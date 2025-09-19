eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościMediaCo działa, a co nie w komunikacji banków na Facebooku?

Co działa, a co nie w komunikacji banków na Facebooku?

2025-09-19 07:21

Co działa, a co nie w komunikacji banków na Facebooku?

ING i Santander liderami zaangażowania na Facebooku © pixabay.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (7)

Banki w Polsce coraz odważniej stawiają na dialog w social mediach. Zamiast suchych komunikatów o produktach i usługach, na Facebooku pojawiają się pytania o wakacje, konkursy czy treści związane ze stylem życia. Jak dwodzi analiza zrealizowana przez IMM, taka zmiana strategii przynosi wymierne, liczone w interakcjach efekty. Najbardziej angażujące treści to te, które umiejętnie łączą kwestie finansów z codziennymi emocjami.

Przeczytaj także: 6 sposobów na skuteczny marketing internetowy przy ograniczonym budżecie

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:



Najważniejsze insighty:


  • 90% postów zawiera pytania, co wpisuje się w bardziej angażujący model komunikacji opartej na dialogu z klientem.
  • Konkursy i pytania lifestyle'owe wywołały nawet 5 396 interakcji (20x więcej niż średnia).
  • Tylko w 2% postów używane są emotki – banki cały czas utrzymują formalny ton, ale podejmują próby zmiany języka komunikacji na bardziej przystępny oraz zrozumiały dla każdego potencjalnego klienta banku.

Które banki były najbardziej aktywne?


W sierpniu najwięcej postów na Facebooku zamieściły Santander Bank Polska, VeloBank oraz mBank. Liderem w angażowaniu internautów był ING Polska, którego posty wywołały średnio 907 reakcji na wpis (przy jedynie 17 postach).
Najbardziej aktywne banki na Facebooku
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Najbardziej aktywne banki na Facebooku

W sierpniu najwięcej postów na Facebooku zamieściły Santander Bank Polska, VeloBank oraz mBank

Kliknij, aby przejść do galerii (7)


Najbardziej angażujące banki na Facebooku
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Najbardziej angażujące banki na Facebooku

Liderem w angażowaniu internautów był ING Polska

Kliknij, aby przejść do galerii (7)


Największe społeczności na Facebooku wokół swoich marek zbudowały Santander Bank Polska, mBank Polska oraz PKO Bank Polski.
TOP 10 banków - największa liczba fanów
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

TOP 10 banków - największa liczba fanów

Największą społeczność na Facebooku zbudował Santander Bank Polska

Kliknij, aby przejść do galerii (7)


Tematyka postów


W kategorii produktów najwięcej wpisów dotyczyło kart płatniczych oraz aplikacji mobilnych.
Tematyka postów
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Tematyka postów

W kategorii produktów najwięcej wpisów dotyczyło kart płatniczych oraz aplikacji mobilnych

Kliknij, aby przejść do galerii (7)


W tematach ogólnych najczęściej edukowano nt. bezpiecznego korzystania z kont internetowych oraz prezentowano promocje.

Bezpieczeństwo: 60 postów
Promocje, rabaty: 49 postów
Wakacje: 42 posty (sezonowość – sierpień)
Konkursy: 14 postów (ta kategoria wywołuje największe zaangażowanie)

TOP 5 najbardziej angażujących postów

1. mBank – 5 396 interakcji


Konkurs z marką rowerową KROSS – połączenie aktywnego stylu życia z bankowością. Wysokie zaangażowanie oraz reakcje internautów dowodzą, że partnerstwa z rozpoznawalnymi markami i wartościowymi nagrodami cieszą się dużym zainteresowaniem.

2. Citi Handlowy – 4 460 interakcji


Proste emocjonalne pytanie „Kochamy wszystkie zwierzaki... Ale każdy ma swojego ulubionego. Jedni są team psy, a inni koty, a Ty?” nie związane z bankiem, lecz bliskie emocjonalnie większości ludzi, także wywołało wiele reakcji.

