Lenovo Yoga, Legion i inni - nowe laptopy i tablety już wkrótce w sprzedaży

Laptop z ekranem 3D bez okularów, składane urządzenie do gier i asystent AI działający w tle systemu - to część nowości pokazanych przez Lenovo podczas MWC 2026. Firma rozwija linię Yoga, IdeaPad i Legion, stawiając na mobilność, wydajność oraz funkcje oparte na sztucznej inteligencji, które mają wspierać twórców, studentów i graczy w codziennej pracy oraz rozrywce.

Lenovo Yoga Book Pro 3D Concept – Stworzony dla nowej generacji twórców 3D

Koncepcja Yoga Book Pro 3D usprawnia proces tworzenia treści 3D, eliminując konieczność korzystania z dodatkowych akcesoriów

Dolna część laptopa została wyposażona w dotykowy wyświetlacz z nakładkami zatrzaskowym

Nowy rozdział ewolucji – Koncepcja Legion Go Fold

To koncepcja skierowana do graczy, którzy nie dysponują czasem na długie sesje przed telewizorem lub komputerem stacjonarnym

Tryb standardowy: Ekran o przekątnej 7,7” z podłączonymi kontrolerami działa jak klasyczne urządzenie przenośne, idealne w sytuacjach o ograniczonej przestrzeni.

Ekran o przekątnej 7,7” z podłączonymi kontrolerami działa jak klasyczne urządzenie przenośne, idealne w sytuacjach o ograniczonej przestrzeni. Tryb pionowego podziału ekranu: Wyświetlacz można rozłożyć i ustawić w pionie, co pozwala grać na jednym ekranie, a na drugim jednocześnie oglądać stream lub poradnik.

Wyświetlacz można rozłożyć i ustawić w pionie, co pozwala grać na jednym ekranie, a na drugim jednocześnie oglądać stream lub poradnik. Tryb pełnoekranowy Horizon: Wyświetlacz można obrócić o 90 stopni i ponownie podłączyć kontrolery, aby korzystać z pełnej, 11,6-calowej wersji ekranu podczas gry.

Wyświetlacz można obrócić o 90 stopni i ponownie podłączyć kontrolery, aby korzystać z pełnej, 11,6-calowej wersji ekranu podczas gry. Tryb rozszerzonego pulpitu: Użytkownicy preferujący granie z użyciem klawiatury lub doświadczenie zbliżone do klasycznego laptopa mogą skorzystać z dołączonej bezprzewodowej klawiatury z touchpadem do grania, streamowania, przeglądania multimediów lub pracy. Podobnie jak w modelu Lenovo Legion Go 2, prawy kontroler może być używany jako pionowa mysz.

Sercem Lenovo Legion Go Fold Concept jest procesor Intel® Core™ Ultra 7 258V

Lenovo Qira trafi na ponad 20 urządzeń – wdrożenie planowane w najbliższych tygodniach

Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition (14”, 11)

Model Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition (14", 11) został zaprojektowany z myślą o twórcach potrzebujących elastyczności

Model Lenovo Yoga 9i 2-in-1 (14", 11) wykorzystuje charakterystyczny dla serii design Comfort Edge z zaokrąglonymi krawędziami

Laptop oferuje dwa porty USB-C® Thunderbolt™ 4, jeden port USB-A 3.2 Gen 2, złącze HDMI 2.1 FRL oraz gniazdo audio combo

Lenovo Yoga Pro 7a (15”, 11)

Lenovo Yoga Pro 7a (15", 11) jako Copilot+ PC zapewnia płynną wydajność w wymagających, wielozadaniowych scenariuszach pracy kreatywnej

