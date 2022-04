Najczęściej cytowane media III 2022. Onet wraca na miejsce lidera

W marcu 2022 Onet wraca na miejsce lidera w rankingu najbardziej opiniotwórczych mediów autorstwa Instytutu Monitorowania Mediów. Na podium znalazły się także Wirtualna Polska i Rzeczpospolita.

Przeczytaj także: Najczęściej cytowane media II 2022. RMF FM utrzymuje się na pozycji lidera

Prasa

Tygodniki i dwutygodniki

Miesięczniki i dwumiesięczniki

Telewizja

Radio

Portale internetowe

Najbardziej opiniotwórcze media ekonomiczne i biznesowe

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Media ekonomiczne i biznesowe – portale TOP5 najbardziej opiniotwórczych portali o profilu biznesowym w marcu podobnie jak w zeszłym miesiącu tworzą Money, Business Insider Polska, Bankier, 300gospodarka i Wnp. Kliknij, aby przejść do galerii (11)

Media regionalne

Onet był w marcu cytowany 2 tys. razy. Na portal Wirtualna Polska powoływano się 1,8 tys. razy, a Rzeczpospolita była cytowana 1,6 tys. razy. Powrót na miejsce lidera Onet zawdzięcza między innymi wzmiankom na temat wywiadu z członkiem Rady Polityki Pieniężnej Ludwikiem Koteckim na temat podwyżek stóp procentowych.Największy awans, aż o sześć pozycji, zanotowała telewizja Polsat News, zajmując w rankingu siódme miejsce (1,1 tys. cytowań).W marcu 2022 roku najczęściej cytowanym tytułem prasowym była niezmiennie Rzeczpospolita z 1,6 tys. cytowań. Na miejscu drugim uplasował się tym razem Super Express. Na pozycji trzeciej Gazeta Wyborcza.Największy awans odnotowała Gazeta Polska - o dziewięć pozycji. Tygodnik opublikował rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim na temat trwającej wojny w Ukrainie, na którą licznie powoływały się pozostałe redakcje. Wicepremier w wywiadzie opowiedział między innymi o swoim stanowisku na temat posiadania broni atomowej przez Polskę oraz o konieczności nałożenia sankcji na Rosję.Najczęściej cytowanym tygodnikiem marca jest Gazeta Polska. Na łamach tygodnika ukazał się wywiad z Jarosławem Kaczyńskim. Na drugim miejscu Viva z liczbą cytowań 242, a na trzecim Wprost, w którym opublikowano między innymi wywiad z premierem Mateuszem Morawieckim na temat konfiskaty rosyjskich majątków, które znajdują się na terenie Polski.Pierwsze miejsce rankingu najbardziej opiniotwórczych miesięczników i dwumiesięczników zajmuje miesięcznik Forbes z wynikiem 345 cytowań. Twój Styl na miejscu drugim. Na miejscu trzecim - Press.Wśród stacji telewizyjnych w marcu 2022 na miejsce lidera wraca Polsat News z wynikiem 1,1 tys. cytowań. Na antenie wyemitowano między innymi wywiad z premierem Mateuszem Morawieckim, który poinformował o prowadzonych rozmowach z liderami państw zachodnich na temat nakładania dotkliwych sankcji na rosyjskie firmy i spółki oraz o planowanych pracach nad „tarczą antyputinowską”.Drugie miejsce w marcowym zestawieniu zajmuje TVN24 cytowany przez pozostałych dziennikarzy ponad 1 tys. razy, natomiast podium podobnie jak w zeszłym miesiącu zamyka TVN z liczbą 840 wzmianek w innych tytułach.RMF FM z 1,6 tys. cytowań ponownie zostało liderem cytowalności wśród stacji radiowych. Druga pozycja należy do Radia Zet, a trzecia do Radia Plus, na którego antenie szef resortu zdrowia Adam Niedzielski powiedział wówczas, że rekomenduje premierowi, aby pod koniec marca zniesiono kwarantannę, izolację oraz obowiązek noszenia maseczek.Onet wciąż na miejscu lidera w rankingu najbardziej opiniotwórczych portali internetowych. W marcu 2022 portal odnotował 2 tys. cytowań. Portal donosił wówczas między innymi o wydaleniu z Polski 45 rosyjskich dyplomatów za działalność niezgodną ze statutem dyplomaty, czyli szpiegostwo. Za nim Wirtualna Polska z liczbą 1,8 tys. powołań. Podium jak dotychczas zamyka Interia, tym razem z liczbą 1,5 tys. odwołań w innych mediach.Na podium najbardziej opiniotwórczych tytułów prasowych o profilu ekonomiczno–biznesowym niezmiennie utrzymuje się Rzeczpospolita, która w marcu opublikowała rozmowę z ambasadorem USA w Polsce, Markiem Brzezinskim. Drugie miejsce zajmuje Dziennik Gazeta Prawna, na którą inne redakcje w kraju powoływały się między innymi w sprawie doniesień na temat sytuacji polskich zakładów produkcyjnych działających na terenie Ukrainy po wybuchu wojny. Na trzecie miejsce rankingu tytułów prasowych o profilu ekonomiczno–biznesowym awansował miesięcznik Forbes.TOP5 najbardziej opiniotwórczych portali o profilu biznesowym w marcu podobnie jak w zeszłym miesiącu tworzą Money, Business Insider Polska, Bankier, 300gospodarka i Wnp.Z awansem o jedno miejsce pozycję lidera zajmuje w marcu Radio Gdańsk, na które pozostałe media powoływały się aż 124 razy. W marcu radio zaprosiło do rozmowy prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka, który opowiedział o obniżce cen paliw oraz gazu. Na drugim miejscu rankingu, także ze wzrostem jedno oczko, uplasowało się Radio Kraków. Pozostałe redakcje w marcu powoływały się na to medium 71 razy. Podium zamyka Radio dla Ciebie, które w marcu awansowało aż o sześć miejsc z liczbą cytowań 68. Czwarte miejsce zajmuje Radio Wrocław (67), a piąte Gazeta Krakowska (61).