Badania internetu Gemius/PBI IX 2025

2025-10-09 11:02

Badania internetu Gemius/PBI IX 2025

Google najpopularniejszy na komputerach osobistych i laptopach

Ukazał się najnowszy raport Mediapanelu za wrzesień 2025 roku, prezentujący szczegółowe dane dotyczące aktywności polskich użytkowników internetu. W publikacji znalazły się m.in. rankingi wydawców, domen, aplikacji mobilnych oraz audytowanych playerów audio i wideo. W minionym miesiącu z internetu korzystało 29,6 mln osób, a średnia dzienna liczba użytkowników wyniosła 26,2 mln osób, co stanowi wzrost względem sierpnia.

Przeczytaj także: Badania internetu Gemius/PBI VIII 2025

WYDAWCY - INTERNET

Wszystkie urządzenia


Wyniki badania Mediapanel bez zmian na miejscu lidera, gdzie wśród wydawców stron i programów internetowych najczęściej odwiedzanych przez internautów znów widzimy Grupę Google. Na miejscu drugim uplasowała się Grupa Meta Platforms, a na trzecim miejscu - Grupa Allegro.

Tuż poza podium Grupa Polsat-Interia, która po miesiącu wróciła na czwarte miejsce.
Na pierwszym miejscu ponownie Grupa Google, zestawienie zamyka InPost

Komputery osobiste i laptopy


W zestawieniu stron i programów odwiedzanych za pośrednictwem komputerów osobistych i laptopów liderem zestawienia Mediapanel pozostaje Grupa Google (70,05%).

Na drugim miejscu Meta Platforms (37,11%), której tym razem udało się prześcignąć Grupę Allegro – różnica to jednak zaledwie 0,01%. Dwudziestkę zamyka Grupa PayU.
Liderem zestawienia Mediapanel pozostaje Grupa Google, za nią Meta Platforms i Allegro

Urządzenia mobilne


Podium zestawienia TOP 20 wydawców, z których witryn i programów internetowych korzystają internauci przy użyciu urządzeń mobilnych, prezentuje się następująco: miejsce pierwsze - Grupa Google (91,19%), miejsce drugie - Grupa Meta Platforms (83,03%), a na miejscu trzecim - Grupa Allegro (68,53%).
Miejsce pierwsze - bez zaskoczeń - zajmuje Grupa Google, 20-tkę zamyka tym razem Grupa Microsoft MSN

DOMENY - INTERNET

Wszystkie urządzenia


W przypadku domen, z których korzysta najwięcej internautów na pierwszym miejscu zestawienia Gemius/PBI pononie widzimy google.com (90,34%). Na miejscu drugim youtube.com (64,66%), a na trzecim facebook.com (58,46%), przed onet.pl i interia.pl. Dwudziestkę tym razem zamknął businessinsider.com.pl.
Na pierwszym miejscu zestawienia Gemius/PBI od wielu miesięcy widzimy google.com

Komputery osobiste i laptopy


W przypadku zestawieniu TOP 20 domen, z których korzysta najwięcej internautów na komputerach osobistych i tabletach, pierwsze miejsce to google.com (65,42%). Na pozycji drugiej youtube.com (40,27%), a na trzeciej facebook.com (34,14%). Na ostatnim miejscu, podobnie jak przed miesiącem, login.gov.pl.
Pierwsze miejsce to tradycyjnie już google.com, zestawienie zamyka login.gov.pl

Urządzenia mobilne


Jeśli chodzi o urządzenia mobilne, to na pierwszym miejscu zestawienia Gemius/PBI ponownie uplasowała się google.com (74,14%). Na kolejnych miejscach onet.pl i interia.pl, za nimi youtube.com i wp.pl. Zestawienie zamyka tvp.pl.
Ulubioną domeną użytkowników urządzeń mobilnych pozostaje google.com

Aplikacje audytowane


Liderem zestawienia ponownie okazała się Aplikacja Allegro z zasięgiem 30,45%. Aplikacja Jakdojade z zasięgiem 11,97% to wicelider zestawienia. Na miejscu trzecim tym razem Nowa Poczta Interia z dość skromnym w porównaniu do liderów zasięgiem 3,70%.
Liderem zestawienia ponownie okazała się Aplikacja Allegro, dwudziestkę zamyka CZATeria

Wszystkie aplikacje


Liderem zestawienia po raz kolejny Aplikacja Google z zasięgiem 85,40%. Aplikacja Facebook z zasięgiem 73,81% na pozycji drugiej. Na miejscu trzecim aplikacja Messenger z zasięgiem 70,58%, czyli układ jak przed miesiącem.
Liderem zestawienia jest Aplikacja Google z zasięgiem 85,40% względem 83,19% w ubiegłym miesiącu

Wydawcy - stream audio i wideo


W zestawieniu audytowanych playerów wideo liderką ponownie jest Grupa Polsat-Interia. Grupa RAS Polska na miejscu drugim, na trzecim Agora.

W zestawieniu audytowanych playerów audio zwycięża Grupa ZPR Media.
W zestawieniu audytowanych playerów wideo, podobnie jak miesiąc wcześniej, liderem jest Grupa Polsat-Interia

Badanie Mediapanel. Do badania wykorzystano dane o strukturze pochodzące z badania NetTrack Kantar Polska oraz badania Maluchy.


oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl

