Allegro, Lidl i Rossmann to najsilniejsze marki roku 2023

Poznaliśmy najsilniejsze marki pod względem ilości pozytywnych opinii. W zestawieniu YouGov Buzz Top 10 autorstwa agencji badawczej Inquiry, na podium znalazły się Allegro, Lidl i Rossmann. W rankingu marek, które znacząco poprawiły swój wynik w porównaniu z poprzednim rokiem, najlepsze okazały się Revolut, Action oraz Leroy Merlin.

Na liście YouGov Buzz Top 10 znajdują się najsilniejsze marki w Polsce. Jak widać, pozytywny wizerunek marki przekłada się również na wysoki poziom pozytywnych opinii, jakie docierają do konsumentów różnymi kanałami. W ten sposób najlepsi gracze uzyskują dodatkowe wzmocnienie swoich działań marketingowych. – mówi Agnieszka Górnicka, prezeska firmy Inquiry.

W rankingu został uwzględniony wskaźnik Buzz z badania YouGov BrandIndex. Wskaźnik ten odpowiada na pytanie „O których markach słyszałeś coś pozytywnego/negatywnego w ciągu ostatnich 2 tygodni?”. W zestawieniu zaprezentowano wskaźnik netto (różnica wskazań pozytywnych i negatywnych).Lista YouGov Buzz Top 10 obejmuje marki, dla których wskaźnik ten jest najwyższy. W Polsce trzy pierwsze miejsca rankingu YouGov Buzz zajmują Allegro, Lidl i Rossmann. Tuż poza podium, z różnicą 0,5 p.p., uplasował się BLIK. Bardzo dobre wyniki odnotowały marki Biedronka, E. Wedel, McDonald’s, Pepco, Toyota i Winiary. To o nich słyszeliśmy najwięcej pozytywnych opinii w roku 2023.W drugim rankingu TOP 10 Improvers znalazły się marki, które znacząco poprawiły swój wynik Buzz w porównaniu z poprzednim rokiem (2023 vs. 2022). Na podium znalazły się marki Revolut, Action oraz Leroy Merlin (w tym ostatnim przypadku jest to odbicie po znaczącym spadku w roku 2022). Czwarta pozycja przypadła firmie Dealz, zaś na kolejnych miejscach uplasowały się Decathlon, PayPo i Blik. Zestawienie zamykają marki Allegro Pay, Klarna, Vinted.Przypomnijmy tutaj, że pozytywne opinie o markach wielu przypadkach przełożyły się na wzrost wskaźników wizerunkowych, o czym pisaliśmy w styczniu ( ranking YouGov Best Brands ).