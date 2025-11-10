eGospodarka.pl
Badania internetu Gemius/PBI X 2025

2025-11-10 09:28

Badania internetu Gemius/PBI X 2025

Google.com ponownie ulubioną domeną użytkowników urządzeń mobilnych © pixabay

W październiku 2025 roku liczba użytkowników internetu w Polsce osiągnęła 29,7 mln, z czego codziennie z sieci korzystało średnio 26,4 mln osób. Najnowsze dane z badania Mediapanel pokazują stabilną pozycję liderów rynku – w czołówce wciąż utrzymują się Grupa Google, Meta Platforms oraz Allegro.

Przeczytaj także: Badania internetu Gemius/PBI IX 2025

WYDAWCY - INTERNET

Wszystkie urządzenia


Wyniki badania Mediapanel bez zmian na miejscu lidera, gdzie wśród wydawców stron i programów internetowych najczęściej odwiedzanych przez internautów znów widzimy Grupę Google. Na miejscu drugim uplasowała się Grupa Meta Platforms, a na trzecim miejscu - Grupa Allegro.

Tuż poza podium podobnie jak miesiąc wcześniej Grupa Polsat-Interia, a za nią Whaleco.
Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - wszystkie urządzenia
fot. mat. prasowe

Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - wszystkie urządzenia

Na pierwszym miejscu ponownie Grupa Google, zestawienie zamyka Grupa Wikimedia Foundation

Komputery osobiste i laptopy


W zestawieniu stron i programów odwiedzanych za pośrednictwem komputerów osobistych i laptopów liderem zestawienia Mediapanel pozostaje Grupa Google (71,67%).

Na drugim miejscu Meta Platforms (39,83%), a za nią Grupa Allegro. Dwudziestkę zamyka tym razem Alibaba Group.
Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - komputery osobiste i laptopy
fot. mat. prasowe

Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - komputery osobiste i laptopy

Liderem zestawienia Mediapanel pozostaje Grupa Google, za nią Meta Platforms i Allegro

Urządzenia mobilne


Podium zestawienia TOP 20 wydawców, z których witryn i programów internetowych korzystają internauci przy użyciu urządzeń mobilnych, prezentuje się następująco: miejsce pierwsze - Grupa Google (91,62%), miejsce drugie - Grupa Meta Platforms (82,66%), a na miejscu trzecim - Grupa Allegro (67,81%). Wyniki zbliżone do zeszłomiesięcznych
Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - urządzenia mobilne
fot. mat. prasowe

Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - urządzenia mobilne

Miejsce pierwsze - bez zaskoczeń - zajmuje Grupa Google, 20-tkę zamyka tym razem Grupa Microsoft MSN

DOMENY - INTERNET

Wszystkie urządzenia


W przypadku domen, z których korzysta najwięcej internautów na pierwszym miejscu zestawienia Gemius/PBI pononie widzimy google.com (90,99%). Na miejscu drugim youtube.com (63,05%), a na trzecim facebook.com (57,41%), przed allegro.pl i onet.pl. Dwudziestkę zamyka biedronka.pl.
Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - wszystkie urządzenia
fot. mat. prasowe

Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - wszystkie urządzenia

Na pierwszym miejscu zestawienia Gemius/PBI jak zwykle google.com

Komputery osobiste i laptopy


W przypadku zestawieniu TOP 20 domen, z których korzysta najwięcej internautów na komputerach osobistych i tabletach, pierwsze miejsce to google.com (67,29%). Na pozycji drugiej youtube.com (41,76%), a na trzeciej facebook.com (36,59%). Na ostatnim miejscu tym razem google.pl.
Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - komputery osobiste i laptopy
fot. mat. prasowe

Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - komputery osobiste i laptopy

Pierwsze miejsce to tradycyjnie już google.com, zestawienie zamyka natomiast google.pl

Urządzenia mobilne


Jeśli chodzi o urządzenia mobilne, to na pierwszym miejscu zestawienia Gemius/PBI ponownie uplasowała się google.com (73,70%). Na kolejnych miejscach onet.pl i interia.pl, za nimi youtube.com i allegro.pl, które zepchnęło wp.pl. Zestawienie zamyka filmweb.pl.
Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - urządzenia mobilne
fot. mat. prasowe

Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - urządzenia mobilne

Ulubioną domeną użytkowników urządzeń mobilnych pozostaje google.com

Aplikacje audytowane


Liderem zestawienia ponownie okazała się Aplikacja Allegro z zasięgiem 30,59%. Aplikacja Jakdojade z zasięgiem 12,22% to wicelider zestawienia. Na miejscu trzecim tym razem Nowa Poczta Interia z dość skromnym w porównaniu do liderów zasięgiem 3,56%.
TOP20 audytowanych aplikacji, z których korzysta najwięcej internautów
fot. mat. prasowe

TOP20 audytowanych aplikacji, z których korzysta najwięcej internautów

Liderem zestawienia ponownie okazała się Aplikacja Allegro, dwudziestkę zamyka Polsat Sport

Wszystkie aplikacje


Liderem zestawienia po raz kolejny Aplikacja Google z zasięgiem 86,24%. Aplikacja Facebook z zasięgiem 74,06% na pozycji drugiej. Na miejscu trzecim aplikacja Messenger z zasięgiem 70,88%, czyli układ jak przed miesiącem.
Wszystkie aplikacje
fot. mat. prasowe

Wszystkie aplikacje

Liderem zestawienia jest Aplikacja Google z zasięgiem 86,24% względem 85,40% w ubiegłym miesiącu

Wydawcy - stream audio i wideo


Wśród audytowanych playerów wideo pozycję lidera utrzymała Grupa Polsat-Interia, drugie miejsce zajęła Grupa RAS Polska, a trzecie Agora.

W kategorii audio najlepiej wypadła Grupa ZPR Media.
Wydawcy - stream audio i wideo
fot. mat. prasowe

Wydawcy - stream audio i wideo

W zestawieniu audytowanych playerów wideo, podobnie jak miesiąc wcześniej, liderem jest Grupa Polsat-Interia

Do badania wykorzystano dane o strukturze pochodzące z badania NetTrack Kantar Polska oraz badania Maluchy.


Przeczytaj także: Badania internetu Gemius/PBI VIII 2025

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: badania internetu, Gemius/PBI, statystyki internetu, statystyki oglądalności

