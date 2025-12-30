Kryzysy wizerunku 2025: wpadkę zaliczyli politycy, firmy i celebryci

Afery polityczne, kontrowersje biznesowe i wpadki marek osobistych. 2025 rok obfitował w kryzysy wizerunkowe, które nie pozostały bez znaczenia dla mediów i debaty publicznej. Badanie Kryzysometr 2025/26 pokazuje, kto najbardziej ucierpiał w oczach ekspertów komunikacji, a kto znalazł się na czele rankingów tworzonych przez pokolenie Z. Wyniki ujawniają nie tylko skalę poszczególnych kryzysów, ale też rosnącą polaryzację odbiorców i zjawisko „teflonowości”, które coraz mocniej wpływa na skuteczność działań PR.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Kto znalazł się na czele rankingów największych kryzysów wizerunkowych 2025 roku?

Jak eksperci PR i przedstawiciele pokolenia Z różnią się w ocenie kryzysów?

Które firmy i organizacje zmagały się z najpoważniejszymi problemami wizerunkowymi?

Dlaczego zjawisko „teflonowości” zmienia zasady komunikacji kryzysowej?



Kryzysy w sferze publicznej

Wynik tegorocznego Kryzysometru potwierdza trend, jaki obserwujemy w ostatnich latach nie tylko w polskiej polityce, czyli „teflonowości” niektórych polityków. Ze względu na rosnącą polaryzację kryzysy wizerunkowe – nawet te wydawałoby się potężne – albo nie trafiają w ogóle do elektoratu danego kandydata, albo nie wpływają w żaden sposób na jego decyzje.



Obserwowaliśmy to w tym roku zarówno w trakcie wyborów prezydenckich, jak i widzimy przy rosnących notowaniach Grzegorza Brauna. Ten trend mocno wpłynie na PR polityczny, jeszcze bardziej utrudniając komunikację kandydatom nie-populistycznym - komentuje Krzysztof Tomczyński, Partner Zarządzający Alert Media Communications.

Kryzysowe marki biznesowe i osobiste

Pierwsze miejsca w kategorii kryzysów organizacji to w zasadzie zdarzenia z pogranicza sfery biznesowej i publicznej. Pokazuje to jak duży potencjał kryzysowy ma sfera publiczna, a dla firm i organizacji stanowić może cenną lekcję, że wszystkie działania z pogranicza biznesu i polityki oraz spraw społecznych powinny być realizowane ze szczególną uważnością, transparentnością i wrażliwością – podsumowuje Beata Łaszyn, prezeska Alert Media Communications.

Rankingi to zawsze bardzo subiektywne zestawienia. Porównując Kryzysometr tworzony przez rzeczników prasowych, managerów i dyrektorów komunikacji z wynikami ankiet przeprowadzonych wśród naszych studentów widzimy ciekawe podobieństwa, jak i różnice – dają one obraz tego jak na współczesne media oraz wizerunek instytucji organizacji i marek osobistych patrzą różne pokolenia specjalistów od komunikacji – podsumowuje dr Sylwia Szostak, Kierownik Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej SWPS.

W opinii panelu ekspertów Kryzysometru – ponad 100 rzeczników prasowych, managerów i dyrektorów komunikacji wiodących polskich firm, instytucji i NGO – kryzysem roku była afera mieszkaniowa i inne kontrowersje, jakie pojawiały się w kampanii wyborczej Karola Nawrockiego (56% wskazań).Na drugim miejscu zestawienia znalazł się Zbigniew Ziobro w związku z zarzutami nieprawidłowości w wykorzystaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości i ucieczką na Węgry (46% głosów), a kryzysowe podium uzupełnił Szymon Hołownia i niejasności wokół jego nocnego spotkania z politykami Prawa i Sprawiedliwości (34%).W prowadzonym równolegle Kryzysometrze Gen Z, czyli rankingu tworzonym przez ponad stu studentów Wydziału Nauk Społecznych SWPS, na pierwszym miejscu znalazł się Grzegorz Braun zaprzeczający obecności komór gazowych w Auschwitz (53% wskazań – w stosunku do 15% w badaniu prowadzonym wśród praktyków PR), spychając na dalsze miejsca Karola Nawrockiego (52%) oraz Zbigniewa Ziobrę (35% głosów).W rankingu prowadzonym wśród praktyków komunikacji na dalszych miejscach znalazły się: KOWR, Ministerstwo Rolnictwa i Minister Robert Telus - sprzedaż działki przeznaczonej dla CPK właścicielom firmy Dawtona (23%) oraz Grzegorz Braun (15%), a w Kryzysometrze Gen Z. po 21 % głosów otrzymali: Donald Tusk w związku z powoływaniem się na zawodnika MMA Jacka Murańskiego w kontekście przeszłości Karola Nawrockiego, Szymon Hołownia – nocne spotkanie z politykami PiS, a także Kościół Katolicki po kontrowersyjnych wypowiedziach biskupów Długosza i Meringa, w tym zdaniu: "jak świat światem, nie będzie Niemiec Polakowi bratem".W rankingu kryzysów organizacji i biznesu na pierwszym miejscu, znalazły się ex aequo dwa podmioty: Dawtona i jej niejasne relacje z politykami oraz kontrowersje wokół zakupu działki od KOWR przez założycieli firmy, a także PZPN, który mierzył się z negatywnymi publikacjami, złymi wynikami Reprezentacji oraz atmosferą w kadrze i kontrowersjami wokół konfliktu Probierz – Lewandowski (po 45% głosów).Na trzecim miejscu zestawienia znalazła się natomiast firma Drogbruk, w związku z filmem, na którym widać jak jej Prezes Piotr Szczerek podczas jednego z turniejów tenisowych zabiera młodemu kibicowi czapkę przekazywaną przez Kamila Majchrzaka (38% głosów).W rankingu tworzonym przez studentów w pierwszej trójce znalazły się TVP, w związku z Eurowizją 2025 i zarzutami o nieprzejrzyste preselekcje (55% głosów), Dawtona (32% głosów), a także Warszawski Szpital Madalińskiego, po oskarżeniach pacjentek wobec położnej o przemoc w trakcie porodu (30% wskazań).W rankingu kryzysów marek osobistych na pierwszym miejscu – zarówno w opinii praktyków komunikacji (40% głosów), jak i studentów (66%) – znalazła się Julia Wieniawa, po wypowiedzi, że „bieda to stan umysłu”.W tradycyjnym badaniu pierwszą trójkę uzupełnili Bogdan Rymanowski w związku z kontrowersjami wokół pełnego nieprawdziwych informacji wywiadu z prof. Cichosz (39% wskazań) oraz Michał Probierz i jego konflikt z Robertem Lewandowskim i złe wyniki kadry (31%).W Kryzysometrze Gen Z. drugie miejsce zajęli Adam K., Lexy C., Michał B., czyli dziennikarz i influencerzy zatrzymani w związku z organizacją nielegalnych loterii (29% głosów), a podium zamknęli Bogdan Rymanowski oraz Sandra Kubicka po krytyce jej lokalu Sandra’s Matcha (w obu przypadkach 23% wskazań).