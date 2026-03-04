Okiem CEO: generatywna AI i M&A napędzą sektor finansowy

Przekraczający oczekiwania rozwój sztucznej inteligencji oraz rozkwit na rynku fuzji i przejęć. Tak właśnie widzą 2026 rok prezesi firm finansowych - wnika badania EY-Parthenon "CEO Outlook". Aż 90% z nich spodziewa się poprawy wyników, a niemal połowa planuje transakcje M&A w ciągu roku. Optymizm wobec własnych organizacji idzie jednak w parze z większym dystansem do prognoz dla globalnej gospodarki.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego 90% firm finansowych prognozuje wzrost przychodów i rentowności w 2026 r.?

Jakie realne efekty przynosi wykorzystanie sztucznej inteligencji w bankach i instytucjach finansowych?

Ile firm planuje fuzje i przejęcia (M&A) oraz strategiczne partnerstwa w ciągu 12 miesięcy

Jak CEO łączą transformację technologiczną z odpowiedzialnym i etycznym wdrażaniem AI?

Liderzy firm finansowych wierzą, że wyniki ich organizacji będą zależały przede wszystkim od podejmowanych przez nich decyzji – jasności strategii, skuteczności realizacji i jakości programów transformacji, osadzonych w ciągle wymagającym otoczeniu makroekonomicznym – uważa Magda Warpas, partner EY w dziale Doradztwa dla Sektora Finansowego.

AI przynosi lepsze efekty niż zakładano

Doświadczenia wielu instytucji pokazują, że punktowe wdrożenia narzędzi AI, takich jak copiloty czy agenci, rzadko przynoszą wymierne efekty, jeśli nie towarzyszy im głęboka przebudowa procesów. Kluczowym wyzwaniem dla banków będzie przygotowanie organizacyjne: przeprojektowanie procesów wokół AI, wypracowanie nowego podziału pracy między ludzi i technologię oraz realne odciążenie pracowników od zadań rutynowych.



Jest to złożony i wieloletni proces, wymagający konsekwencji i inwestycji, ale potencjalnie istotny z punktu widzenia wzrostu produktywności i kontroli kosztów – mówi Warpas.

Fuzje i przejęcie ważnym elementem strategii

Pomimo niepewnych warunków geopolitycznych i gospodarczych, firmy z sektora finansowego wykazują duże zainteresowanie transakcjami fuzji i przejęć. Ale równie ważne jest jasne komunikowanie się z inwestorami, przedstawiając im strategię rozwoju i pokazując mierzalne cele. W ten sposób sektor buduje zaufanie rynku, a to sentyment inwestorów wpływa na ostateczne wyceny firm – dodaje Warpas.

Wyniki badania EY pokazują, że liderzy sektora finansowego rozpoczęli 2026 rok z przekonaniem, że są zdolni do stymulowania wzrostu i tworzenia wartości, mimo utrzymującej się niepewności geopolitycznej i gospodarczej. Pozytywnie postrzegają perspektywy całego sektora (59%), chociaż tylko 27% ma zaufanie do prognoz dotyczących globalnej gospodarki.W przypadku banków 61% prezesów jest optymistycznie nastawionych do globalnego wzrostu gospodarczego. W pozostałych branżach takie stanowisko prezentowało 68% respondentów.Ponad 1/5 (21%) CEO z sektora finansowego spodziewa się znacznego wzrostu przychodów i rentowności w ujęciu rok do roku, a 46% przewiduje wyraźne zwiększenie wydajności, mimo że 23% obawia się rosnących kosztów w porównaniu z 2025 r.Inwestycje w AI w sektorze finansowym w 2026 roku nie będą polegały wyłącznie na pilotażowych projektach. CEO Outlook pokazał, że będą to inicjatywy na większą skalę, ponieważ zdaniem 45% prezesów to najważniejszy czynnik wpływający na odporność i zdolność adaptacyjną ich organizacji. Aż ¼ stwierdziła, że AI znacznie przekroczyła oczekiwania, a dla 57% jej efekty były lepsze od tego, co zakładano. W przypadku banków aż 81% CEO stwierdziło, że sztuczna inteligencja przyniosła większą wartość.W perspektywie dwóch lat 30% respondentów badania EY oczekuje, że AI zmieni zdolność ich firm do tworzenia wartości, a 63% ma nadzieję, że doprowadzi do znacznej poprawy operacyjnej.Spośród wdrażanych technologii na pierwszym miejscu znalazła się generatywna AI (GenAI). Ponad połowa respondentów (53%) twierdziło, że przyniesie największe korzyści transformacyjne. Tuż za nią znalazło się uczenie maszynowe (45%) i agentowa AI (38%).Badanie pokazało, że działania związane z AI są przedmiotem szczególnej uwagi zarządów firm z sektora finansowego – 76% oczekuje, że wskaźniki dotyczące zwrotu z inwestycji w transformację będą śledzone i weryfikowane tak samo często jak wyniki finansowe. Aż 84% stwierdziło też, że priorytetowo traktuje odpowiedzialne i etyczne wdrażanie sztucznej inteligencji, nawet jeśli spowolni to zyski.Talenty pozostają kluczowym elementem transformacji opartej na sztucznej inteligencji, ale 87% ankietowanych CEO patrzy optymistycznie na swoje zdolności przyciągania i zatrzymywania pracowników w 2026 roku. Ponad połowa (60%) stwierdziła, że inwestycje w AI doprowadzą do utrzymania lub zwiększenia zatrudnienia. Jedynie 28% było przeciwnego zdania – sztuczna inteligencja spowoduje redukcję zatrudnienia w 2026 r.Po roku planowania prezesi sektora finansowego zamierzają aktywniej włączyć się w transakcje fuzji i przejęć lub w strategiczne partnerstwa. Osiem na dziesięciu CEO, w tym 77% bankowców, twierdziło, że dostosowało swoje plany inwestycyjne z powodu niepewności geopolitycznej i handlowej. Prawie 1/3 (32%) respondentów przyspieszyła działania, ale tyle samo je opóźniło.Wśród prezesów banków 45% planuje fuzje i przejęcia w ciągu roku, a 89% chce nawiązać strategiczne partnerstwa lub joint-venture. Wycofało się z niektórych rynków 18% wszystkich ankietowanych prezesów sektora finansowego, a 24% rozpoczęło działalność na nowych obszarach geograficznych.Głównym powodem transakcji M&A będzie optymalizacja działalności, wzrost przychodów oraz poprawa zaangażowania i utrzymania klientów. Dla tych firm, które planują zbycie aktywów, priorytetowym czynnikiem mają być oszczędności.