Badania internetu Gemius/PBI IX 2025

Google najpopularniejszy na komputerach osobistych i laptopach © pixabay.com

Ukazał się najnowszy raport Mediapanelu za wrzesień 2025 roku, prezentujący szczegółowe dane dotyczące aktywności polskich użytkowników internetu. W publikacji znalazły się m.in. rankingi wydawców, domen, aplikacji mobilnych oraz audytowanych playerów audio i wideo. W minionym miesiącu z internetu korzystało 29,6 mln osób, a średnia dzienna liczba użytkowników wyniosła 26,2 mln osób, co stanowi wzrost względem sierpnia.

Przeczytaj także: Badania internetu Gemius/PBI VIII 2025

WYDAWCY - INTERNET



Wszystkie urządzenia

Komputery osobiste i laptopy

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - komputery osobiste i laptopy Liderem zestawienia Mediapanel pozostaje Grupa Google, za nią Meta Platforms i Allegro Kliknij, aby przejść do galerii (10)

Urządzenia mobilne

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - urządzenia mobilne Miejsce pierwsze - bez zaskoczeń - zajmuje Grupa Google, 20-tkę zamyka tym razem Grupa Microsoft MSN Kliknij, aby przejść do galerii (10)

DOMENY - INTERNET



Wszystkie urządzenia

Komputery osobiste i laptopy

Urządzenia mobilne

Aplikacje audytowane

Wszystkie aplikacje

Wydawcy - stream audio i wideo