Co działa, a co nie w komunikacji banków na Facebooku?

Banki w Polsce coraz odważniej stawiają na dialog w social mediach. Zamiast suchych komunikatów o produktach i usługach, na Facebooku pojawiają się pytania o wakacje, konkursy czy treści związane ze stylem życia. Jak dwodzi analiza zrealizowana przez IMM, taka zmiana strategii przynosi wymierne, liczone w interakcjach efekty. Najbardziej angażujące treści to te, które umiejętnie łączą kwestie finansów z codziennymi emocjami.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak banki w Polsce zmieniają strategię komunikacji na Facebooku?

Które treści i formaty generują największe zaangażowanie internautów?

Jakie działania mogą poprawić skuteczność komunikacji w social mediach?

Najważniejsze insighty:

90% postów zawiera pytania, co wpisuje się w bardziej angażujący model komunikacji opartej na dialogu z klientem.

Konkursy i pytania lifestyle'owe wywołały nawet 5 396 interakcji (20x więcej niż średnia).

Tylko w 2% postów używane są emotki – banki cały czas utrzymują formalny ton, ale podejmują próby zmiany języka komunikacji na bardziej przystępny oraz zrozumiały dla każdego potencjalnego klienta banku.

Które banki były najbardziej aktywne?

Tematyka postów

TOP 5 najbardziej angażujących postów



1. mBank – 5 396 interakcji

2. Citi Handlowy – 4 460 interakcji

3. Santander Bank Polska – 4 338 interakcji

4. Santander Bank Polska – 2 623 interakcji

5. Santander Bank Polska – 2 421 interakcji

Jaki rodzaj komunikacji nie angażuje?

Nicolaus Bank: średnia tylko 20 interakcji/post Banki Spółdzielcze z Grupy BPS: 82 interakcje/post PKO Bank Polski: 100 interakcji/post (zaskakująco niska liczba jak na lidera rynku)

Co warto zmienić, żeby poprawić wyniki?

Kierunki zmian:

Znalezienie balansu między profesjonalizmem a autentycznością Przełamanie strachu przed mniej formalną komunikacją Zaakceptowanie, że użytkownicy social mediów szukają głównie rozrywki i relacji, a nie tylko informacji produktowych

Co warto rozwijać?

Partnerstwa z markami lifestyle'owymi Formaty wideo i stories (obecnie dominują posty tekstowe) Personalizację komunikacji w oparciu o lokalne wydarzenia Mocniejsze wykorzystanie influencer marketingu (aktualnie prawie nieobecny)

Analiza krzyżowa – co naprawdę działa?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Kategorie postów na profilach banków na Facebooku Wpisy czysto produktowe gromadziły o wiele mniej interakcji niż kategoria lifestyle Kliknij, aby przejść do galerii (7)

W sierpniu najwięcej postów na Facebooku zamieściły Santander Bank Polska, VeloBank oraz mBank. Liderem w angażowaniu internautów był ING Polska, którego posty wywołały średnio 907 reakcji na wpis (przy jedynie 17 postach).Największe społeczności na Facebooku wokół swoich marek zbudowały Santander Bank Polska, mBank Polska oraz PKO Bank Polski.W kategorii produktów najwięcej wpisów dotyczyło kart płatniczych oraz aplikacji mobilnych.W tematach ogólnych najczęściej edukowano nt. bezpiecznego korzystania z kont internetowych oraz prezentowano promocje.60 postów49 postów42 posty (sezonowość – sierpień)14 postów (ta kategoria wywołuje największe zaangażowanie)Konkurs z marką rowerową KROSS – połączenie aktywnego stylu życia z bankowością. Wysokie zaangażowanie oraz reakcje internautów dowodzą, że partnerstwa z rozpoznawalnymi markami i wartościowymi nagrodami cieszą się dużym zainteresowaniem.Proste emocjonalne pytanie „Kochamy wszystkie zwierzaki... Ale każdy ma swojego ulubionego. Jedni są team psy, a inni koty, a Ty?” nie związane z bankiem, lecz bliskie emocjonalnie większości ludzi, także wywołało wiele reakcji.Pytanie „Jak myślisz, gdzie powinniśmy pojechać za rok?” w kontekście wakacji dało początek dyskusji o kierunkach wakacyjnych i wzbudziło duże zainteresowanie społeczności.Informacje o trasie koncertowej „Santander Letnie Brzmienia” w różnych polskich miastach były bardzo atrakcyjne dla internautów. W okresie wakacyjnym wydarzenia kulturalne cieszą się dużą popularnością i przenoszą pozytywne emocje na sponsora tytularnego wydarzenia.Akcja „miski z wodą dla psów w oddziałach bankowych” spotkała się z ciepłym przyjęciem właścicieli czworonogów, a także zachęciła do komentarzy oraz innych reakcji.Często są to posty czysto informacyjne, w których stosowany jest techniczny i formalny język. Odbiorca nie widzi w tych wpisach związku ze swoim codziennym życiem. W nieangażujących wpisach brakuje także pytań do fanów, co naturalnie mogłoby prowokować do komentowania. Najsłabsze wyniki pod względem zaangażowania uzyskały:Dane z sierpnia 2025 r. pokazują, że tematy poruszane przez banki na Facebooku są coraz bliższe codziennym sprawom każdego internauty. Te banki, które traktowały Facebooka jako przestrzeń do budowania relacji, a nie tylko sprzedaży produktów, osiągnęły najlepsze rezultaty. Wynik ING Polska z 907 interakcjami na post pokazuje, że jakość wpisu jest ważniejsza niż ich liczba.Banki, które traktują Facebooka jak tablicę ogłoszeń, przegrywają z tymi, które budują tam zaangażowaną społeczność. Analiza sierpniowych postów pokazuje, że w social mediach wpisy bliskie codziennemu życiu internautów mają lepsze wyniki niż zwykła prezentacja produktów, a pytania i wchodzenie w dialog z fanami angażują najsilniej.W badanym okresie 337 postów z branży bankowej można podzielić na cztery główne kategorie:Warto zauważyć, że wpisy czysto produktowe gromadziły średnio zaledwie 142 interakcje (-45% od średniej ogólnej), natomiast kategoria lifestyle wywoływała średnio 567 interakcji, czyli było to aż o 120% więcej od średniej ogólnej.Jeśli chcemy zainteresować internautów finansowymi tematami wykorzystując w tym procesie komunikację w kanałach społecznościowych, to warto planować akcje, które równocześnie będą bawić, dawać emocjonujące doznania (np. konkursy z nagrodami, quizy i zagadki) lub poprawiać komfort korzystania z usług bankowych.