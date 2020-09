Najciekawsze dokumenty tożsamości świata. Jak wyglądają? Z czego się składają?

Dokumenty tożsamości występują w rozmaitych kształtach, rozmiarach, kolorach i formach. Poza kwestią odpowiedniego dopasowania ich do międzynarodowych standardów, coraz częściej zwraca się również uwagę na ich walory estetyczne. Przyjrzyjmy się bliżej jednym z najbardziej wyjątkowych dokumentów tożsamości na świecie.

Dokumenty kolekcjonerskie czyli zmora polskich służb śledczych

Najpiękniejsze dokumenty świata

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe E-dowody z Łotwy i Belgii Na jednym z dwóch chipów w belgijskim dowodzie znajdują się odciski dwóch palców posiadacza dokumentu. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Aadhaar System czyli innowacja, która odmieniła Indie

Dokumenty tożsamości takie jak paszport, prawo jazdy, dowód osobisty lub e-dowód pozwalają potwierdzić tożsamość danej osoby, korzystać z usług banków lub urzędów, a także umożliwiają podróżowanie poza granice kraju. Każdy z nich posiada specyficzne i wyjątkowe elementy zabezpieczające, które pozwalają określić jego autentyczność. Unikalne cechy tych dokumentów sprawiają, że nawet w dobie zaawansowanej technologii przestępcom jest trudniej stworzyć fałszywe kopie w celu kradzieży tożsamości lub prowadzenia nielegalnej działalności.Dochodzimy więc do prostego wniosku - im oryginalniejsze zabezpieczenia na dokumencie, tym lepiej chronią one jego posiadacza. Każde państwo posiada listę regulującą odpowiednie środki bezpieczeństwa, cechy fizyczne czy normy wyrabiania najważniejszych dokumentów w kraju. W Polsce najistotniejszym dokumentem z punktu widzenia bezpieczeństwa jest dowód osobisty. Jest on dokumentem publicznym pierwszej kategorii, a każdy obywatel, który ukończył osiemnaście lat ma obowiązek go posiadać.Pewne dokumenty tożsamości są trudniejsze do uzyskania niż inne. Doskonałym przykładem jest prawo jazdy, które w Polsce i wielu innych krajach można otrzymać dopiero po zdaniu odpowiednich testów i przejściu badań lekarskich. Łotysze i Łotyszki po aplikacji w szkole jazdy muszą zdać kurs pierwszej pomocy, aby móc zacząć naukę, a w Kanadzie i Indiach uzyskuje się tymczasowe prawo jazdy i dopiero po pewnym czasie (rok do dwóch lat) można podejść do egzaminów uprawniających do prowadzenia auta w pełnym wymiarze.Abyśmy mogli korzystać z rozmaitych usług nasze dokumenty muszą zostać poddane weryfikacji. Weryfikacja tożsamości w wirtualnej formie to praktyka coraz bardziej powszechna. Możemy spotkać się z nią w urzędach, bankach czy instytucjach, które umożliwiają nam dostęp do usług związanych na przykład z ochroną zdrowia lub prowadzeniem własnej działalności. Bez wychodzenia z domu jesteśmy w stanie uzyskać dostęp do coraz większej ilości czynności. Przykładowo możemy otworzyć konto, czy uzyskać kredyt w banku, zdalnie się ubezpieczyć, uzyskać leasing na samochód, oraz wypożyczyć auto.Weryfikację tożsamości online zazwyczaj przeprowadzają odpowiednio do tego przygotowane firmy. Fully-Verified jest w stanie zweryfikować ponad 7000 różnych dokumentów tożsamości, a także zrobić to w sposób wydajny i gwarantujący całkowite bezpieczeństwo. Klienci mają opcję zweryfikowania tożsamości w dwóch wariantach. Pierwszy z nich czyli Self-Verify to zautomatyzowany sposób weryfikacji, który klient jest w stanie przeprowadzić sam w dwie minuty. Wystarczy zrobić zdjęcie twarzy oraz dokumentu tożsamości, a cały proces rejestrowany jest na wideo. Drugi sposób czyli Life-Verify, to proces przeprowadzany podczas wideo-rozmowy ze specjalistą, który jest wspierany przez sztuczną inteligencję. Oba procesy są przeprowadzane zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa. Dokumenty tożsamości są skanowane, nagrywane, a dodatkowo przeprowadzany jest także proces rozpoznawania twarzy. Weryfikacje przeprowadzone przez Fully-Verified pozwalają wyeliminować próby oszustw i użycia sfałszowanych dokumentów.Przyjrzyjmy się więc uważnie najbardziej innowacyjnym systemom i dokumentom tożsamości na świecie.Niewiele osób o nich słyszało, a jeszcze do niedawna zdobycie tego rodzaju dokumentów było w Polsce bardzo proste. Czym są i czy można ich używać? Dokumenty kolekcjonerskie to niemal identyczne z oryginalnymi repliki dokumentów tożsamości, które mogą być wykonane na dowolne dane podane przez klienta. Producenci i dystrybutorzy tych produktów stwierdzają, że przeznaczone są one wyłącznie do użytku własnego. Identyfikowanie się nimi jest niezgodne z prawem i mają one jedynie wartość kolekcjonerską.Niestety, realia pokazują, że tak naprawdę dokumenty te nie są używane jako zabawki dla dzieci albo wystrzałowe prezenty niespodzianki (jak zarzekają się ich