Koncepcja Lenovo Yoga Book Pro 3D została opracowana jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na zaawansowane narzędzia tworzenia treści 3D. Zastosowany wyświetlacz 3D umożliwia pracę w trójwymiarowej przestrzeni wizualnej bez wykorzystania zewnętrznych urządzeń, zapewniając naturalną percepcję głębi oraz relacji przestrzennych.Konstrukcja obejmuje dwa panele Lenovo PureSight Pro Tandem OLED, przystosowane do obsługi złożonych interfejsów użytkownika oraz wymagających przepływów pracy typowych dla środowisk 3D.Górny ekran Lenovo Yoga Book Pro 3D obsługuje konwersję 2D do 3D z wykorzystaniem autorskiego oprogramowania AI Lenovo. Użytkownik może także generować środowisko do interakcji z przekształconym obiektem, co ułatwia szybkie przejście od materiałów referencyjnych do edytowalnych zasobów 3D. Obsługa gestów bezdotykowych z wykorzystaniem kamery RGB pozwala powiększać, obracać i manipulować obiektami za pomocą ruchów dłoni przed ekranem.Dolna część laptopa została wyposażona w dotykowy wyświetlacz z nakładkami zatrzaskowymi, oferującymi szybki dostęp do skrótów umożliwiających regulację oświetlenia, kąta widzenia oraz tonacji. Rozwiązanie to zostało zaprojektowane tak, aby ograniczać przerwy w pracy i pozwalać twórcom utrzymać płynność procesu kreatywnego w środowisku 3D. Podczas gdy wybrany obraz wyświetlany jest na górnym ekranie, nakładki wywołują odpowiednie ustawienia regulacyjne w miejscu ich umieszczenia na dolnym wyświetlaczu, umożliwiając intuicyjne wprowadzanie zmian.Za wydajność tego innowacyjnego rozwiązania sprzętowego odpowiada procesor Intel® Core™ Ultra 7 w połączeniu z kartą graficzną NVIDIA® GeForce RTX™ 5070, zapewniające moc obliczeniową niezbędną do realizacji złożonych zadań związanych z projektowaniem i renderowaniem 3D.Segment przenośnych urządzeń do gier PC dynamicznie rozwija się w ostatnich latach, a linia Legion Go firmy Lenovo należy do liderów innowacji w tej kategorii. Najnowszym przykładem jest zaprezentowany podczas Lenovo Innovation World na targach IFA 2025 model Legion Go 2.Lenovo Legion kontynuuje rozwój koncepcji, która wyróżnia linię Legion Go, prezentując Lenovo Legion Go Fold – składane urządzenie przenośne rozwijające ideę adaptacyjności dzięki integracji odłączanych kontrolerów z rozkładanym panelem POLED o zmiennej przekątnej (od 7,7” do 11,6”). To koncepcja skierowana do graczy, którzy nie dysponują czasem na długie sesje przed telewizorem lub komputerem stacjonarnym oraz preferują jedno, wielofunkcyjne urządzenie zamiast oddzielnego laptopa i konsoli przenośnej podczas podróży.Rozszerzalny wyświetlacz umożliwia korzystanie z urządzenia w czterech odrębnych trybach, otwierając jeszcze większe możliwości mobilnej rozgrywki:Sercem Lenovo Legion Go Fold Concept jest procesor Intel® Core™ Ultra 7 258V, zapewniający wysoką wydajność przy zoptymalizowanym zużyciu energii, co przekłada się na dłuższe sesje gamingowe na baterii 48 Wh. Urządzenie wyposażono w 32 GB pamięci RAM4, co oferuje dodatkowy zapas mocy przy uruchamianiu wymagających gier oraz podczas pracy wielozadaniowej.Poza trybem FPS, w którym kontroler może pełnić funkcję pionowej myszy, prawy kontroler wyposażono w mały ekran działający jako touchpad, panel wyświetlający statystyki wydajności i ustawienia oraz konfigurowalny przycisk skrótu.Już wkrótce funkcjonalność Lenovo Qira będzie dostępna na ponad 20 modelach z portfolio PC Lenovo, w tym w rodzinach ThinkPad, Yoga, Legion i IdeaPad. Aktualizacja zostanie wdrożona zarówno poprzez aktualizacje OTA, jak i instalacje fabryczne. Do grona urządzeń z Lenovo Qira dołączy również Idea Tab Pro Gen 2 – pierwszy tablet w ofercie firmy z tą funkcją.Pierwszy etap wdrożenia obejmuje obsługę sześciu języków w dziewięciu regionach: angielski (USA, Wielka Brytania, Indie), hiszpański (USA/Ameryka Łacińska, Hiszpania), francuski (Francja), włoski (Włochy), niemiecki (Niemcy) oraz portugalski (Brazylia).Lenovo Qira stanowi koncepcję Personal Ambient Intelligence wdrożoną na poziomie systemowym i natywnie zintegrowaną z urządzeniami Lenovo oraz Motorola, a nie funkcjonującą jako niezależna aplikacja.Jako spójna warstwa inteligencji obejmująca komputer, smartfon, tablet i urządzenia do noszenia, Lenovo Qira rozumie kontekst między aplikacjami i procesami pracy, zapewnia ciągłość doświadczeń między urządzeniami oraz proaktywnie wspiera użytkownika na podstawie rozpoznanej intencji, pomagając zachować płynność działania niezależnie od