3. Santander Bank Polska – 4 338 interakcji


Pytanie „Jak myślisz, gdzie powinniśmy pojechać za rok?” w kontekście wakacji dało początek dyskusji o kierunkach wakacyjnych i wzbudziło duże zainteresowanie społeczności.

4. Santander Bank Polska – 2 623 interakcji


Informacje o trasie koncertowej „Santander Letnie Brzmienia” w różnych polskich miastach były bardzo atrakcyjne dla internautów. W okresie wakacyjnym wydarzenia kulturalne cieszą się dużą popularnością i przenoszą pozytywne emocje na sponsora tytularnego wydarzenia.

5. Santander Bank Polska – 2 421 interakcji


Akcja „miski z wodą dla psów w oddziałach bankowych” spotkała się z ciepłym przyjęciem właścicieli czworonogów, a także zachęciła do komentarzy oraz innych reakcji.

Jaki rodzaj komunikacji nie angażuje?


Często są to posty czysto informacyjne, w których stosowany jest techniczny i formalny język. Odbiorca nie widzi w tych wpisach związku ze swoim codziennym życiem. W nieangażujących wpisach brakuje także pytań do fanów, co naturalnie mogłoby prowokować do komentowania. Najsłabsze wyniki pod względem zaangażowania uzyskały:
  1. Nicolaus Bank: średnia tylko 20 interakcji/post
  2. Banki Spółdzielcze z Grupy BPS: 82 interakcje/post
  3. PKO Bank Polski: 100 interakcji/post (zaskakująco niska liczba jak na lidera rynku)

Co warto zmienić, żeby poprawić wyniki?


Dane z sierpnia 2025 r. pokazują, że tematy poruszane przez banki na Facebooku są coraz bliższe codziennym sprawom każdego internauty. Te banki, które traktowały Facebooka jako przestrzeń do budowania relacji, a nie tylko sprzedaży produktów, osiągnęły najlepsze rezultaty. Wynik ING Polska z 907 interakcjami na post pokazuje, że jakość wpisu jest ważniejsza niż ich liczba.

Kierunki zmian:


  1. Znalezienie balansu między profesjonalizmem a autentycznością
  2. Przełamanie strachu przed mniej formalną komunikacją
  3. Zaakceptowanie, że użytkownicy social mediów szukają głównie rozrywki i relacji, a nie tylko informacji produktowych

Co warto rozwijać?


  1. Partnerstwa z markami lifestyle'owymi
  2. Formaty wideo i stories (obecnie dominują posty tekstowe)
  3. Personalizację komunikacji w oparciu o lokalne wydarzenia
  4. Mocniejsze wykorzystanie influencer marketingu (aktualnie prawie nieobecny)

Banki, które traktują Facebooka jak tablicę ogłoszeń, przegrywają z tymi, które budują tam zaangażowaną społeczność. Analiza sierpniowych postów pokazuje, że w social mediach wpisy bliskie codziennemu życiu internautów mają lepsze wyniki niż zwykła prezentacja produktów, a pytania i wchodzenie w dialog z fanami angażują najsilniej.

Analiza krzyżowa – co naprawdę działa?

Produkty finansowe vs lifestyle
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Produkty finansowe vs lifestyle

Pytania i wchodzenie w dialog z fanami angażują najsilniej

Kliknij, aby przejść do galerii (7)


W badanym okresie 337 postów z branży bankowej można podzielić na cztery główne kategorie:
Kategorie postów na profilach banków na Facebooku
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Kategorie postów na profilach banków na Facebooku

Wpisy czysto produktowe gromadziły o wiele mniej interakcji niż kategoria lifestyle

Kliknij, aby przejść do galerii (7)


Warto zauważyć, że wpisy czysto produktowe gromadziły średnio zaledwie 142 interakcje (-45% od średniej ogólnej), natomiast kategoria lifestyle wywoływała średnio 567 interakcji, czyli było to aż o 120% więcej od średniej ogólnej.
Jeśli chcemy zainteresować internautów finansowymi tematami wykorzystując w tym procesie komunikację w kanałach społecznościowych, to warto planować akcje, które równocześnie będą bawić, dawać emocjonujące doznania (np. konkursy z nagrodami, quizy i zagadki) lub poprawiać komfort korzystania z usług bankowych.

