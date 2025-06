Nowa oferta Usług Łączonych Plusa także dla klientów biznesowych

Nowa oferta Usług Łączonych dostępna jest także dla nowych i obecnych klientów biznesowych Plusa. W ramach jednej firmy można połączyć do 21 usług.

Wybierz skład dla swojej firmy

W najwyższej opcji L dostęp do internetu w abonamencie komórkowym lub internecie mobilnym jest nielimitowany.

dwie wybrane usługi dostępne będą za 80 zł/mies. + VAT (po rabatach),

każda kolejna usługa to tylko 30 zł/mies. + VAT (po rabatach),

za 30 zł/mies. + VAT można powiększyć wszystkie wybrane usługi z M do L. W ten sposób zyskuje się np. szybszy światłowód – do 1 Gb/s, nielimitowany dostęp do internetu mobilnego,

za 24,39 zł/mies. + VAT dostępne są dwa dowolne streamingi spośród pięciu: Disney+, SkyShowtime, Max, Polsat Box Go Sport i Polsat Box Go Premium, a za 48,78 zł/mies. + VAT cztery dowolne.

Nawet 21 usług – wygodnie i oszczędnie

abonament komórkowy – maksymalnie 10 ofert,

ultraszybki szybki światłowód – maksymalnie 1 oferta,

elastyczny internet 5G/LTE – maksymalnie 10 ofert.

Analogicznie jak w ofercie dla klientów indywidualnych, oferta skierowana do przedsiębiorców również zbudowana jest na prostych i korzystnych abonamentach – S, M oraz L. W najwyższej opcji L dostęp do internetu w abonamencie komórkowym lub internecie mobilnym jest nielimitowany.Zasady łączenia kluczowych usług są również bardzo proste. W przypadku wariantu M wygląda to następująco:Klientom prowadzący własny biznes Plus umożliwia połączenie aż do 21 usług w ramach jednej firmy (na jeden NIP):