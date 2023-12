Black Friday i Cyber Monday 2023 w polskim internecie

Black Friday i Cyber Monday są coraz popularniejsze w Polsce, co widoczne jest choćby w Internecie. Polacy chętnie przeglądają strony z kategorii "Zakupy online" i szukają informacji o obniżkach cenowych. Temu zjawisku przyjrzeli się eksperci z Gemius i PBI, wykorzystując do analizy dane z badań Mediapanel oraz gemiusAdReal.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Kiedy szukamy w Internecie informacji o okolicznościowych obniżkach cen?

Jakie kategorie zakupów cieszą się największym zainteresowaniem w Black Friday i Cyber Monday?

Które marki najbardziej zwiększają aktywność reklamową w Black Friday i Cyber Monday?



Co drugi internauta sprawdza okolicznościowe obniżki cen

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Dzienna liczba użytkowników w kategorii Zakupy online od 1.X do 27.XI 2023 Tegoroczne Black Friday i Cyber Monday były tymi dniami, w którym użytkowników kategorii było najwięcej - 15 milionów dziennie według badania Mediapanel. Kliknij, aby przejść do galerii (9)

E-handel platformą stoi

Poszukiwanie prezentów w toku

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Podkategorie zakupów online z największymi wzrostami ruchu 24 i 27 listopada W tegoroczne Black Friday i Cyber Monday internauci szczególnie upodobali sobie dwie podkategorie: “AGD, RTV, Elektronika, Fotografia, Komputery” oraz “Zdrowie i uroda”. Kliknij, aby przejść do galerii (9)

Decyzje zakupowe podejmuje się w niedziele

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Średni czas spędzany w serwisach z kategorii zakupy online 20-27 listopada 2023 W ostatnim tygodniu – 20-26 listopada – średni czas spędzony w niedzielę na serwisach zakupowych wyniósł 18 minut i 17 sekund, podczas gdy w pozostałych dniach nie przekroczył 16 minut. Kliknij, aby przejść do galerii (9)

Aktywniejsi również reklamodawcy

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba kontaktów reklamowych, branża Trade, 1-28 listopada 2023 Od 1 do 28 listopada marki z branży Trade wygenerowały ogółem 57 miliardów kontaktów reklamowych. Kliknij, aby przejść do galerii (9)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba kontaktów reklamowych, branża Trade w podziale na media, 1-28 listopada 2023 Najwięcej kontaktów reklamowych miało miejsce w internecie, natomiast wzrost ich liczby w okresie Black Friday był szczególnie widoczny w TV i Digital. Kliknij, aby przejść do galerii (9)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe TOP marki z kategorii Trade wg liczby kontaktów reklamowych, 1-28 listopada 2023 Na pierwszym miejscu pod względem liczby kontaktów reklamowych znalazła się marka Media Expert z ponad 8 mld kontaktów. Kliknij, aby przejść do galerii (9)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe TOP marki z kategorii Trade wg liczby kontaktów reklamowych Analiza danych dla TOP 10 marek pod względem aktywności reklamowej (Ad Contacts) w dniach od 1 do 28 listopada 2023 wskazuje na wyraźną dominację marki Media Expert Kliknij, aby przejść do galerii (9)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe TOP marki z kategorii Trade wg liczby kontaktów reklamowych - październik vs listopad W przypadku zdecydowanej większości marek odnotowaliśmy zwiększenie aktywności reklamowej w listopadzie. Jedyną marką z TOP 10 która zmniejszyła intensywność działań względem października była marka Rossmann. Kliknij, aby przejść do galerii (9)

