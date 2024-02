Plus udostępni pakiet All In Streaming, który obejmuje dostęp do trzech popularnych platform: Disney+, HBO MAX i Polsat Box Go Plus. Koszt pakietu to 49,99 zł miesięcznie.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Pakiet All In Streaming Pakiet obejmuje dostęp do trzech popularnych platform: Disney+, HBO MAX i Polsat Box Go Plus.

Nawet 6 miesięcy w prezencie

Dostępny od 4 marca pakiet All In Streaming to odpowiedź na rosnące oczekiwania użytkowników, którzy pragną mieć dostęp do różnorodnych filmów i seriali na różnych platformach streamingowych, unikając jednocześnie wysokich opłat za każdą z osobna.All In Streaming obejmuje platformę Disney+ z bogatą ofertą produkcji od Disney, Marvel, Gwiezdnych Wojen, Pixara, National Geographic i Star. Znajduje się w nim również HBO MAX, który jest domem dla kultowych seriali i filmów od HBO, Warner Bros., DC, Cartoon Network i Max Originals. Polsat Box Go Plus zapewnia dostęp do 34 popularnych kanałów telewizyjnych, ponad 40 tysięcy godzin materiałów VOD bez reklam oraz różnorodnych seriali, programów rozrywkowych i wiele więcej.Dla abonentów z umową na 24 miesiące, korzystanie z tego obszernego pakietu kosztuje 49,99 zł miesięcznie. Co więcej, w zależności od wybranego abonamentu, klienci mogą korzystać z platform przez 3 lub 6 miesięcy w prezencie. Przy abonamentach głosowych od 69 zł miesięcznie z umową na 2 lata, klienci otrzymują 6 miesięcy w prezencie. Przy niższych abonamentach – 3 miesiące. Biorąc pod uwagę ceny indywidualnych subskrypcji streamingowych, cena za All In Streaming to spora oszczędność.