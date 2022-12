Najpopularniejsze marki w Polsce 2022: Allegro, E. Wedel i Lidl

Najpopularniejsze marki to Allegro, E. Wedel i Lidl © gerasimov174 - Fotolia.com

Które marki są najbardziej popularne wśród konsumentów w Polsce? Sprawdziła to firma YouGov. W rankingu najlepszych marek na podium znalazły się Allegro, E. Wedel i Lidl.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak wygląda dziesiątka najchętniej polecanych marek w naszym kraju?

Które marki najbardziej poprawiły wyniki?



TOP 10 najsilniejszych marek w Polsce

TOP Improvers

Na liście YouGov Best Brands znajdują się marki, które od lat konsekwentnie pracują nad swoim wizerunkiem i relacją z konsumentami. Zdobycie tak silnej pozycji to ogromne osiągnięcie, szczególnie nas zatem cieszy, że wśród TOP 10 znajdują się polskie marki. Krajobraz jednak cały czas się zmienia, a kolejni gracze inwestują w rozwój, co znajduje odzwierciedlenie w rankingu Top Improvers.

Ranking Best Brands powstał na podstawie indeksu YouGov BrandIndex, który jest miarą ogólnej kondycji marki obliczonej z następujących wskaźników: ogólnej opinii, jakości, wartości, satysfakcji, rekomendacji i reputacji. W ciągu roku YouGov zbiera dane z milionów ankiet realizowanych dla kilku tysięcy marek w wielu krajach na całym świecie, w tym w USA, Chinach, Japonii, Niemczech i Wielkiej Brytanii.W Polsce czołowe miejsca w rankingu YouGov Best Brands zajmują: Allegro , E. Wedel , Lidl, zaś poza podium w pierwszej dziesiątce mamy marki Rossmann (w kategorii sieci detalicznych), Winiary, Pudliszki, Biedronka, Lubella, Milka i Łaciate.W osobnym rankingu wyróżniliśmy te firmy, które osiągnęły najwyższy wzrost wyników w stosunku do ubiegłego roku. W ubiegłym roku w Polsce największy wzrost indeksu zanotowały sieci Action, Uniqa, Rossmann (w kategorii aplikacje zakupowe/ecommerce), Sinsay, Glovo, Dino, Żabka Cafe, Nike, Dealz i TEDI.Agnieszka Górnicka, prezes Inquiry, komentuje: