Badania internetu Gemius/PBI XII 2025

2026-01-08 00:25

Badania internetu Gemius/PBI XII 2025

Użytkownicy laptopów cenią sobie Meta Platforms © pexels

Grudzień 2025 w polskim internecie upłynął pod znakiem powtarzalności liderów i wysokiej aktywności użytkowników. Z internetu korzystało niemal 30 mln osób, a każdego dnia do sieci zaglądało średnio 26,7 mln internautów. Mediapanel potwierdza silną pozycję Grupy Google, Meta Platforms i Allegro – zarówno wśród wydawców, domen, jak i aplikacji.

Przeczytaj także: Badania internetu Gemius/PBI XI 2025

Badanie Mediapanel uwzględnia również audytowane playery audio i wideo, pokazując, które grupy mediowe najskuteczniej docierają do odbiorców na różnych urządzeniach. Oto jego wyniki w poszczególnych kategoriach.

WYDAWCY - INTERNET

Wszystkie urządzenia


Grudniowe dane Mediapanel ponownie potwierdzają dominację dotychczasowych liderów wśród najczęściej odwiedzanych wydawców stron i programów internetowych przez internautów. Na pierwszym miejscu ponownie znalazła się Grupa Google. Drugą pozycję zajęła Grupa Meta Platforms, a trzecie miejsce przypadło Grupie Allegro.

Tuż za podium, podobnie jak miesiąc wcześniej, uplasowała się Grupa Polsat-Interia, a kolejne miejsce zajęła Grupa WhatsApp.
Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - wszystkie urządzenia
Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - wszystkie urządzenia

Na pierwszym miejscu ponownie Grupa Google, zestawienie zamyka Grupa Ministerstwo Cyfryzacji

Komputery osobiste i laptopy


W rankingu witryn i programów odwiedzanych za pośrednictwem komputerów osobistych i laptopów niezmiennie prowadzi Grupa Google z wynikiem 71,71%.

Drugą pozycję zajmuje Allegro (40,84%), a trzecie miejsce Meta Platforms. Zestawienie TOP 20 zamyka tym razem Grupa Empik Media Fashion.
Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - komputery osobiste i laptopy
Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - komputery osobiste i laptopy

Liderem zestawienia Mediapanel pozostaje Grupa Google, za nią Allegro i Meta Platforms

Urządzenia mobilne


Pierwsze trzy miejsca w zestawieniu TOP 20 wydawców, z których serwisów i aplikacji korzystają internauci na urządzeniach mobilnych, należą odpowiednio do: Grupy Google (92,17%), Grupy Meta Platforms (84,39%) oraz Grupy Allegro (70,83%). Wyniki te pozostają bardzo zbliżone do tych sprzed miesiąca.
Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - urządzenia mobilne
Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - urządzenia mobilne

Miejsce pierwsze - bez zaskoczeń - zajmuje Grupa Google, 20-tkę zamyka tym razem Grupa Ministerstwo Cyfryzacji

DOMENY - INTERNET

Wszystkie urządzenia


W kategorii domen najczęściej odwiedzanych przez internautów niezmiennie prowadzi google.com z zasięgiem 92,07%. Drugie miejsce zajmuje youtube.com (67,04%), a trzecie facebook.com (57,52%), wyprzedzając allegro.pl i mediaexpert.pl. Zestawienie dwudziestu zamykatym razem euro.com.pl.
Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - wszystkie urządzenia
Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - wszystkie urządzenia

Na pierwszym miejscu zestawienia Gemius/PBI jak zwykle google.com

Komputery osobiste i laptopy


W rankingu TOP 20 domen najczęściej odwiedzanych na komputerach osobistych i tabletach pierwszą pozycję ponownie zajmuje google.com (68,09%). Na drugim miejscu znalazł się youtube.com (41,86%), a na trzecim facebook.com (35,97%). Ostatnią pozycję tym razem zajmują przelewy24.pl.
Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - komputery osobiste i laptopy
Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - komputery osobiste i laptopy

Pierwsze miejsce to tradycyjnie już google.com, zestawienie zamykają natomiast przelewy24.pl

Urządzenia mobilne


W przypadku urządzeń mobilnych liderem zestawienia Gemius/PBI ponownie została domena google.com z wynikiem 75,15%. Na kolejnych miejscach znalazły się youtube.com orz interia.pl, następnie onet.pl i mediaexpert.pl. Ranking zamyka rmf.fm.
Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - urządzenia mobilne
Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - urządzenia mobilne

Ulubioną domeną użytkowników urządzeń mobilnych pozostaje google.com

Aplikacje audytowane


Liderem rankingu ponownie została aplikacja Allegro z zasięgiem 32,42%. Drugą pozycję zajmuje Jakdojade (12,39%), a trzecie miejsce przypadło aplikacji Nowa Poczta Interia, której zasięg wyniósł 3,76%.
TOP20 audytowanych aplikacji, z których korzysta najwięcej internautów
TOP20 audytowanych aplikacji, z których korzysta najwięcej internautów

Liderem zestawienia ponownie okazała się Aplikacja Allegro, dwudziestkę zamyka RMF ON mobile

Wszystkie aplikacje


Na pierwszym miejscu wśród wszystkich aplikacji ponownie znalazła się Aplikacja Google z zasięgiem 86,75%. Drugą pozycję zajmuje Facebook (76,31%), a trzecią Messenger (71,92%). Układ czołówki pozostaje identyczny jak miesiąc wcześniej.
Wszystkie aplikacje
Wszystkie aplikacje

Liderem zestawienia jest Aplikacja Google z zasięgiem 86,75% względem 86,05% w ubiegłym miesiącu

Wydawcy - stream audio i wideo


Wśród audytowanych odtwarzaczy wideo pozycję lidera, podobnie jak przed miesiącem, utrzymała Grupa Polsat-Interia. Drugie miejsce zajęła Grupa RAS Polska, a trzecie Agora.

W kategorii odtwarzaczy audio najlepszy wynik osiągnęła Grupa ZPR Media.
Wydawcy - stream audio i wideo
Wydawcy - stream audio i wideo

W zestawieniu audytowanych playerów wideo, podobnie jak miesiąc wcześniej, liderem jest Grupa Polsat-Interia

Do badania wykorzystano dane o strukturze pochodzące z badania NetTrack Kantar Polska oraz badania Maluchy.


Przeczytaj także: Badania internetu Gemius/PBI X 2025

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: badania internetu, Gemius/PBI, statystyki internetu, statystyki oglądalności

