Polski e-commerce dojrzewa. Co dziś decyduje o zakupach online?

2026-01-26 00:21

Polski e-commerce dojrzewa. Co dziś decyduje o zakupach online?

Polski e-commerce dojrzewa © pexels

Zakupy online w Polsce to już nie pogoń za najniższą ceną, lecz świadomy wybór najlepszego doświadczenia. Najnowsza analiza rynku e-commerce przygotowana przez Ceneo przy okazji rankingu „Zaufanych Sklepów 2026” pokazuje m.in. , że konsumenci coraz częściej kierują się wygodą, szybkością i zaufaniem do sprzedawcy. Czego jeszcze dowiadujemy się o polskim e-commerce?

Przeczytaj także: 10 kluczowych zmian w e-commerce, które przyniosła pandemia


Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jak zmienia się polski rynek e-commerce i co decyduje dziś o wyborze sklepu?
  • Które kanały sprzedaży i kategorie produktów dominują w zakupach online?
  • Jakie formy dostawy i płatności wybierają polscy konsumenci?
  • Dlaczego opinie klientów są kluczowe dla sprzedaży i lojalności?


Dominacja marketplace’ów i wzrost wielokanałowości


Marketplace’y pozostają najpopularniejszym miejscem zakupów online – wybiera je 58% użytkowników. Kolejne 28% kupuje bezpośrednio w ulubionych sklepach, a 12% korzysta z platform chińskich. Konsumenci coraz częściej łączą kanały: standardem staje się korzystanie z 2–3 ścieżek zakupowych w zależności od kategorii i etapu procesu.

Najsilniejsze kategorie i średnie koszyki


Największą liczbę odsłon generują kategorie: Budowa i remont (12%), AGD (10%) oraz Zdrowie (8%). Jednocześnie najwyższe średnie wartości koszyków odnotowano w segmentach: Telefony i akcesoria (1176 zł), Sprzęt RTV (573 zł) oraz Fotografia (542 zł).
Co kupujemy online?
fot. Ceneo

Co kupujemy online?

Kategoria Budowa i remont podobnie jak w poprzednich latach zajmuje pierwsze miejsce, odpowiadając za ponad 12% wszystkich odsłon

Dostawa i płatności: zmiana preferencji konsumentów


Udział przesyłek kurierskich spadł do 46% (‑8,3 p.p. r/r), podczas gdy punkty odbioru zyskały na znaczeniu, osiągając 45% udziału (+9,7 p.p.). W obszarze płatności liderem pozostaje BLIK (46%), a szybkie płatności odpowiadają łącznie za 77% transakcji.
Formy dostawy wybierane przez użytkowników
fot. Ceneo

Formy dostawy wybierane przez użytkowników

Użytkownicy w 2025 roku najczęściej wybierają dostawę realizowaną przez kuriera oraz odbiór w punktach odbioru

Co decyduje o wyborze sklepu i dlaczego do niego wracamy?


Choć cena pozostaje kluczowa dla obu stron rynku, konsumenci wyżej niż sklepy oceniają znaczenie bezpieczeństwa transakcji, wygody zakupów, dostępu do porównań ofert oraz opinii. Aż 96% internautów uznaje opinie za kluczowe. Negatywne komentarze zniechęcają do zakupu nawet 80% klientów.

Najważniejsze powody ponownych zakupów to pozytywne wcześniejsze doświadczenia (22%), szybka realizacja zamówień (15%), niezawodna obsługa klienta (12%).

Najczęstsze bariery zakupowe


Do kluczowych problemów wskazywanych przez kupujących należą m.in.:
  • wysokie koszty dostawy,
  • brak preferowanych metod płatności i dostawy,
  • obowiązek zakładania konta,
  • nadmiar reklam i pop‑upów,
  • niejasne informacje o ofercie.

To właśnie na etapie finalizacji zamówienia najczęściej dochodzi do porzucenia koszyka.

AI w e‑commerce: duży potencjał, wolne tempo wdrożeń


Choć sztuczna inteligencja jest jednym z najgorętszych tematów w branży, aż 25% sklepów nie używa jej w ogóle. Najczęściej wykorzystywane są podstawowe funkcje – generowanie opisów produktów (30%) i treści komunikacyjnych (15%). Zaawansowane rozwiązania sprzedażowe nadal stanowią margines, a konsumenci rzadko dostrzegają obecność AI w sklepach.

Największe wyzwania i trendy na 2026 rok


Najważniejsze bariery po stronie sklepów to:
  • wzrost kosztów pozyskania klienta – 27%,
  • rosnąca konkurencja chińskich platform – 17%,
  • coraz wyższe oczekiwania konsumentów – 7%.

Najsilniejszym trendem pozostaje automatyzacja i rozwój AI (46%). Konsumenci natomiast szczególnie doceniają szybkość dostawy, wygodę oraz rosnącą popularność zakupów zrównoważonych – second‑hand i produktów o mniejszym wpływie na środowisko.
Co motywuje do zakupów online?
fot. Ceneo

Co motywuje do zakupów online?

Zarówno sprzedawcy, jak i klienci wskazują cenę jako kluczowy czynnik decyzji zakupowej

Ranking Zaufanych Sklepów. Opinie klientów na wagę złota


Od 2010 r. Ceneo prowadzi ranking najlepszych e-sklepów, objętych Programem Zaufanych Opinii. To właśnie opinie kupujących są podstawą oceny. W tegorocznej edycji 5 najlepszych sklepów z każdej kategorii otrzymało prestiżową odznakę Sklep Roku 2026.
Wynik rankingu „Zaufanych Sklepów 2026” w 3 kategoriach
fot. Ceneo

Wynik rankingu „Zaufanych Sklepów 2026” w 3 kategoriach

Wśród debiutantów liderem okazała się m.in. Drogeria Natural

