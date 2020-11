W tym roku cały sektor handlu czeka na 27 listopada – dzień zakupowego szaleństwa w tzw. Black Friday. Także jesteś jednym z tych przedsiębiorców? Myślisz, że Twoje wyniki sprzedażowe poprawią się tylko dlatego, że konsumenci tego dnia chętniej sięgają głębiej do portfeli? Czarny Piątek na dobre przyjął się w naszym kraju i kupujący coraz bardziej świadomie podejmują decyzje, starannie porównując oferty różnych sklepów.

Cała naprzód! Kurs na SEO!



Zaplanuj rozbudowaną siatkę połączeń

artykuły z linkowaniem wewnętrznym publikowane na firmowym blogu,

sprawdzone katalogi firm,

popularne portale ogłoszeniowe,

strony partnerów biznesowych.

Skieruj odbiorców na właściwy peron

Kliknij, aby powiekszyć fot. daviles - Fotolia.com Jak sprzedać więcej w Black Friday? Przy okazji Black Friday warto wykorzystać opcję dodania kodu rabatowego na wizytówce Google Moja Firma.

Zadbaj o każdy wagon w swoim taborze

Tego rodzaju frazy cechują się wyższym odsetkiem konwersji, ponieważ wpisujący je użytkownicy zazwyczaj są już zdecydowani, żeby dokonać zakupu – wyjaśnia Paweł Konopiński, Ekspert SEO z Grupy TENSE.

Pędzimy do kampanii PPC



Sprawdź infrastrukturę, nim zaczniesz sprzedawać bilety

Przeanalizuj wcześniej pokonane trasy

Udostępnij podróżnym aktualny rozkład jazdy

być poprawnie przygotowany,

zawierać aktualne dane,

uwzględniać promocyjne ceny produktów.

Wjeżdżamy do krainy Content Marketingu



Zaoferuj pasażerom zniżki

Google pozytywnie ocenia dodawanie wpisów do wizytówki, więc rośnie szansa, że pojawisz się wysoko w wynikach wyszukiwania dla fraz związanych z Twoją działalnością. Internauta poszukujący Twojej marki w internecie natychmiast zobaczy informację o promocji, co zachęci go, żeby przejść na stronę internetową.

