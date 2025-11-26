Lojalność w e-commerce: co naprawdę przyciąga klientów?

Lojalność klientów w e-commerce przestała być oczywistością. Konsumenci chcą szybko, bezpiecznie i wygodnie kupować, a jeśli sklep nie spełni ich standardów, bez wahania zmienią go na inny. Z badania e-Izby i Mobile Institute wynika jasno: sama promocja nie wystarczy, a powtarzalne zakupy nie oznaczają lojalności. Kluczowe stają się nowoczesne płatności, doskonała obsługa i personalizacja, które mogą zbudować prawdziwe, długoterminowe relacje.

Raport wyraźnie pokazuje, że lojalność w e-commerce nie jest dana raz na zawsze – konsumenci stają się coraz bardziej wymagający i świadomi swoich wyborów. Lojalność pojawia się wtedy, gdy marka oferuje realną wartość: jakość, bezpieczeństwo, świetną obsługę i nowoczesne technologie. To jasny sygnał dla branży: aby utrzymać klientów, trzeba konsekwentnie budować zaufanie i doświadczenia, które wykraczają poza promocje.



Jako e-Izba będziemy nadal wspierać firmy w tworzeniu standardów i rozwiązań, które pomagają wzmacniać te relacje i rozwijać polską gospodarkę cyfrową – podkreśla Patrycja Sass-Staniszewska, Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej.

Lojalność i zakupy – tylko na konsumenckich warunkach

Lojalność klientów sklepów internetowych trzeba pielęgnować na każdym etapie doświadczenia zakupowego – od wyboru produktu, przez finalizację zamówienia, po obsługę posprzedażową. Wygodne płatności i brak barier przy finalizacji zakupu wzmacniają zaufanie i poczucie komfortu kupujących online.



Rozwiązania płatnicze, które udostępnia PayU, takie jak: raty, płatności odroczone, Click to Pay, płatności subskrypcyjne kartą czy wprowadzone w tym roku subskrypcje oparte o BLIK, pozwalają klientom płacić szybciej i wygodniej, a to prowadzi do większej liczby zakupów w sprawdzonych sklepach - mówi Joanna Pieńkowska-Olczak, prezes PayU S.A, CEO PayU na region Europy Środkowo-Wschodniej.

Jakie cechy ma mieć marka, aby była Twoją ulubioną Konsumenci oceniają marki wielowymiarowo, a od ulubionej oczekują posiadania przynajmniej 4 cech

Kiedy moment płatności staje się procesem intuicyjnym, wręcz „przezroczystym”, lub nawet znika – jak ma to miejsce przy automatycznie realizowanych płatnościach subskrypcyjnych – zmniejsza się ryzyko porzucenia koszyka, a lojalność kupujących rośnie - dodaje Joanna Pieńkowska-Olczak.

Czy aby kupić ulubioną markę, jesteś gotowa/gotów… W imię zakupu produktów ukochanej marki badani potrafią odkładać środki przez kilka miesięcy

Jeśli działasz w branży wystroju wnętrz albo sprzedajesz biżuterię, miej się na baczności

Czy Brand Angels istnieją?

