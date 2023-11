Uwaga na złośliwy kod w grach mobilnych

Specjaliści ds. bezpieczeństwa firmy ESET wykryli złośliwy kod w fałszywych wersjach gier mobilnych. Ostrzegają, że może to być strategia cyberprzestępców zagrażająca nam wszystkim, w tym dzieciom.

W nadchodzącym okresie świątecznym powinniśmy zwracać szczególną uwagę na to, co pobieramy na swoje urządzenia mobilne. Bardzo prawdopodobne, że właśnie w tym czasie przestępcy zwiększą swoją aktywność w atakach za pośrednictwem fałszywych gier i aplikacji. Na nieuwagę z pewnością nie mogą sobie pozwolić rodzice i opiekunowie dzieci, które w okresie wolnym od szkoły prawdopodobnie będą spędzały więcej czasu przed ekranami – ostrzega Kamil Sadkowski, analityk laboratorium antywirusowego ESET.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Cyberprzestępcy ponownie atakują dzieci Eksperci ESET wykryli złośliwy kod najczęściej spotykany w fałszywych grach m.in. Roblox.

Wiedza w prezencie

Nie wszystko zauważymy sami

Cyberprzestępcy bardzo często posługują się złośliwym oprogramowaniem, które działa w tle. Użytkownik nie jest w stanie najczęściej go zauważyć, dzięki czemu może działać na urządzeniu przez bardzo długi czas, zbierać pokaźne ilości prywatnych danych, a następnie przekazywać je przestępcom – mówi Kamil Sadkowski.

W październiku eksperci ds. bezpieczeństwa firmy ESET zaobserwowali szereg fałszywych aplikacji i gier na platformie Android, za pośrednictwem których atakujący rozprzestrzeniają adware (wyświetla reklamy bez zgody użytkownika) i złośliwe oprogramowanie. Najczęściej wykorzystywane są fałszywe wersje znanych gier. Przestępcy często stosują tego rodzaju strategię w okresach, kiedy dzieci częściej sięgają po gry, czyli np. w wakacje i święta.W październiku złośliwe oprogramowanie rozprzestrzeniało się m.in. w fałszywych wersjach popularnych gier jak np. Roblox, w zmodyfikowanych aplikacjach do pobierania muzyki i filmów oraz w aplikacjach do przesyłania plików. Niestety część z tego złośliwego oprogramowania była wyposażona w funkcje szpiegowskie, a więc mogła wyrządzićJak co roku, popularnymi prezentami pod choinkę będą prawdopodobnie urządzenia elektroniczne. Warto pamiętać, że wręczając takie podarunki dzieciom, koniecznie trzeba przedstawić zasady bezpiecznego korzystania z nich. W obliczu wyżej opisanych zagrożeń, za priorytet musimy uznać rozmowę o tym, w jaki sposób bezpiecznie pobierać gry i aplikacje. Podstawową zasadą jest pobieranie ich tylko i wyłącznie z oficjalnych sklepów. Jednak i tutaj konieczna jest duża ostrożność. Najlepszym rozwiązaniem jest ustaleniem z dzieckiem, że zawsze, kiedy chce zainstalować coś nowego na swoim urządzeniu, konsultuje się z rodzicem lub opiekunem.Warto również rozmawiać z dziećmi o znaczeniu ochrony swoich danych osobowych i prywatności podczas korzystania z internetu. Dobrze jest tłumaczyć, jakie informacje są bezpieczne do udostępniania online, a jakie powinny być zachowane w tajemnicy. Dzieci powinny również rozumieć potencjalne zagrożenia związane z internetem, takie jak cyberprzemoc czy kontakt z nieznajomymi. Ważne jest także przekazanie umiejętności rozpoznawania podejrzanych sytuacji oraz odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych.Uważność i ostrożność podczas korzystanie z internetu jest oczywiście szalenia istotna. Równie ważną rolę odgrywa edukacja: siebie, dzieci i bliskich osób w starszym wieku. Niestety jednak nie każde zagrożenie uda nam się zauważyć i go uniknąć. W sukurs przychodzi nam oprogramowanie zabezpieczające, które wykrywa złośliwe oprogramowanie, którego nie da się zauważyć gołym okiem.