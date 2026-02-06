Badania internetu Gemius/PBI I 2026

Styczniowe wyniki badania Mediapanel pokazują stabilny obraz polskiego internetu - zarówno pod względem liczby użytkowników, jak i układu sił wśród największych graczy. Z internetu korzystało 29,9 mln osób, a średni dzienny zasięg medium wyniósł 26,9 mln użytkowników. Rankingi wydawców, domen oraz aplikacji potwierdzają dominację globalnych platform, takich jak Google i Meta, przy jednoczesnej silnej pozycji rodzimych grup mediowych w segmencie serwisów, aplikacji oraz streamingu audio i wideo.

WYDAWCY - INTERNET



Wszystkie urządzenia

Komputery osobiste i laptopy

Urządzenia mobilne

DOMENY - INTERNET



Wszystkie urządzenia

Komputery osobiste i laptopy

Urządzenia mobilne

Aplikacje audytowane

Wszystkie aplikacje

Wydawcy - stream audio i wideo