Ranking sieci handlowych. Jakie najlepsze sklepy w Google Maps?

Gazetka-24.pl opracowała ranking najlepiej ocenianych sieci handlowych. Powstał on na podstawie analizy ocen wystawianych sklepom w Google Maps. Na podium sklepów z najlepszą oceną klientów znalazły się Rossmann, Lidl oraz Dino.

Najlepiej oceniane sklepy

Wśród najwyżej ocenianych sklepów, które mogą pochwalić się liczbą opinii powyżej 100 tys., prowadzi Rossmann ze średnią oceną 4.37 w 5 stopniowej skali Google Maps.

Najlepiej oceniane sklepy wg kategorii

W kategorii "Drogerie i perfumerie" liderem jest Drogeria Jawa z oceną na poziomie 4.46. Na podium znalazły się także sieć drogerii Rossmann z oceną 4.37 i Hebe (4.33).

Najchętniej oceniane sklepy

– Ma to też aspekt społecznego dowodu słuszności. Im więcej osób ocenia dany sklep, tym większą popularność zdobywa on wśród kolejnych klientów. Duża ilość gwiazdek nieco przeczy tezie, że opinie w Internecie najczęściej wystawiane są przy negatywnych incydentach. Prawdopodobnie w momencie, kiedy nasze dane (login) są publicznie widoczne i odnoszą się do konkretnego sklepu, mamy inną postawę niż przy anonimowych ocenach na forach. Dodatkowo, w dobie rosnącego znaczenie usług głosowych promowanych jako usługa „Asystent Google”, ilość pozytywnych opinii może mieć bardzo istotny wpływ na pozycjonowanie w wyszukiwarce – wskazuje Tomasz Szulkowski.

Analiza dotyczy 60 000 sklepów i wystawionych im ocen w Google Maps.Wśród sklepów z największą liczbą opinii (powyżej 100 tys.) najlepiej ocenianymi sklepami były Rossmann ze średnią oceną 4.37 w 5 stopniowej skali Google Maps, Lidl z oceną 4.26 oraz sieć sklepów Dino z oceną 4.16.Gazetka-24.pl przeanalizowała różne kategorie sklepów. W kategorii sklepów spożywczych liderem został Lidl z oceną 4.26, a dalej ex aequo Delikatesy Groszek oraz Dino z wynikiem 4.16. Kolejny sklep Odido osiągnął ocenę 4.10.W kategorii "Drogerie i perfumerie" liderem jest Drogeria Jawa z oceną na poziomie 4.46. Na podium znalazły się także sieć drogerii Rossmann z oceną 4.37 i Hebe (4.33).W kategorii "Dom, ogród, art. budowlane" najlepiej oceniana była IKEA (4.50), tuż za nią plasuje się Castorama (4.23), a podium zamyka PSB Mrówka (4.20).Liderem w kategorii "Elektronika" jest sklep Rebel Electro z oceną 4.40, wyprzedzając Komputronik (4.32) oraz MyCenter (4.23).Z kolei w "Odzież i obuwie" najlepiej ocenianym sklepem jest Polska Sieć Odzieżowa Tifo (4.49), która uplasowała się przed popularnymi sieciówkami. Drugie miejsce zajmuje Esotiq (4.27). Niewiele mniejszą ocenę ma C&A (4.26).W zestawieniu najchętniej ocenianych sieci sklepów widzimy dominację marketów spożywczych. Najwięcej "gwiazdek" od użytkowników Google Maps otrzymał Lidl (średnia liczba ocen 967), tuż za nim plasuje się Tesco (603), a podium zamyka Bricomarché (590). Poza kategorią spożywczą w zestawieniu TOP 10 znalazły się tylko Empik i RTV Euro AGD.Autorzy zestawienia wytypowali również konkretne sklepy stacjonarne, które uzyskały największą liczbę ocen w Polsce. Okazuje się, że aż 6149 recenzji zebrał sklep z odzieżą sportową - Martes Sport z Lublina. Drugim najchętniej poddawanym ocenie był H&M w Gorzowie Wielkopolskim (4748), a na trzecim miejscu znalazł się market Tesco na warszawskim Bemowie (4652).Zdaniem Tomasza Szulkowskiego, eksperta w obszarze innowacyjnych technologii i szefa grupy roboczej Mobile Marketing w IAB Polska, komentarze online w serwisach i na kartach Google My Business to kolejny twardy dowód na przenikanie się świata online i offline.