Plus uruchamia VoLTE w roamingu międzynarodowym

Klienci sieci Plus mogą już korzystać w roamingu międzynarodowym z połączeń głosowych realizowanych w technologii VoLTE. Na razie rozwiązanie jest dostępne w dwóch sieciach: AT&T w Stanach Zjednoczonych oraz Elisa w Finlandii.

odpowiedni telefon obsługujący technologię LTE z obsługą roamingu VoLTE,

kartę SIM LTE (USIM),

aktywną usługę VoLTE w kraju,

aktywny roaming międzynarodowy.

Plus rozpoczął wdrażanie technologii VoLTE w roamingu międzynarodowym. Rozwiązanie będzie dostępne dla wszystkich rodzajów ofert w sieci Plus (abonament, mix i na kartę).VoLTE, czyli Voice over LTE, to stosowane już od pewnego czasu rozwiązanie pozwalające na przesyłanie głosu poprzez technologię Internetu LTE, dzięki czemu połączenie jest zestawiane szybciej, a jakość dźwięku lepsza. Staje się ono już pewnym standardem w połączeniach krajowych i będzie też coraz powszechniejsze w roamingu międzynarodowym. Wynika to z coraz częstszych zapowiedzi wyłączenia dotychczas używanej w komunikacji głosowej sieci 2G i 3G i przeznaczeniu uwolnionych dzięki temu zasobów radiowych na rozwój nowych technologii. Proces ten już ma miejsce i zrobiła tak np. wspomniana sieć AT&T w USA, a planują kolejni operatorzy na świecie.Aby skorzystać z roamingu VoLTE trzeba mieć:Obecnie usługa roaming VoLTE w Plusie zadziała na smartfonach Samsung z systemem Android 12 i wyżej oraz iPhone z systemem IOS 15.4 lub wyższym.Usługa roaming VoLTE jest bezpłatna, a opłaty za połączenia i SMS-y/MMS-y są naliczane zgodnie z cennikiem oferty klienta, tak samo jak w tradycyjnym roamingu 2G/3G.Zużycie transmisji danych na potrzeby połączeń głosowych i SMS-ów w roamingu VoLTE nie powoduje naliczenia opłat za transmisję danych w roamingu i nie powoduje pomniejszenia pakietów danych przysługujących w roamingu. Nie wlicza się również do „Limitera DATA w roamingu” i z usług tych będzie można korzystać nawet, gdy limiter zablokuje transmisję danych w roamingu.Rozwiązanie VoLTE w roamingu międzynarodowym zostało już wdrożone w dwóch sieciach. W sieci AT&T USA połączenia głosowe (wykonywanie i odbieranie) są dostępne tylko poprzez VoLTE lub komunikatory OTT (Messenger, WhatsApp, Signal itp.), natomiast w sieci Elisa oprócz VoLTE jest też dostępna klasyczna usługa połączeń głosowych w roamingu w technologii 2G/3G.Plus pracuje intensywnie zarówno nad poszerzeniem zasięgu roamingu VoLTE o kolejne sieci, jak również nad powiększeniem o kolejnych producentów bazy telefonów, w których można korzystać z tej usługi.