Zasygnalizuj zalety swojej oferty

Zadbaj o pasażerów z wykupioną miejscówką

Miejsca z widokiem na sukces

Co zatem zrobić, żeby listopadowa akcja rabatowa przyniosła wymierne rezultaty? By to właśnie w Twoim sklepie kupowali internauci? Wyobraź sobie, że kolejne etapy tworzenia strategii marketingowej to stacje na trasie pociągu. Podpowiemy Ci, co zrobić, żeby nie był to sapiący parowóz, ale mknący jak strzała pociąg pospieszny. Zapraszamy do wspólnej podróży ze specjalistami z branży SEO/SEM!Widoczność to podstawa, jeżeli chcesz przyciągnąć jak największą liczbę klientów. Dowiedzą się o Tobie, jeśli znajdą Twoją stronę w wyszukiwarce. A żeby tak się stało, najpierw to wyszukiwarka musi Cię „dostrzec”. Jednym ze sposobów na to jest link building. Nie mówimy jednak o kupowaniu bezwartościowych, masowo dodawanych odnośników, które już na pierwszy rzut oka nie wyglądają wiarygodnie. Żeby ruszyć jak TGV, musisz postawić na pewne tory. Gdzie zatem zamieszczać linki do witryny? Wykorzystaj:Każdy z nas bywa klientem internetowych sklepów i wie, że takie zakupy powinny przebiegać łatwo i szybko. Dlatego nie testuj cierpliwości konsumentów i wszystkie promocje na Black Friday umieść pod jednym adresem. Przyjazny URL kierujący do strony z obniżkami to szansa na więcej konwersji. Także dlatego, że prezentując cały przeceniony asortyment w jednym miejscu, zachęcasz do zrobienia większych zakupów. W końcu odbiorcy trudniej się oprzeć, gdy widzi tyle ciekawych ofert dostępnych na jedno kliknięcie.Pamiętaj, że każdy unikalny produkt musi znajdować się na odrębnej podstronie w Twoim serwisie. Rozbudowana architektura witryny przekłada się na jej widoczność na frazy long-tail, czyli składające się średnio z więcej niż 3 słów. Przykłady to: „czarne szpilki damskie rozmiar 38” czy „złoty zegarek męski z bransoletą”. Dlaczego warto o nich pamiętać, planując strategię sprzedażową?Twoim celem jest zwiększony ruch podczas Black Friday, który przełoży się na wysoką sprzedaż, prawda? Jednak czy Twoja witryna jest na ten przypływ klientów gotowa? Przed akcją promocyjną koniecznie sprawdź, czy strona szybko się ładuje i wytrzyma zwiększone zainteresowanie internautów. Wykorzystaj do tego celu PageSpeed Insights, narzędzie udostępnione przez Google. Zadbaj też o optymalizację pod urządzenia mobilne – badania jasno pokazują, że konsumenci coraz częściej dokonują zakupu na telefonach czy tabletach.Analiza historycznych danych z Google Analytics powinna być podstawą Twojej strategii sprzedażowej. Sprawdź, jaki wzrost ruchu na witrynie odnotowałeś w ubiegłoroczny Black Friday i które kategorie produktów cieszyły się największym powodzeniem. Na tej podstawie zaplanuj podobną wysokość budżetu i analogicznie ustaw kampanie Google Ads. Dzięki Google Analytics oszacujesz też spodziewany wzrost ruchu podczas tegorocznej akcji promocyjnej. Twarde dane to bezcenna wiedza przy wszelkich działaniach marketingowych.Jeżeli prowadzisz sklep online, warto zaplanować kampanię produktową w Google Ads. Do jej przeprowadzenia potrzebny będzie plik produktowy, który musi:Na podstawie pliku z danymi produktów zostaną wygenerowane reklamy łączące opis, cenę i zdjęcie towaru, uwzględniające też oczywiście nazwę Twojego sklepu. Do zarządzania taką kampanią posłuży Ci Google Merchant Center, narzędzie do monitorowania od Google.Przy okazji Black Friday warto wykorzystać opcję dodania kodu rabatowego na wizytówce Google Moja Firma. Jak to zrobić? Bezpośrednio na profilu firmy utwórz ofertę z datą rozpoczęcia i zakończenia promocji, linkiem, warunkami oferty i oczywiście kodem. Oprócz zachęcającej treści zadbaj o atrakcyjne zdjęcia produktów. W ten sposób zwiększasz swoje szanse na przyciągnięcie klientów na dwa sposoby:Podczas Black Friday chcesz promować konkretne produkty? Spraw, żeby było o nich głośno! Pokaż odbiorcom, jakie jest ich zastosowanie, czym wyróżniają się na tle oferty konkurencji. Dzięki temu poczują się niemal jak podczas wizyty w tradycyjnym sklepie, gdzie mogą dotknąć każdego przedmiotu. Poprzez rich content na podstronach produktowych, artykuły na firmowym blogu oraz artykuły sponsorowane z odpowiednim linkowaniem skutecznie zaprezentujesz ofertę. Pamiętaj, żeby wykorzystać nie tylko ciekawe teksty pisane językiem korzyści, ale także atrakcyjne zdjęcia lub wideo.Jeżeli zależy Ci na zwiększeniu sprzedaży w Black Friday, być może skupiasz się na pozyskaniu nowych klientów. Pamiętaj też jednak o tych konsumentach, którzy już skorzystali kiedyś z Twojej oferty albo robią to regularnie. Mogą to być pojedyncze osoby czy firmy, z którymi Twoja marka zbudowała długotrwałą relację i które chcesz wyróżnić, kierując do nich ofertę specjalną. Możesz też skontaktować się ze wszystkimi, którzy zapisali się do newslettera lub śledzą Cię w social mediach. Spersonalizowane wiadomości SMS, na Facebooku, okolicznościowy mailing – tymi kanałami przyciągniesz konsumentów, którzy mieli już styczność z Twoją marką.Teraz masz już plan podróży i wiesz, że – wbrew popularnej piosence – nie warto wsiadać do „pociągu byle jakiego”. Dobre planowanie to podstawa skutecznej promocji i sukcesu Twojej marki. Odpowiednio przygotuj się na Czarny Piątek, tak by Twój pociąg nie dojechał na stację końcową z opóźnieniem. Pamiętaj też, że strategia marketingowa to nie bilet w jedną stronę: należy ją na bieżąco monitorować i dostosowywać na podstawie danych zbieranych za pomocą profesjonalnych narzędzi. Pozostaje już tylko działać. Szerokiej drogi!