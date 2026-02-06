eGospodarka.pl
Badania internetu Gemius/PBI I 2026

2026-02-06 00:10

Badania internetu Gemius/PBI I 2026

Aplikacja Google to liderka wśród aplikacji © pexels

Styczniowe wyniki badania Mediapanel pokazują stabilny obraz polskiego internetu - zarówno pod względem liczby użytkowników, jak i układu sił wśród największych graczy. Z internetu korzystało 29,9 mln osób, a średni dzienny zasięg medium wyniósł 26,9 mln użytkowników. Rankingi wydawców, domen oraz aplikacji potwierdzają dominację globalnych platform, takich jak Google i Meta, przy jednoczesnej silnej pozycji rodzimych grup mediowych w segmencie serwisów, aplikacji oraz streamingu audio i wideo.

Przeczytaj także: Badania internetu Gemius/PBI XII 2025


Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Które grupy wydawnicze dominują w internecie na wszystkich urządzeniach?
  • Jak różnią się rankingi domen i wydawców na desktopie i mobile?
  • Które aplikacje oraz playery audio i wideo mają największy zasięg?


WYDAWCY - INTERNET

Wszystkie urządzenia


Styczniowe dane Mediapanel ponownie potwierdzają dominację dotychczasowych liderów wśród najczęściej odwiedzanych wydawców stron i programów internetowych przez internautów. Na pierwszym miejscu ponownie znalazła się Grupa Google. Drugą pozycję zajęła Grupa Meta Platforms, a trzecie miejsce przypadło Grupie Allegro.

Tuż za podium, podobnie jak miesiąc wcześniej, uplasowała się Grupa Polsat-Interia, a kolejne miejsce zajęła Grupa Whaleco.
Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - wszystkie urządzenia
Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - wszystkie urządzenia

Na pierwszym miejscu ponownie Grupa Google, zestawienie zamyka Grupa Wikimedia Foundation

Komputery osobiste i laptopy


W rankingu witryn i programów odwiedzanych za pośrednictwem komputerów osobistych i laptopów niezmiennie prowadzi Grupa Google z wynikiem 72,93%.

Drugą pozycję zajmuje Meta Platforms (38,73%), a trzecie miejsce Allegro. Zestawienie TOP 20 zamyka tym razem Grupa Filmweb.
Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - komputery osobiste i laptopy
Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - komputery osobiste i laptopy

Liderem zestawienia Mediapanel pozostaje Grupa Google, za nią Meta Platforms i Allegro

Urządzenia mobilne


Pierwsze trzy miejsca w zestawieniu TOP 20 wydawców, z których serwisów i aplikacji korzystają internauci na urządzeniach mobilnych, należą odpowiednio do: Grupy Google (92,13%), Grupy Meta Platforms (84,80%) oraz Grupy Allegro (70,56%). Wyniki te pozostają bardzo zbliżone do tych sprzed miesiąca.
Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - urządzenia mobilne
Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - urządzenia mobilne

Miejsce pierwsze - bez zaskoczeń - zajmuje Grupa Google, 20-tkę zamyka tym razem Grupa PTWP

DOMENY - INTERNET

Wszystkie urządzenia


W kategorii domen najczęściej odwiedzanych przez internautów niezmiennie prowadzi google.com z zasięgiem 92,98%. Drugie miejsce zajmuje youtube.com (66,73%), a trzecie facebook.com (58,16%), wyprzedzając interia.pl i onet.pl. Zestawienie dwudziestu zamyka tym razem aniagotuje.pl.
Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - wszystkie urządzenia
Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - wszystkie urządzenia

Na pierwszym miejscu zestawienia Gemius/PBI jak zwykle google.com, na 20. - aniagotuje.pl

Komputery osobiste i laptopy


W rankingu TOP 20 domen najczęściej odwiedzanych na komputerach osobistych i tabletach pierwszą pozycję ponownie zajmuje google.com (69,42%). Na drugim miejscu znalazł się youtube.com (41,62%), a na trzecim facebook.com (35,29%). Ostatnią pozycję tym razem zajmują google.pl.
Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - komputery osobiste i laptopy
Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - komputery osobiste i laptopy

Pierwsze miejsce to tradycyjnie już google.com, zestawienie zamyka natomiast google.pl

Urządzenia mobilne


W przypadku urządzeń mobilnych liderem zestawienia Gemius/PBI ponownie została domena google.com z wynikiem 76,07%. Na kolejnych miejscach znalazły się interia.pl oraz youtube.com, a następnie onet.pl i wp.pl. Ranking zamyka filmweb.pl.
Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - urządzenia mobilne
Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - urządzenia mobilne

Ulubioną domeną użytkowników urządzeń mobilnych pozostaje google.com

Aplikacje audytowane


Liderem rankingu ponownie została aplikacja Allegro z zasięgiem 31,24%. Drugą pozycję zajmuje Jakdojade (11,78%), a trzecie miejsce przypadło aplikacji Nowa Poczta Interia, której zasięg wyniósł 3,59%, czyli układ identyczny jak przed miesiącem
TOP20 audytowanych aplikacji, z których korzysta najwięcej internautów
TOP20 audytowanych aplikacji, z których korzysta najwięcej internautów

Liderem zestawienia ponownie okazała się Aplikacja Allegro, dwudziestkę zamyka Aplikacja CZATeria

Wszystkie aplikacje


Na pierwszym miejscu wśród wszystkich aplikacji ponownie znalazła się Aplikacja Google z zasięgiem 86,56%. Drugą pozycję zajmuje Facebook (76,35%), a trzecią Messenger (72,16%). I w tym przypadku zestawienie liderów jest takie samo jak miesiąc wcześniej.
Wszystkie aplikacje
Wszystkie aplikacje

Liderem zestawienia jest Aplikacja Google z zasięgiem 86,56% względem 86,75% w ubiegłym miesiącu

Wydawcy - stream audio i wideo


Wśród audytowanych odtwarzaczy wideo pozycję lidera, podobnie jak przed miesiącem, utrzymała Grupa Polsat-Interia. Drugie miejsce zajęła Grupa RAS Polska, a trzecie Agora.

W kategorii odtwarzaczy audio najlepszy wynik osiągnęła Grupa ZPR Media.
Wydawcy - stream audio i wideo
Wydawcy - stream audio i wideo

W zestawieniu audytowanych playerów wideo, podobnie jak miesiąc wcześniej, liderem jest Grupa Polsat-Interia

Do badania wykorzystano dane o strukturze pochodzące z badania NetTrack Kantar Polska oraz badania Maluchy.


Przeczytaj także: Badania internetu Gemius/PBI XI 2025 Badania internetu Gemius/PBI XI 2025

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: badania internetu, Gemius/PBI, statystyki internetu, statystyki oglądalności

