Najczęściej cytowane media IX 2021. Liderem RMF FM

Zmiana na miejscu lidera rankingu najbardziej opiniotwórczych mediów autorstwa Instytutu Monitorowania Mediów. We wrześniu 2021 roku zostaje nim radio RMF FM. Na kolejnych miejscach podium znalazły się portale Wp.pl i Onet.pl.

Prasa

Tygodniki i dwutygodniki

Miesięczniki i dwumiesięczniki

Telewizja

Radio

Portale internetowe

Najbardziej opiniotwórcze media ekonomiczne i biznesowe

Media ekonomiczne i biznesowe – prasa Podium najbardziej opiniotwórczych tytułów prasowych o profilu ekonomiczno – biznesowym za wrzesień tworzą redakcje Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej i Pulsu Biznesu.

Media regionalne

Radio RMF FM doczekało się 4,7 tys. wzmianek wyprzedzając portal Wp.pl, na który powoływano się 4,2 tys. razy i Onet.pl z 3,4 tys. wzmianek.Największy skok - o 13 oczek - odnotowało Radio ZET. Na stację powoływano się między innymi ze względu na rozmowę redakcji z rzecznikiem rządu. Piotr Müller na antenie Radia Zet ocenił, że szczepienia przeciwko COVID-19 mogą być odpłatne od przyszłego roku lub nawet od ostatnich miesięcy tego roku.We wrześniu 2021 roku najczęściej cytowanym tytułem prasowym była Rzeczpospolita z 2,4 tys. cytowań. Na miejscu drugim uplasowała się Gazeta Wyborcza z blisko 2,1 tys. cytowań. Dziennik Gazeta Prawna z 2 tys. cytowań na trzecim miejscu podium.Najwyższy wzrost - o siedemnaście oczek - dotyczy gazety Polska Metropolia Warszawska, która ukazuje się dwa razy w tygodniu. Powoływano się na wywiad redakcji z prezydentem Andrzejem Dudą nt. wprowadzenia trzydziestodniowego stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego i lubelskiego.Najczęściej cytowane tygodniki i dwutygodniki września 2021 to kolejno: Newsweek z wynikiem 328 cytowań, Do Rzeczy z wynikiem 290 powołań i Gazeta Polska (154). Na Newsweek powoływano się głównie za sprawą wywiadu z Janem Dudą. Ojciec prezydenta Andrzeja Dudy w rozmowie z redakcją bronił uchwały anty-LGBT, nazywając homoseksualizm zaraźliwym.Pierwsze miejsce rankingu najbardziej opiniotwórczych miesięczników i dwumiesięczników zajmuje miesięcznik Press, cytowany 161 razy. Forbes z liczbą 150 powołań uplasował się na pozycji drugiej. Na miejscu trzecim - Twój Styl.Wśród stacji telewizyjnych we wrześniu 2021 liderem została ponownie TVN24 z wynikiem 2,6 tys. powołań. Kolejne miejsca podium zajęły: Polsat News z liczbą 2,1 tys. i TVPinfo.Wzrost o trzy oczka odnotowały Polsat Sport, na którą inne redakcje powoływały się 263 razy oraz Canal+, zajmując miejsce ósme z wynikiem 194 cytowań. Na stację najczęściej powoływano się między innymi za sprawą relacji z meczu Śląsk Wrocław – Legia Warszawa, w której komentarza nt. utraconej przez Legię bramki „w dziwnych okolicznościach” udzielali piłkarze, arbitrzy czy trenerzy.RMF FM zostało liderem cytowalności wśród stacji radiowych. Najczęściej dziennikarze powoływali się na rozmowę redakcji na antenie z premierem Mateuszem Morawieckim, w której szef rządu komentował złożony wniosek do Trybunału Konstytucyjnego nt. wyższości polskiej konstytucji nad prawem europejskim. Rozgłośnia wyprzedziła Radio ZET z liczbą 1,9 tys. cytowań. Podium zamyka Polskie Radio 24.Wp.pl został liderem w rankingu najbardziej opiniotwórczych portali internetowych. We wrześniu portal odnotował 4,2 tys. cytowań. Za nim Onet.pl z liczbą 3,9 tys. powołań, a podium zamyka Interia.pl na poziomie 1,3 tys. Czwarte miejsce z liczbą 1,1 tys. cytowań zajął portal Money.pl. W rankingu uplasował się także Bankier.pl, który zmykając jednocześnie zestawienie kategorii, uzyskał 392 powołania w innych tytułach mediowych. Redakcję najczęściej cytowano za sprawą artykułu o możliwych wzrostach stawki akcyzy na piwo nawet do 54% w najbliższych latach.Podium najbardziej opiniotwórczych tytułów prasowych o profilu ekonomiczno – biznesowym za wrzesień tworzą redakcje Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej i Pulsu Biznesu. Czwarte miejsce zajmuje magazyn Forbes, a ranking zamyka Parkiet. Wśród portali internetowych najczęściej cytowano kolejno: Money.pl, Businessinsidder.com.pl, Bankier.pl, Wnp.pl i 300gospodarka.pl.Najbardziej opiniotwórczym medium regionalnym we wrześniu 2021 jest Gazeta Wrocławska, której pozycja wzrosła aż o jedenaście miejsc. Na redakcję powoływano się 186 razy między innymi za sprawą artykułu o uczniu szkoły podstawowej, który pobił swoją nauczycielkę. Z kolei miejsce drugie ze wzrostem o dwie pozycje w rankingu i wynikiem 174 powołań w innych mediach zajęła Gazeta Krakowska. Podium zamyka Radio Kraków (167). Na pozycji czwartej uplasował się również Dziennik Zachodni, a ranking zamyka Radio Wrocław (89).