miejsca.Lenovo Qira to platforma zaprojektowana z myślą o ciągłej ewolucji, rozszerzająca swój zasięg na kolejne urządzenia oraz otwierająca drogę do nowych doświadczeń i współpracy z partnerami. W 2026 roku rozwój ten obejmie dodatkowe wersje językowe i nowe urządzenia, w tym debiut na smartfonach Motorola, co dodatkowo wzmocni spójny ekosystem AI obejmujący marki Lenovo i Motorola.Model Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition (14”, 11) został zaprojektowany z myślą o twórcach potrzebujących elastyczności i trwałości wielofunkcyjnego tabletu do rysowania, a także przenośnego narzędzia do prezentacji i współpracy.Sercem konstrukcji jest dotykowy wyświetlacz 2,8K PureSight Pro OLED z jasnością do 1100 nitów i pełnym, 100-procentowym pokryciem przestrzeni barw DCI-P3, Adobe RGB oraz sRGB.Komfort pracy ma zwiększać rysik Yoga Pen Gen 2, który obsługuje technologię AES 3.0, zapewniając wyższą precyzję i niższe opóźnienia. Szczególnie widoczne jest to w nowym trybie Canvas Mode, który, dzięki dołączonemu etui na rysik Yoga Pen Gen 2 mocowanemu magnetycznie do górnej pokrywy, delikatnie unosi ekran, poprawiając ergonomię podczas szkicowania i projektowania.Model Lenovo Yoga 9i 2-in-1 (14”, 11) wykorzystuje charakterystyczny dla serii design Comfort Edge z zaokrąglonymi krawędziami, które mają zapewniać większy komfort i pewniejszy chwyt.Wysokiej klasy doświadczenie ma gwarantować także audio laptopa. Czterogłośnikowy system składa się z dwóch głośników wysokotonowych zintegrowanych z zawiasem obracanym o 360 stopni, które zawsze skierowane są ku górze, oraz dwóch głośników niskotonowych umieszczonych w dolnej części obudowy, zapewniających głęboki bas i pełne brzmienie. Zestaw czterech mikrofonów z 360-stopniowym przechwytywaniem głosu oraz mechanizmem Voice ID gwarantuje wysoką jakość transmisji mowy i personalizację doświadczenia.Procesory Intel® Core™ Ultra Series 3 oferują balans między mocą obliczeniową a energooszczędnością. Dzięki optymalizacji AI model Lenovo Yoga 9i 2-in-1 (14”, 11) z systemem Windows 11, jako Copilot+ PC, ma utrzymywać stabilną wydajność i płynność działania również w trybie pracy mobilnej. Umożliwia to płynne szkicowanie i edycję w różnych konfiguracjach pracy, przy zachowaniu cichego chłodzenia oraz przewidywalnego czasu pracy na baterii.Laptop oferuje dwa porty USB-C® Thunderbolt™ 4, jeden port USB-A 3.2 Gen 2, złącze HDMI 2.1 FRL oraz gniazdo audio combo, umożliwiając podłączenie szerokiej gamy akcesoriów wspierających proces twórczy. Wszystko to zamknięto w obudowie o wadze 1,29 kg i grubości 15,29 mm w najcieńszym miejscu.Lenovo Yoga Pro 7a (15”, 11) jako Copilot+ PC ma zapewniać płynną wydajność w wymagających, wielozadaniowych scenariuszach pracy kreatywnej dzięki procesorom AMD Ryzen AI Max+ Series z ujednoliconą architekturą pamięci. Pozwala ona jednostkom CPU i GPU w pełni wykorzystać nawet do 128 GB pamięci RAM3, wspierając zaawansowane przepływy pracy kreatywnej wspomagane rozwiązaniami AI.Możliwości twórcze dodatkowo rozszerzają dołączone akcesoria: rysik Yoga Pen Gen 2 oraz Force Pad, który może pełnić funkcję zintegrowanej powierzchni do rysowania. Dzięki technologii Wacom® Force Pad umożliwia precyzyjne szkicowanie, dodawanie adnotacji i manipulowanie projektami bezpośrednio na panelu. Podczas korzystania z rysika wejście dotykowe touchpada jest automatycznie wyłączane, aby zapobiec przypadkowym, niezamierzonym gestom.Lenovo Yoga Pro 7a (15”, 11) wyposażono w 15,3-calowy wyświetlacz 2.5K PureSight Pro OLED, system czterech wydajnych głośników z certyfikatem Dolby Atmos®, cztery mikrofony z funkcją redukcji szumów 3D oraz wbudowaną funkcję Voice ID.Technologia chłodzenia Lenovo X Power wykorzystuje ulepszone rurki cieplne oraz podwójny system wentylatorów, aby skutecznie odprowadzać ciepło przy obciążeniu sięgającym nawet 95 W TDP podczas renderingu i innych wymagających zadań procesora, przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu hałasu na poziomie zaledwie 22 dB.Lenovo Power Engine oferuje zintegrowane centrum sterowania z trzema trybami pracy, które zmieniają sposób zarządzania zasobami systemowymi. Tryb Extreme Power Boost maksymalizuje wydajność systemu, Adaptive Performance optymalizuje relację mocy do zużycia energii, natomiast Extreme Low Power ogranicza pobór energii w scenariuszach niewymagających pełnej mocy obliczeniowej.Obsługę urządzeń peryferyjnych zapewniają dwa umieszczone obok siebie porty USB-C.