sprzedawcy), a są wykorzystywane w nielegalnym celu przez oszustów. Obecnie ustawa z dnia 12 lipca 2019 roku o dokumentach publicznych mówi, że osoby wytwarzające, zbywające lub przechowujące w celu zbycia repliki dokumentów publicznych podlegają karom. Nowelizacja tej ustawy sankcjonuje karnie produkcję dokumentów kolekcjonerskich. Jak to działa w praktyce? W czerwcu tego roku policja dotarła do zorganizowanej grupy przestępczej, która pod przykrywką sprzedawania dokumentów kolekcjonerskich, rozprowadzała fałszywki na całym świecie od 2015 roku. Przestępcy posiadali sprzęt komputerowy, profesjonalne drukarki, matryce i inne obiekty, które służyły do produkcji takich dokumentów. Luki prawne, które mówią o tym, że samo posiadanie dokumentu kolekcjonerskiego nie jest nielegalne, dają duże pole do popisu zajmującym się tym biznesem fałszerzom. Na oszustwach dokonywanych poprzez używanie tych dokumentów cierpią głównie firmy pożyczkowe. Determinacja do walki z dokumentami kolekcjonerskimi w Polsce jest wysoka. W celu zminimalizowania ryzyka oszustwa warto zainwestować w najwyższej jakości usługę weryfikacji tożsamości.Organizowany przez Reconnaissance International konkurs na najlepszy nowy dokument tożsamości połączony z konferencjami dotyczącymi technologii i technik związanych z bezpiecznym tworzeniem dokumentów to wydarzenie odbywające się raz w roku. Laureatami edycji z 2020 roku w kategorii najlepszego regionalnego dokumentu tożsamości zostały e-dowody z Łotwy i Belgii. Wyjątkowo innowacyjne zabezpieczenia, ulepszenie dotychczas używanych technik i pionierskie rozwiązania pozwoliły uzyskać tym unikalnym dokumentom najwyższą nagrodę.Na szczególną uwagę w belgijskim dowodzie zasługuje jego dostosowanie do standardów dokumentów podróżniczych - na jednym z dwóch chipów znajdują się odciski dwóch palców posiadacza dokumentu. Technika ta była dotychczas używana głównie w paszportach. Łotewski dokument został zaś wyróżniony za innowacyjność i udoskonalenie elementów. Tym samym został uznany za daleko wykraczający poza standardy bezpieczeństwa i funkcjonalności poprzednika.Gdyby walory estetyczne były jednym z czynników, które można poddać ocenie w konkursie, faworytami w tej kategorii na pewno byłyby azjatyckie paszporty. Poza regulacjami bezpieczeństwa dokumenty te są niezwykle piękne i sprawiają, że użytkowanie ich jest przyjemniejsze. Paszporty wyzwalają też pewien faktor kulturowy - symbole i skojarzenia charakterystyczne dla danego państwa często mogą odnaleźć na stronach dokumentu swoje odzwierciedlenie.Malezyjski paszport pełen jest rysunków kwitnących kwiatów hibiskusa oraz charakterystycznych dla tego państwa obiektów np. Kinabalu czyli najwyższego szczytu w regionie czy wieży telewizyjnej w Kuala Lumpur. Na kartach paszportu z Tajlandii można podziwiać smoka, który w kraju symbolizuje mądrość i długowieczność. Pełni on również funkcję zabezpieczającą dokument bo niezwykle trudno jest go podrobić. Tajwański paszport skrywa na swoich stronach malunki wielobarwnych kwiatów i sztucznych ogni, które nadrukowane fluorescencyjnym tuszem można zobaczyć tylko pod wpływem naświetlania ultrafioletowego. To tylko kilka przykładów wyjątkowo zachwycających zabezpieczeń dokumentów. Czasami warto przyjrzeć się im bliżej bo mogą aspirować do małych dzieł sztuki.Aadhaar Card to unikalny dokument, który jest wydawany jednorazowo przez indyjski rząd. Może służyć jako dowód tożsamości, potwierdzenia miejsca zamieszkania czy w celu ubiegania się o pożyczki lub dotacje rządowe. Oprócz podstawowych danych znajdujących się na większości dokumentów innowacją jest wprowadzenie informacji biometrycznych czyli skanów tęczówki oraz odcisków palców. Uznawany za najbardziej wyszukany program na świecie, Aadhaar nie miał łatwego startu. Gdy jedenaście lat temu zainicjowano jego działanie sceptycy wątpili w powodzenie zebrania tak wielu danych od jednej z największych populacji na świecie. Wyrobienie dokumentu od samego początku było dobrowolne, a organizacje zajmujące się sprawami swobód i wolności obywatelskich (np. INSAF) wielokrotnie podkreślały, że nikt nie powinien doznawać krzywdy czy niesprawiedliwości z powodu nieposiadania karty Aadhaar. W tym momencie zarejestrowanych w systemie jest ponad 93% obywateli Indii, a wraz z coraz większą digitalizacją posiadanie tego unikalnego dokumentu jest w stanie bardzo ułatwić codzienne życie.Polskie dokumenty tożsamości spełniają wszystkie międzynarodowe regulacje dotyczące ich wyglądu i bezpieczeństwa. Dowody, paszporty czy prawa jazdy mają być przede wszystkim funkcjonalne i chronić ich posiadaczy przed próbami oszustw. Niezależnie od tego jak dokument prezentuje się pod względem estetycznym należy umieć dobrze go zweryfikować. Jeśli sam nie wiesz jak, zrobi to za ciebie Fully - Verified.