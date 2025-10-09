Badania internetu Gemius/PBI IX 2025
2025-10-09 11:02
Google najpopularniejszy na komputerach osobistych i laptopach © pixabay.com
WYDAWCY - INTERNET
Wszystkie urządzenia
Wyniki badania Mediapanel bez zmian na miejscu lidera, gdzie wśród wydawców stron i programów internetowych najczęściej odwiedzanych przez internautów znów widzimy Grupę Google. Na miejscu drugim uplasowała się Grupa Meta Platforms, a na trzecim miejscu - Grupa Allegro.
Tuż poza podium Grupa Polsat-Interia, która po miesiącu wróciła na czwarte miejsce.
Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - wszystkie urządzenia
Komputery osobiste i laptopy
W zestawieniu stron i programów odwiedzanych za pośrednictwem komputerów osobistych i laptopów liderem zestawienia Mediapanel pozostaje Grupa Google (70,05%).
Na drugim miejscu Meta Platforms (37,11%), której tym razem udało się prześcignąć Grupę Allegro – różnica to jednak zaledwie 0,01%. Dwudziestkę zamyka Grupa PayU.
Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - komputery osobiste i laptopy
Urządzenia mobilne
Podium zestawienia TOP 20 wydawców, z których witryn i programów internetowych korzystają internauci przy użyciu urządzeń mobilnych, prezentuje się następująco: miejsce pierwsze - Grupa Google (91,19%), miejsce drugie - Grupa Meta Platforms (83,03%), a na miejscu trzecim - Grupa Allegro (68,53%).
Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - urządzenia mobilne
DOMENY - INTERNET
Wszystkie urządzenia
W przypadku domen, z których korzysta najwięcej internautów na pierwszym miejscu zestawienia Gemius/PBI pononie widzimy google.com (90,34%). Na miejscu drugim youtube.com (64,66%), a na trzecim facebook.com (58,46%), przed onet.pl i interia.pl. Dwudziestkę tym razem zamknął businessinsider.com.pl.
Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - wszystkie urządzenia
Komputery osobiste i laptopy
W przypadku zestawieniu TOP 20 domen, z których korzysta najwięcej internautów na komputerach osobistych i tabletach, pierwsze miejsce to google.com (65,42%). Na pozycji drugiej youtube.com (40,27%), a na trzeciej facebook.com (34,14%). Na ostatnim miejscu, podobnie jak przed miesiącem, login.gov.pl.
Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - komputery osobiste i laptopy
Urządzenia mobilne
Jeśli chodzi o urządzenia mobilne, to na pierwszym miejscu zestawienia Gemius/PBI ponownie uplasowała się google.com (74,14%). Na kolejnych miejscach onet.pl i interia.pl, za nimi youtube.com i wp.pl. Zestawienie zamyka tvp.pl.
Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - urządzenia mobilne
Aplikacje audytowane
Liderem zestawienia ponownie okazała się Aplikacja Allegro z zasięgiem 30,45%. Aplikacja Jakdojade z zasięgiem 11,97% to wicelider zestawienia. Na miejscu trzecim tym razem Nowa Poczta Interia z dość skromnym w porównaniu do liderów zasięgiem 3,70%.
TOP20 audytowanych aplikacji, z których korzysta najwięcej internautów
Wszystkie aplikacje
Liderem zestawienia po raz kolejny Aplikacja Google z zasięgiem 85,40%. Aplikacja Facebook z zasięgiem 73,81% na pozycji drugiej. Na miejscu trzecim aplikacja Messenger z zasięgiem 70,58%, czyli układ jak przed miesiącem.
Wszystkie aplikacje
Wydawcy - stream audio i wideo
W zestawieniu audytowanych playerów wideo liderką ponownie jest Grupa Polsat-Interia. Grupa RAS Polska na miejscu drugim, na trzecim Agora.
W zestawieniu audytowanych playerów audio zwycięża Grupa ZPR Media.
Wydawcy - stream audio i wideo
Badanie Mediapanel. Do badania wykorzystano dane o strukturze pochodzące z badania NetTrack Kantar Polska oraz badania Maluchy.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
