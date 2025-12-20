Cyberprzestępcy rekrutują pracowników banków, telekomów i big techów. Nawet 15 tysięcy dolarów za jedno kliknięcie

Scenariusz, który jeszcze niedawno wydawał się filmowy, dziś jest codziennością: ogłoszenia "szukam dostępu, szukam danych, potrzebuję resetu konta" celują w sfrustrowanych pracowników, obiecując pięcio‑ i sześciocyfrowe wypłaty za "jedno kliknięcie" w bankowym, telekomunikacyjnym czy chmurowym systemie. Najwyżej wyceniani są insiderzy z sektora finansowego, kryptowalut, telekomów (SIM‑swapping pod 2FA) oraz dużych dostawców chmury, a część gangów ransomware prowadzi wręcz "nabór" przez szyfrowane komunikatory, oferując udział w zyskach z ataków. Dla firm to sygnał, że zagrożenie wewnętrzne nie wygląda jak klasyczny atak i wymaga nowego podejścia do bezpieczeństwa. Jakie kroki mogą podjąć przedsiębiorstwa, aby się przed tym bronić?

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak cyberprzestępcy rekrutują "kretów" w bankach, telekomach i firmach technologicznych, oferując im nawet 15 tysięcy dolarów za dostęp do systemów.

Jakie metody manipulacji są stosowane, aby przekonać pracowników do współpracy z cyberprzestępcami.

Jakie są konsekwencje dla firm, gdy ktoś wewnątrz organizacji celowo omija procedury bezpieczeństwa.

Jakie sektory są najbardziej narażone na atak "kretów" i dlaczego banki, telekomy i firmy technologiczne są szczególnie atrakcyjne dla cyberprzestępców.

Jakie kroki mogą podjąć organizacje, aby zabezpieczyć się przed atakami z udziałem wewnętrznych pracowników.

Jak wygląda rekrutacja „insiderów” na darknetcie?

Banki, telekomy, chmura: tu „kret” jest wart najwięcej

Co mogą zrobić organizacje, zanim będzie za późno?

Jeszcze niedawno cyberprzestępcy musieli przebijać się przez firewalle, phishing i luki w systemach. Dziś coraz częściej idą na skróty kupując „legalny” dostęp od pracownika. To najczarniejszy scenariusz dla działów bezpieczeństwa — bo gdy ktoś wewnątrz organizacji podaje dane, resetuje konta, wynosi informacje lub celowo omija procedury, klasyczne mechanizmy ochrony stają się dużo mniej skuteczne.Ogłoszenia bywają krótkie i konkretne: „szukam dostępu”, „szukam danych”, „potrzebuję resetu konta”. Ale pojawia się też manipulacja emocjami. W jednym z przykładów z lipca autor zachęcał pracowników do „ucieczki z niekończącego się cyklu pracy” i obiecywał wypłaty w widełkach pięcio- i sześciocyfrowych. Cel jest prosty: trafić do osób zmęczonych, sfrustrowanych albo takich, które uznają, że „to tylko szybki strzał”.Zdaniem ekspertów Check Point Research szczególnie mocno widać zainteresowanie sektorem finansowym i firmami kryptowalutowymi. W ogłoszeniach pojawiają się znane giełdy i marki, a stawki za „jednorazową przysługę” zwykle mieszczą się w przedziale 3–15 tys. dolarów. Zdarzają się jednak oferty jeszcze bardziej intratne: oferowano np. paczkę danych z giełdy krypto — rzekomo 37 mln rekordów użytkowników — za 25 tys. dolarów. Taki „zestaw” to paliwo do bardzo precyzyjnych ataków: podszywania się, wyłudzeń, przejęć kont.Banki pozostają najbardziej łakomym kąskiem. Cyberprzestępcy próbują uzyskać dostęp do instytucji powiązanych z amerykańskim Fedem, czy poszukują pełnych historii transakcji z dużych banków europejskich. Równolegle rośnie presja na telekomy, zwłaszcza pod kątem SIM-swappingu, czyli przejmowania numeru telefonu, by obejść SMS-owe 2FA. Za współpracę w takich operacjach oferowano nawet 10–15 tys. dolarów.Do tego dochodzą firmy technologiczne i dostawcy chmury: wśród „życzeń” przestępców pojawiają się prośby o resety kont e-mail, dostęp do danych klientów albo wsparcie w zdobyciu uprawnień w usługach cloud.Jednak nie jest zjawisko ograniczone do forów w darknecie. Część grup ransomware prowadzi nabór przez szyfrowane komunikatory (np. Telegram), kusząc udziałem w zyskach i „portalami” do obsługi ataków. W praktyce to sygnał, że rynek cyberprzestępczy coraz bardziej przypomina brutalny biznes: role, prowizje, „partnerstwa”, stałe stawki.Najgorsze w tzw. insiderach jest to, że często nie wyglądają jak atak. Zdaniem specjalistów Check Pointa obrona musi łączyć ludzi i technologię: realną edukację (nie slajdy „do odkliknięcia”), zasadę minimalnych uprawnień, monitoring anomalii w dostępie oraz aktywne sprawdzanie czy nazwa firmy, jej systemy lub dane nie krążą już w internetowym podziemiu. Jeśli ktoś kupi Twojego „kreta” za kilka tysięcy dolarów, rachunek dla firmy potrafi pójść w miliony…