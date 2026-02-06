Badania internetu Gemius/PBI I 2026
2026-02-06 00:10
Aplikacja Google to liderka wśród aplikacji © pexels
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Które grupy wydawnicze dominują w internecie na wszystkich urządzeniach?
- Jak różnią się rankingi domen i wydawców na desktopie i mobile?
- Które aplikacje oraz playery audio i wideo mają największy zasięg?
WYDAWCY - INTERNET
Wszystkie urządzenia
Styczniowe dane Mediapanel ponownie potwierdzają dominację dotychczasowych liderów wśród najczęściej odwiedzanych wydawców stron i programów internetowych przez internautów. Na pierwszym miejscu ponownie znalazła się Grupa Google. Drugą pozycję zajęła Grupa Meta Platforms, a trzecie miejsce przypadło Grupie Allegro.
Tuż za podium, podobnie jak miesiąc wcześniej, uplasowała się Grupa Polsat-Interia, a kolejne miejsce zajęła Grupa Whaleco.
Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - wszystkie urządzenia
Komputery osobiste i laptopy
W rankingu witryn i programów odwiedzanych za pośrednictwem komputerów osobistych i laptopów niezmiennie prowadzi Grupa Google z wynikiem 72,93%.
Drugą pozycję zajmuje Meta Platforms (38,73%), a trzecie miejsce Allegro. Zestawienie TOP 20 zamyka tym razem Grupa Filmweb.
Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - komputery osobiste i laptopy
Urządzenia mobilne
Pierwsze trzy miejsca w zestawieniu TOP 20 wydawców, z których serwisów i aplikacji korzystają internauci na urządzeniach mobilnych, należą odpowiednio do: Grupy Google (92,13%), Grupy Meta Platforms (84,80%) oraz Grupy Allegro (70,56%). Wyniki te pozostają bardzo zbliżone do tych sprzed miesiąca.
Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - urządzenia mobilne
DOMENY - INTERNET
Wszystkie urządzenia
W kategorii domen najczęściej odwiedzanych przez internautów niezmiennie prowadzi google.com z zasięgiem 92,98%. Drugie miejsce zajmuje youtube.com (66,73%), a trzecie facebook.com (58,16%), wyprzedzając interia.pl i onet.pl. Zestawienie dwudziestu zamyka tym razem aniagotuje.pl.
Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - wszystkie urządzenia
Komputery osobiste i laptopy
W rankingu TOP 20 domen najczęściej odwiedzanych na komputerach osobistych i tabletach pierwszą pozycję ponownie zajmuje google.com (69,42%). Na drugim miejscu znalazł się youtube.com (41,62%), a na trzecim facebook.com (35,29%). Ostatnią pozycję tym razem zajmują google.pl.
Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - komputery osobiste i laptopy
Urządzenia mobilne
W przypadku urządzeń mobilnych liderem zestawienia Gemius/PBI ponownie została domena google.com z wynikiem 76,07%. Na kolejnych miejscach znalazły się interia.pl oraz youtube.com, a następnie onet.pl i wp.pl. Ranking zamyka filmweb.pl.
Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - urządzenia mobilne
Aplikacje audytowane
Liderem rankingu ponownie została aplikacja Allegro z zasięgiem 31,24%. Drugą pozycję zajmuje Jakdojade (11,78%), a trzecie miejsce przypadło aplikacji Nowa Poczta Interia, której zasięg wyniósł 3,59%, czyli układ identyczny jak przed miesiącem
TOP20 audytowanych aplikacji, z których korzysta najwięcej internautów
Wszystkie aplikacje
Na pierwszym miejscu wśród wszystkich aplikacji ponownie znalazła się Aplikacja Google z zasięgiem 86,56%. Drugą pozycję zajmuje Facebook (76,35%), a trzecią Messenger (72,16%). I w tym przypadku zestawienie liderów jest takie samo jak miesiąc wcześniej.
Wszystkie aplikacje
Wydawcy - stream audio i wideo
Wśród audytowanych odtwarzaczy wideo pozycję lidera, podobnie jak przed miesiącem, utrzymała Grupa Polsat-Interia. Drugie miejsce zajęła Grupa RAS Polska, a trzecie Agora.
W kategorii odtwarzaczy audio najlepszy wynik osiągnęła Grupa ZPR Media.
Wydawcy - stream audio i wideo
Do badania wykorzystano dane o strukturze pochodzące z badania NetTrack Kantar Polska oraz badania Maluchy.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