Każdy menedżer intuicyjne wie, jaki jest lojalny klient. To ten, który powraca i kupuje nasze produkty. Czy jednak tylko taki? Informacje pozyskane od konsumentów w badaniu „Lojalność w e-commerce 2025” zrealizowanym przez Izbę Gospodarki Elektronicznej i instytut badawczy Mobile Institute pokazują wyraźnie, że takie zachowanie, czyli powtarzalne zakupy nie zawsze wynikają z lojalności.Powtarzalne zakupy mogą być nierzadko efektem tego, że konsument przyzwyczaił się do marki czy miejsca, nie ma alternatywy, nie widzi gdzie indziej ciekawych promocji. W takim przypadku jego zachowania nie wynikają z pozytywnej relacji z marką i jego „przywiązanie” do niej może być bardzo słabe. I faktycznie wydaje się, że tak jest.Raport wyraźnie wskazuje, że odsetek klientów, którzy kupują daną markę tylko na promocjach wynosi średnio w różnych kategoriach zakupowych nawet 34%. Z przyzwyczajenia preferowane marki kupuje 33% badanych, a ze względu na brak alternatyw – średnio 37%.Tymczasem w dynamicznym świecie e-handlu, w dobie istnienia ogromnej konkurencji na rynku, szczególnie cyfrowym, lojalność konsumentów staje się jednym z kluczowych czynników sukcesu marek i sklepów internetowych, ponieważ pozwala utrzymać stabilny wzrost i wyniki sprzedażowe oraz spokojniej spoglądać w przyszłość.¾ konsumentów potwierdza, że mają swoje ulubione marki, które cenią i kupują częściej. W przypadku ulubionych miejsc zakupu takich „fanów” wśród internautów jest jeszcze więcej, bo 78%.Dla swoich ulubionych marek konsumenci potrafią odkładać zakupy w kategorii, czekać na nowości od marki, przesuwać środki w budżecie, czy kredytować zakup płacąc w modelu BNPL lub zapożyczając się u bliskich. Ta sympatia i skłonność do poświęceń oraz powtarzalnych, częstszych bądź większych zakupów nie jest jednak bezwarunkowa.Michał Hull, Prezes Przelewy24, przekonuje z kolei, że lojalność klientów w polskim e-commerce przybiera nową formę. Powrót do ulubionych marek nie wynika już z samego przyzwyczajenia, ale z jakości całego procesu zakupowego. Konsumenci wracają tam, gdzie wyszukanie produktu, porównanie oferty i finalizacja transakcji odbywają się szybko, sprawnie i bez poczucia ryzyka.Z perspektywy rynku widać wyraźnie, że szczególnie newralgicznym elementem ścieżki zakupowej pozostaje moment płatności. To on decyduje, czy całość zostanie odebrana jako komfortowa i wiarygodna. Intuicyjne, bezproblemowe i transparentne metody płatności wzmacniają zaufanie do sklepu i zwiększają szansę, że klient ponownie dokona zakupu.Współczesna lojalność ma więc głównie charakter praktyczny. Klienci doceniają powtarzalną jakość obsługi, wydajne rozwiązania technologiczne oraz wysoki poziom bezpieczeństwa. Firmy, które konsekwentnie inwestują w te obszary, budują trwałą przewagę konkurencyjną i stabilniejsze relacje z kupującymi — oparte nie na emocjach, lecz na doświadczeniu, któremu można zaufać.Badani Polacy wymagają od marek aktywności w obszarze nowych technologii, m.in. oferowania wygodnych i bezpiecznych, nowoczesnych form płatności czy wspierania się AI w działaniach, śledzenia trendów, doskonałej obsługi klienta i niekwestionowalnej jakości produktów.I nawet wtedy swoje ulubione marki oceniają na różnych wymiarach na 6,9-7,5 w skali, a bliskość wobec marki na 7,2. To nie są oceny promotorów (9 lub 10 zgodnie z metodą NPS). A jeśli osoby sympatyzujące z naszą marką nie są naszymi promotorami, to nie angażują się w nasze działania i przede wszystkim nie mówią o nas innym i nas nie polecają. A to niezastąpiona i skuteczna droga do pozyskania nowych klientów.Chciałoby się powiedzieć „lojalność niejedno ma imię”, albowiem konsumenci, kupując w różnych kategoriach, mają zróżnicowane podejście do lojalności. Branżą, gdzie najwięcej osób deklaruje, że ma swoje ukochane marki, których produkty zawsze kupują jest RTV/AGD/elektronika (49%), a kolejną - Produkty dla dzieci (48%).Z kolei branżą, gdzie najwięcej badanych skupia się na praktycznych cechach produktu i deklaruje pragmatyczne wybory są Książki/edukacja, Biżuteria i Dekoracje/wystrój wnętrz. Sprzedając w tych kategoriach trzeba zawsze miejsc na uwadze cechy oferowanych produktów, i to w porównaniu do konkurencyjnych marek i miejsc zakupowych.Najbardziej łasi na promocje i przez to mniej lojalni są z kolei kupujący leki i suplementy (52%), ale też biżuterię, elektronikę i elementy dekoracji wnętrz. Jakość produktów zaś przekonuje do lojalności wobec marek najwięcej osób, gdy kupują produkty spożywcze (44%), a także kosmetyki, leki i książki.Nasuwa się zatem pytanie czy są jakieś kategorie, gdzie marki mogą uzyskać grupę naprawdę wiernych klientów, związanych z nimi na przysłowiowe „dobre i złe”. Wyniki badania pokazują, że takich osób jest wśród konsumentów około 11%. To one nadwyrężają dla marek swoje budżety domowe, zapożyczają się, ale także szeroko rekomendują daną markę innym.Częściej Brand Angels można spotkać wśród młodych kobiet zamieszkujących największe miasta, a także osób zamożnych, zarabiających 10 000 zł i więcej miesięcznie, co od razu podpowiada wniosek, że nawet jeśli mają silną więź z marką, to nie jest ona bezwarunkowa i dana na zawsze. Wspiera ten wniosek fakt, że konsumenci deklarują, że potrafią wybaczyć marce maksymalnie dwa potknięcia, a co 8. osoba nie akceptuje w ogóle żadnych niedoskonałości i problemów.