Metodologia:
Dane z oficjalnych profili prowadzonych przez wybrane banki na Facebooku w okresie od 1 do 31 sierpnia 2025 roku. W przypadku każdego podmiotu analiza objęła wszystkie opublikowane w ww. okresie posty pod kątem treści, jak i publicznie widocznych interakcji (polubienia, komentarze i udostępnienia).

Przeczytaj także: Audio marketing w świecie online Audio marketing w świecie online

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: marketing, działania marketingowe, strategie marketingowe, marketing internetowy, media społecznościowe, Facebook, banki, instytucje finansowe

Przeczytaj także

Konta bankowe na Facebooku

Konta bankowe na Facebooku

Instytucje finansowe a Facebook

Instytucje finansowe a Facebook

Meta, LinkedIn i Instagram zmieniają analitykę - co to oznacza dla marketingu w social media?

Meta, LinkedIn i Instagram zmieniają analitykę - co to oznacza dla marketingu w social media?

5 trendów marketingowych na 2025 rok

5 trendów marketingowych na 2025 rok

10 trendów marketingowych na 2025 rok

10 trendów marketingowych na 2025 rok

10 trendów w marketingu na 2024 rok

10 trendów w marketingu na 2024 rok

Social media opanowane przez kobiety i reklamy?

Social media opanowane przez kobiety i reklamy?

15 trendów w marketingu w 2022 roku

15 trendów w marketingu w 2022 roku

Marketing internetowy. Jak wyglądał rok 2021?

Marketing internetowy. Jak wyglądał rok 2021?

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Najtańsze pożyczki pozabankowe - ranking

Najtańsze pożyczki pozabankowe - ranking

Linki dofollow i nofollow - jakie są różnice i czy linki nofollow mają sens?

Linki dofollow i nofollow - jakie są różnice i czy linki nofollow mają sens?

Skuteczny mailing. Jaka lista mailingowa i targetowanie będą najlepsze?

Skuteczny mailing. Jaka lista mailingowa i targetowanie będą najlepsze?

Artykuły promowane

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. właściciele mieszkań i domów?

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. właściciele mieszkań i domów?

Składka zdrowotna - co się zmieni po 1 stycznia 2025 roku?

Podatek od wynajmu mieszkania 2023 - jakie stawki i formy opodatkowania?

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Nowy SUV plug-in hybrid w Polsce – co oferuje Chery TIGGO 9 PHEV?

Nowy SUV plug-in hybrid w Polsce – co oferuje Chery TIGGO 9 PHEV?

Certyfikaty KSeF - nowa forma uwierzytelniania w systemie e-Faktur

Certyfikaty KSeF - nowa forma uwierzytelniania w systemie e-Faktur

Ceny ogrzewania rosną. Co to oznacza dla wynajmujących mieszkania?

Ceny ogrzewania rosną. Co to oznacza dla wynajmujących mieszkania?

Polityka monetarna na Wyspach w cieniu inflacji

Polityka monetarna na Wyspach w cieniu inflacji

Zdolność kredytowa nigdy nie była wyższa. 1 mln zł na horyzoncie?

Zdolność kredytowa nigdy nie była wyższa. 1 mln zł na horyzoncie?

Ostatni moment na wykorzystanie zaległego urlopu. Co warto wiedzieć, zanim przepadnie?

Ostatni moment na wykorzystanie zaległego urlopu. Co warto wiedzieć, zanim przepadnie?

Jak przygotować firmę do sprzedaży? 7 błędów, które mogą słono kosztować

Jak przygotować firmę do sprzedaży? 7 błędów, które mogą słono kosztować

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: