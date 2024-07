Allegro liderem YouGov BrandIndex 2023

Allegro, Link4 i Kia to podium rankingu marek oferujących najlepszy stosunek ceny do jakości. Allegro otwiera także zestawienie marek, które mogą się poszczycić najbardziej zadowolonymi klientami. Rankingi powstały na podstawie badania YouGov BrandIndex 2023.

Przeczytaj także: Allegro, Lidl i Rossmann to najsilniejsze marki roku 2023

Ranking wg wskaźnika Value (stosunek ceny do jakości) bezapelacyjne otwiera marka Allegro . Na drugim i trzecim miejscu bardzo blisko siebie znalazły się kolejno Link4 i Kia, zaś tuż za podium - Lidl. Bardzo dobry wynik odnotowały marki Skoda oraz Decathlon, a ściślej internetowy marketplace decathlon.pl. Zestawienie zamykają Warta, E. Wedel i Lavazza. Jak widać, Polacy potrafią docenić zarówno marki silnie kojarzone z niskimi cenami, ale też takie, które słyną z wysokiej jakości.Zestawienie dotyczące poziomu satysfakcji wśród klientów ponownie wygrywa Allegro, marka w swojej kategorii bezkonkurencyjna na polskim rynku. Trzy kolejne miejsca zajęły firmy z branży motoryzacyjnej: Audi, Toyota i Nissan. Zadowolonymi klientami mogą pochwalić się także Lavazza, Apple Pay i Volkswagen. Ostatnie pozycje rankingu przypadły markom Rossman, Honda i Volvo. W zestawieniu TOP 10 mamy aż 6 marek motoryzacyjnych!Rankingi TOP 10 Value i Satisfaction wśród klientów danej marki pokazują, jakie marki zdobyły szczególne uznanie konsumentów. Wysoka pozycja w obu zestawieniach wskazuje na wyjątkowo pozytywne postrzeganie marki, co oddało się tylko dwóm markom – Allegro i Lavazza.