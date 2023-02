Najpopularniejsze filmy o miłości na Walentynki 2023

Zbliżają się Walentynki. Z tej okazji SentiOne sprawdził, jakie filmy o miłości są najczęściej wzmiankowane przez polskich internautów. Okazało się, że to głównie klasyki. Na podium znalazły się Titanic, Śniadanie u Tiffany’ego i Dirty Dancing.

Ten ranking bardzo dobrze pokazuje, jak marki mogą korzystać z dzieł kultury w swojej strategii marketingowej. Niektóre z wymienionych filmów osiągają ogromne zasięgi na poziomie 150-300 mln wyświetleń, budzą pozytywne emocje i trafiają do szerokiego grona odbiorców - mówi Wojciech Łuszczyński, Head of Marketing w SentiOne.

Jakie są najpopularniejsze filmy o miłości? W nowym zestawieniu filmów o miłości są same klasyki, a pierwsze miejsce zajmuje Titanic

„Duma i uprzedzenie” największą liczbę wzmianek zawdzięcza blogerce Pauli Jagodzińskiej, która nawiązała do filmu na swoim Intagramie, zbierając tym niemal 16,5 tys. polubień. Z kolei najpopularniejszy post o filmie „Pamiętnik”, polubiony przez ponad 5,6 tys. osób, pochodzi z instagramowego konta marki DeeZee. Odnosząc się do znanych i lubianych filmów w swojej działalności internetowej marki czy blogerzy mogą dużo zyskać - mówi Wojciech Łuszczyński, Head of Marketing w SentiOne.

Titanic (1997) Śniadanie u Tiffany’ego (1961) Dirty Dancing (1987) Przeminęło z wiatrem (1939) Pretty Woman (1990) To właśnie miłość (2003) Dziennik Bridget Jones (2001) Pamiętnik (2004) Duma i uprzedzenie (2005) Casablanca (1942)

W rankingu 10 najpopularniejszych filmów o miłości ostatnich 3 lat znalazły się głównie klasyki, tylko cztery filmy nakręcono po 2000 roku.Ranking filmów o miłości przygotowany został przez SentiOne na podstawie wypowiedzi internautów z okresu od 3 lutego 2020 do 3 lutego 2023 roku.Najczęściej wymienianym filmem o miłości jest Titanic, hit z 1997 r. w reżyserii Jamesa Camerona, który jako pierwszy film w historii zarobił ponad miliard dolarów. Polscy internauci w ciągu ostatnich trzech lat wspominali o nim ponad 153,2 tys. razy, a wzmianki osiągnęły 305 mln wyświetleń zasięgu. Najpopularniejsza wypowiedź na jego temat - post na facebookowym profilu serwisu IMDb z okazji 24. rocznicy premiery - zebrał aż 8 tys. reakcji i niemal 650 komentarzy oraz ponad 5 tys. udostępnień.Drugie miejsce z blisko 85,6 tys. wzmianek i 280 mln wyświetleniami zasięgu zajął klasyk z 1961 r. z jedną z najbardziej kojarzonych ról Audrey Hepburn - Śniadanie u Tiffany’ego. Na trzecim natomiast znalazło się Dirty Dancing z 1987 r., które pojawiło się w niemal 63 tys. wypowiedzi i zyskało 188 mln wyświetleń zasięgu. Najpopularniejsza wzmianka to fragment filmu ze słynną sceną tańca z facebookowego profilu polskiego Netflixa. Chociaż sam post został opublikowany pod koniec 2020 r., to nadal co jakiś czas pojawiają się pod nim komentarze zachwyconych fanów.Kolejnym często wymienianym przez polskich internautów filmem ze słynnym wątkiem miłosnym - prawie 45 tys. wzmianek i 76 mln wyświetleń zasięgu - jest Przeminęło z wiatrem, nakręcona w 1939 r. ekranizacja bestsellerowej powieści Margaret Mitchell z Vivien Leigh i Clarkiem Gablem w rolach głównych. Piąte miejsce zajmuje Pretty Woman, komedia romantyczna z 1990 r. z Julią Roberts i Richardem Gerem - ponad 37,5 tys. wzmianek i 60 mln wyświetleń zasięgu. Co ciekawe, najbardziej popularna wzmianka o tym filmie, która zdobyła niemal 2 tys. reakcji, pochodzi z… facebookowego profilu National Geographic. Post dotyczył samochodu Lotus Esprit, który pojawił się m.in. w tym właśnie filmie.Na szóstej pozycji znalazł się brytyjski film z gwiazdorską obsadą To właśnie miłość z 2003 r., który dla wielu osób stał się bożonarodzeniowym klasykiem. Był wymieniany 33 tys. razy i osiągnął zasięg 73 mln wyświetleń. Kolejna na liście produkcja, również brytyjska - Dziennik Bridget Jones z 2001 r. - zebrała 24 tys. wzmianek i zasięg na poziomie aż 182 mln wyświetleń. Ósme miejsce zajmuje Pamiętnik, melodramat z 2004 r. (12,1 tys. wzmianek i aż 124 mln wyświetleń zasięgu), a dziewiąte ekranizacja najsłynniejszej chyba książki Jane Austen - Duma i uprzedzenie z 2005 r., z Keirą Knightley i Matthew Macfadyenem (11,4 tys. wzmianek i 10 mln wyświetleń zasięgu). Dziesiątkę zamyka kolejny klasyk starego Hollywood - Casablanca z 1942 r. z Humphreyem Bogartem i Ingrid Bergman.Dane SentiOne pokazują, że rozmowy o filmach z wątkiem miłosnym rozmawiają nie tylko kobiety. Zazwyczaj dyskusje rozkładają się mniej więcej po połowie między kobietami a mężczyznami. Spośród zebranych w rankingu filmów kobiety najczęściej rozmawiały o Dumie i uprzedzeniu oraz Dirty Dancing, a mężczyźni o Casablance i Titanicu. Zazwyczaj większość wzmianek pochodzi z Facebooka, chociaż Casablanca oraz Śniadanie u Tiffany’ego najczęściej były wspominane na Twitterze, a Dziennik Bridget Jones na portalach internetowych.Ranking popularności romantycznych filmów według polskich internautów z ostatnich 3 lat: