na podium najbardziej opiniotwórczych tytułów prasowych o profilu ekonomiczno–biznesowym niezmiennie utrzymuje się Rzeczpospolita (2 tys. odwołań). Kolejne miejsce podobnie jak w zeszłym miesiącu zajmuje Dziennik Gazeta Prawna (1,3 tys. powołań), a podium zamyka Puls Biznesu z liczbą 150 cytowań w pozostałych mediach. W zestawieniu ponownie znalazł się Forbes (127) oraz Parkiet (27), który z kolei zamyka ranking.Miejsce pierwsze w rankingu najczęściej cytowanych w kraju mediów regionalnych z awansem o cztery miejsca zajmuje Gazeta Krakowska. W sierpniu na jej publikacje powoływano się łącznie 153 razy. Największą liczbę cytowań dziennik zanotował dzięki rozmowie z ministrem Norbertem Kaczmarczykiem, w której polityk po raz pierwszy skomentował sprawę swojego prezentu ślubnego. Drugie miejsce w rankingu należy do Radia Poznań, które odnotowało 150 wzmianek w innych tytułach w kraju, a ze wzrostem o pięć pozycji podium zamyka Radio Gdańsk (94 cytowania). W TOP 5 znaleźli się także Głos Wielkopolski (91) oraz Dziennik Wschodni (77).Miejsce pierwsze w rankingu najbardziej opiniotwórczych wydawnictw utrzymuje Ringier Axel Springer Polska, którego redakcje Business Insider, Fakt, Forbes, Newsweek, Noizz, Onet, Plejada i Przegląd Sportowy były cytowane przez dziennikarzy innych tytułów łącznie 4,7 tys. razy. Drugą pozycję zajmuje grupa Wirtualna Polska Media (Abczdrowie, Autokult, Dobreprogramy, Money, o2, Pudelek i WP), której łączny wynik to 2,9 tys. wzmianek w innych mediach w kraju. Dalej na podium Telewizja Polsat, której redakcje Interia, Polsat, Polsat News, Polsat Sport, Pomponik, Radio Eska i TV4 łącznie pojawiły się 2,8 tys. razy w materiałach innych polskich mediów. Na miejscach kolejno czwartym i piątym, ze skokiem o trzy oczka znalazły się TVN Grupa Discovery (TVN, TVN Turbo, TVN24, TVN24 Biznes i Świat) z łączną liczbą cytowań ponad 2,7 tys., oraz Gremi Media (Rzeczpospolita, Parkiet) wzmiankowana ponad 2 tys. razy. Awans aż o cztery pozycje oraz wejście do zestawienia głównego zanotowała grupa Fratria (Gazeta Bankowa, Sieci i portale Wgospodarce, Wpolityce, Wpolsce), którą łącznie cytowano w sierpniu prawie 1,8 tys. razy.