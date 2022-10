Najlepsze horrory wg Polaków. Zwycięzcą Teksańska masakra piłą mechaniczną

"Teksańska masakra piłą mechaniczną", "Pogromcy duchów. Dziedzictwo" oraz "Czarny telefon" to podium rankingu ulubionych horrorów Polaków przygotowanego przez SentiOne na podstawie wypowiedzi internautów. W kontekście platform streamingowych najwięcej wypowiedzi o tego typu produkcjach dotyczy Amazon Prime oraz Disney+.

Przeczytaj także: Polacy wolą Disney+ od Netflixa

„Teksańska Masakra Piłą Mechaniczną” to jedyny film z wymienionej dziesiątki, na temat którego większość wzmianek - aż 64 proc. - pochodzi z Facebooka - mówi Wojciech Łuszczyński, Head of Marketing w SentiOne - Najnowsi „Pogromcy duchów” oraz „Milczenie owiec” najczęściej były omawiane na portalach internetowych, za to w przypadku sześciu pozostałych produkcji ok. 40 proc. wypowiedzi na temat każdej z nich pochodzi z Twittera. Chociaż w rozmowach o horrorach w polskim Internecie dominują mężczyźni, to od kobiet pochodzi zazwyczaj ¼ - ⅓ wypowiedzi.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ranking popularności horrorów 2022 W pierwszej trójce pod względem liczby wypowiedzi znalazły się Teksańska masakra piłą mechaniczną, Pogromcy duchów. Dziedzictwo oraz Czarny telefon. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Na Amazon Prime oglądamy seriale, na Disney+ klasykę

Z okazji przypadającego w najbliższy poniedziałek Halloween SentiOne przeanalizował wypowiedzi polskich internautów pod kątem ich ulubionych horrorów. Przeanalizowane dane dotyczą danych z ostatniego roku, czyli okresu od 24 października 2021 r. do 24 października 2022 r.Pod względem liczby wzmianek niekwestionowanym zwycięzcą jest Teksańska masakra piłą mechaniczną, wspominana w polskim Internecie w ciągu ostatniego roku ponad 61,5 tys. razy. To seria horrorów licząca już 9 filmów, z których pierwszy miał premierę w 1974 r., a ostatni w lutym tego roku. Na drugim miejscu z ponad 46 tys. wzmianek znalazło się kolejne podejście do klasycznej serii z lat 80. - Pogromcy duchów. Dziedzictwo, film, który miał premierę w listopadzie ubiegłego roku. Trzecie miejsce z blisko 42 tys. wzmianek również zajmuje stosunkowo nowy film - Czarny telefon, którego światowa premiera miała miejsce we wrześniu 2021 r., polska natomiast w czerwcu 2022 r.Na dalszych miejscach znalazły się: Koszmar z ulicy Wiązów (niemal 26 tys. wzmianek), Blair Witch Project (23,8 tys. wzmianek), Milczenie owiec (23,7 tys. wzmianek), Omen (22 tys. wzmianek), Powrót laleczki Chucky (18,5 tys. wzmianek), Ostatniej nocy w Soho (17,3 tys. wzmianek) oraz Halloween (11,5 tys. wzmianek).Które tytuły są najczęściej omawiane w kontekście oferty konkretnych platform streamingowych? Najwięcej wypowiedzi na temat szeroko pojętych horrorów pojawia się w kontekście Amazon Prime i Disney+ . Na pierwszej z wymienionych królują seriale - Pamiętniki wampirów (30,6 tys. wzmianek), daleko za nimi Carnival Row (5 tys. wzmianek) i Supernatural (2,2 tys. wzmianek). Widzowie Disney+ wybierają klasykę - Omen (22,2 tys. wzmianek), Obcy 8. pasażer “Nostromo” (10,1 tys. wzmianek) oraz Obcy - decydujące starcie (4,2 tys. wzmianek).W kontekście HBO Max największą popularnością cieszą się filmy o czarach i demonach - Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii (2,3 tys. wzmianek), Zakonnica (1,8 tys. wzmianek) i Annabelle (610 wzmianek). Odbiorcy Netflixa upodobali sobie tematykę opętań i zombie - najczęściej wymieniany jest Egzorcysta (5,6 tys. wzmianek), za nim znalazły się Resident Evil (4,5 tys. wzmianek) oraz Obecność (3 tys. wzmianek).