W tym roku Black Friday obchodziliśmy 24 listopada, a Cyber Monday – 27 listopada.Sprawdziliśmy, czy organizowanie promocji cenowych przez sklepy internetowe w te dwa dni spotyka się z zainteresowaniem internautów. W badaniu Mediapanel sklepy online zostały zgrupowane w kategorii “zakupy online” (przy czym dzieli się ona jeszcze na kilka podkategorii). I tak, od początku października do końca listopada br. można zaobserwować systematyczny przyrost dziennej liczby użytkowników. Tegoroczne Black Friday i Cyber Monday były tymi dniami, w którym użytkowników kategorii było najwięcej - 15 milionów dziennie według badania Mediapanel (prowadzonego przez Gemius i Polskie Badania Internetu). Zasięg kategorii wyniósł niemal 45%, co oznacza, że na strony sklepów online w te dni wszedł blisko co drugi internauta.Najpopularniejszą podkategorią serwisów w kategorii zakupy online są platformy sprzedażowe i handel wielobranżowy. Platformy gromadzą w jednym miejscu oferty wielu sprzedających, z kolei serwisy wielobranżowe oferują produkty różnych typów. Ten typ sklepów online cieszył się największym zainteresowaniem internautów spośród wszystkich kategorii. Jednak rekordowa liczba użytkowników odwiedziła je nie w Black Friday i nie w Cyber Monday, a w niedzielę pomiędzy nimi (26 listopada). Wówczas z kategorii “platformy sprzedażowe i handel wielobranżowy” skorzystało 10,01 mln użytkowników, a zasięg podkategorii wyniósł 30,6% według badania Mediapanel (prowadzonego przez Gemius i Polskie Badania Internetu). Oznacza to, że oferty tych serwisów przeglądał co trzeci internauta.W tegoroczne Black Friday i Cyber Monday internauci szczególnie upodobali sobie dwie podkategorie: “AGD, RTV, Elektronika, Fotografia, Komputery” oraz “Zdrowie i uroda”. Według badania Mediapanel obydwie podkategorie najwięcej użytkowników zanotowały w Black Friday – podkategoria z elektroniką użytkową 3,24 mln użytkowników, zdrowie i uroda – 2,16 mln. Kolejnym dniem wzrostów był Cyber Monday - elektroniką użytkową interesowało się wówczas 3,13 mln internautów, a produktami z kategorii zdrowie i uroda – 2,07 mln internautów. W przypadku tych dwóch kategorii wzrost liczby użytkowników był znaczący w porównaniu z całym listopadem i październikiem. Może to wskazywać na zakupy już z myślą o świętach - według raportów firm badawczych elektronika użytkowa i kosmetyki są najczęściej wybieranymi prezentami na Boże Narodzenie.W przypadku kategorii zakupy online można zauważyć jeszcze jedną prawidłowość, niezwiązaną z ostatnimi świętami handlowymi. Z danych z badania Mediapanel wynika, że od początku października do końca listopada najwięcej czasu w tej kategorii internauci spędzali w niedziele. Przykładowo w ostatnim tygodniu – 20-26 listopada – średni czas spędzony w niedzielę na serwisach zakupowych wyniósł 18 minut i 17 sekund, podczas gdy w pozostałych dniach nie przekroczył 16 minut.Wprawdzie w całej branży Trade nie odnotowaliśmy wzrostu zasięgu kampanii (jest ona bardzo aktywna reklamowo cały rok, przez co stale utrzymuje wysoki zasięg reklamowy w populacji), jednak widzimy wyraźny wzrost intensywności działań reklamowych, wyrażony poprzez liczbę kontaktów reklamowych. Rozpoczyna się on 20 listopada i trwa do 24 listopada 2023 (Black Friday). Marki zwiększyły swoją aktywność reklamową również w Cyber Monday (27 listopada). Od 1 do 28 listopada marki z branży Trade wygenerowały ogółem 57 miliardów kontaktów reklamowych.Najwięcej kontaktów reklamowych miało miejsce w internecie, natomiast wzrost ich liczby w okresie Black Friday był szczególnie widoczny w TV i Digital.Poniżej prezentujemy także ranking marek z kategorii Trade według ich aktywności reklamowej w dniach 1-28 listopada, mierzonej wskaźnikiem Ad Contacts. Na pierwszym miejscu pod względem liczby kontaktów reklamowych znalazła się marka Media Expert z ponad 8 mld kontaktów reklamowych we wszystkich mediach. Drugie miejsce należało do marki Allegro, jednak tutaj liczba kontaktów reklamowych była o ponad połowę niższa – 3,8 mld kontaktów. Podium zamyka marka Euro RTV AGD z 3,3 mld kontaktów.Warto zwrócić również uwagę na markę Temu, która jest relatywnie nowym graczem na polskim rynku.Analiza danych dla TOP 10 marek pod względem aktywności reklamowej (Ad Contacts) w dniach od 1 do 28 listopada 2023 wskazuje na wyraźną dominację marki Media Expert, która przez cały analizowany okres prowadziła pod względem liczby dziennych kontaktów reklamowych. Swoje działania reklamowe zintensyfikowały również m.in. Allegro, Euro RTV AGD czy Neonet.Sprawdziliśmy również, jak zmieniły się liczby kontaktów reklamowych względem poprzedniego miesiąca. W przypadku zdecydowanej większości marek odnotowaliśmy zwiększenie aktywności reklamowej w listopadzie. Jedyną marką z TOP 10 która zmniejszyła intensywność działań względem października była marka Rossmann.