AI generuje lekarzy i certyfikaty. Uwaga na reklamy "doustnego Ozempicu"

2025-11-26 00:30

Uwaga na reklamy „doustnego Ozempicu"

W sieci pojawił się nowy, wyjątkowo groźny typ oszustwa „na Ozempic”. Reklamy leków bez recepty, wyniki „pacjentów” wygenerowanych przez AI i pseudo-certyfikaty instytucji zdrowotnych mają przekonać użytkowników, że trafili na przełomową kurację. W rzeczywistości to starannie zaprojektowana pułapka, która wykorzystuje desperację osób walczących z otyłością i chorobami metabolicznymi.

Przeczytaj także: Techniki i metody hakerów, które nigdy nie odejdą do lamusa

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jak cyberprzestępcy wykorzystują AI do tworzenia fałszywych reklam i postaci lekarzy?
  • Dlaczego reklamy rzekomych „nowych form Ozempicu” są tak przekonujące?
  • Jakie ryzyka ponoszą osoby kupujące preparaty GLP-1 z niezweryfikowanych źródeł?
  • Czy oryginalny Ozempic również może powodować poważne skutki uboczne?

Scenariusz wygląda pozornie niewinnie: na Facebooku, Instagramie czy TikToku pojawia się reklama „nowego, doustnego Ozempicu” albo „GLP-1 w sprayu” – bez recepty, w superpromocji, z efektami już po 7 dniach.

Grafiki przedstawiają sensacyjne zdjęcia „przed i po”, kobieta po czterdziestce, zmęczona, zapracowana, dokładnie taka jak tysiące potencjalych odbiorczyń oferty. Problem w tym, że ta kobieta nie istnieje. To postać wygenerowana przez AI, podobnie jak jej „historia” i „wyniki badań”.
Uwaga na reklamy „doustnego Ozempicu"
fot. pexels

Uwaga na reklamy „doustnego Ozempicu”

Po kliknięciu w link użytkownik trafia na stronę, która wygląda jak skrzyżowanie portalu medycznego, oficjalnej kampanii zdrowotnej i apteki internetowej. Pojawiają się „lekarze” i „farmaceuci” z uśmiechem na stockowych twarzach oraz pseudo-certyfikaty „wydane” przez europejskie urzędy. Każdy z tych elementów – od białego fartucha po zielony krzyż – został zaprojektowany przez generatywną AI tak, by trafić dokładnie w oczekiwania i potrzeby rozwiązania problemu pacjenta.
Fałszywa reklama
fot. mat. prasowe

Fałszywa reklama

Grafiki przedstawiają sensacyjne zdjęcia „przed i po”

Badacze Check Point Research uważają to zjawisko za szczególnie groźne – nie jest to już wyłącznie próba przejęcia danych, a podrabianie medycznej rzeczywistości.

Cyberprzestępcy nie sprzedają jednego sfałszowanego produktu – oferują kompletną iluzję bezpieczeństwa, w której wszystko wydaje się być takie jak powinno: lekarz, regulator, certyfikaty, opinia „pacjenta” i w końcu koszyk zakupowy.

Różnica jest taka, że za tą scenografią nie stoi żaden system ochrony zdrowia, tylko grupa anonimowych oszustów, których jedynym celem jest zysk.

Zagrożenie jest tym większe, że ofiarami są ludzie zmagający się z otyłością i chorobami metabolicznymi, często zdesperowani po miesiącach bezskutecznego szukania skutecznego leczenia. Klikając w „oficjalnie wyglądającą” reklamę, ryzykują nie tylko utratę pieniędzy, ale przede wszystkim zdrowia – nikt nie wie, co naprawdę znajduje się w buteleczkach i fiolkach wysyłanych z anonimowych magazynów.

Analitycy Check Point ostrzegają, że Europa właśnie wchodzi w nową erę oszustw „na Ozempic”, w której granica między prawdziwą medycyną a śmiertelnie niebezpieczną fikcją zaciera się szybciej niż kiedykolwiek.

Całość idealnie uzupełnia współczesne wyzwania świata zachodniego: brak zaufania do badań i instytucji naukowych oraz promowanie podejrzanych autorytetów, którzy w sposób uproszczony - i często fałszywy – przedstawiają skomplikowaną rzeczywistość.

Nawet oryginalny Ozempic może być groźny


Kilka dni temu duńska Komisja ds. Odszkodowań dla Pacjentów potwierdziła pierwsze przypadki wypłaty odszkodowań osobom, u których po stosowaniu leków z semaglutydem (agonista receptora GLP-1 - m.in. Ozempic i Wegovy) doszło do nagłej utraty wzroku w jednym oku. Po analizie pięciu zgłoszeń, cztery zakończyły się przyznaniem świadczeń na łączną kwotę 800 tys. koron, a jedna sprawa została oddalona.

Europejska Agencja Leków uznała niedokrwienną neuropatię nerwu wzrokowego (NAION) za bardzo rzadki, ale możliwy skutek uboczny terapii semaglutydem (do 1 przypadku na 10 tys. pacjentów), nakazując aktualizację ulotek i ostrzeżeń. Międzynarodowe instytucje zdrowia podkreślają, że bilans korzyści i ryzyka nadal pozostaje korzystny, jednak zarówno lekarze, jak i pacjenci muszą być wyczuleni na nagłe pogorszenie widzenia i w razie takich objawów natychmiast przerywać terapię i zgłaszać się do specjalisty.

Przeczytaj także: Kto gotowy na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2026? Hakerzy! Kto gotowy na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2026? Hakerzy!

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: fałszywe reklamy, cyberprzestępcy, ozempic, otyłość, odchudzanie, oszustwa internetowe, zdrowie

