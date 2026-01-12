Motorola Qira i Lenovo Qira: jeden system AI dla całego ekosystemu urządzeń

Podczas targów CES 2026 w Las Vegas Lenovo zaprezentowało Lenovo Qira i Motorola Qira - inteligencję osobistą (Personal Ambient Intelligence) zaprojektowaną do zintegrowanego działania w wielu środowiskach. Rozwiązanie ma stanowić odejście od klasycznych asystentów aplikacyjnych na rzecz systemowej AI, która rozumie kontekst, uczy się intencji użytkownika, działając w tle używanych przez niego komputerów PC, tabletów, smartfonów oraz innych urządzeń. Qira zapewniać ma ciągłość doświadczeń i spersonalizowane wsparcie.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czym są Lenovo Qira i Motorola Qira oraz czym różnią się od klasycznych asystentów AI

Jak działa systemowa, kontekstowa AI w środowisku wielu urządzeń?

W jaki sposób Lenovo podchodzi do prywatności i bezpieczeństwa danych użytkowników?



Lenovo Qira to nie kolejny asystent – to nowy sposób, w jaki sztuczna inteligencja funkcjonuje w całym ekosystemie urządzeń użytkownika – komentuje Dan Dery, wiceprezes ds. ekosystemu AI w Intelligent Devices Group Lenovo.



Naszym celem jest sprawić, aby AI była czymś więcej niż narzędziem – aby stała się inteligencją, która współpracuje z użytkownikiem w sposób ciągły i naturalny.

Pakiet rozwiązań AI firmy Microsoft , dostępny za pośrednictwem Windows Foundry i Microsoft Azure, zapewnia bezpieczne i sprawdzone funkcje lokalne i chmurowe, które umożliwiają płynną koordynację między komputerami PC, tabletami i smartfonami z systemem Windows.

, dostępny za pośrednictwem Windows Foundry i Microsoft Azure, zapewnia bezpieczne i sprawdzone funkcje lokalne i chmurowe, które umożliwiają płynną koordynację między komputerami PC, tabletami i smartfonami z systemem Windows. W strefie Creator Zone na komputerach PC technologia Stability AI umożliwia prywatne, nieograniczone tworzenie obrazów na podstawie tekstu przy użyciu najnowszych modeli Stable Diffusion 3.5 Flash, z hybrydową obsługą zaawansowanych procesów generatywnych.

umożliwia prywatne, nieograniczone tworzenie obrazów na podstawie tekstu przy użyciu najnowszych modeli Stable Diffusion 3.5 Flash, z hybrydową obsługą zaawansowanych procesów generatywnych. Notion umożliwia użytkownikom Lenovo Qira bezpieczne wyszukiwanie i analizowanie przestrzeni roboczej Notion użytkownika, przenosząc notatki, dokumenty i plany bezpośrednio do kontekstu, tworząc prawdziwie zintegrowaną osobistą bazę wiedzy.

umożliwia użytkownikom Lenovo Qira bezpieczne wyszukiwanie i analizowanie przestrzeni roboczej Notion użytkownika, przenosząc notatki, dokumenty i plany bezpośrednio do kontekstu, tworząc prawdziwie zintegrowaną osobistą bazę wiedzy. Sztuczna inteligencja Perplexity umożliwia użytkownikom pogłębienie wiedzy na dany temat dzięki jasnym, popartym źródłami odpowiedziom i wskazówkom, które pozwalają lepiej zrozumieć kontekst bez utraty koncentracji i konieczności przełączania się między aplikacjami.

umożliwia użytkownikom pogłębienie wiedzy na dany temat dzięki jasnym, popartym źródłami odpowiedziom i wskazówkom, które pozwalają lepiej zrozumieć kontekst bez utraty koncentracji i konieczności przełączania się między aplikacjami. Dzięki markom Expedia Group, Expedia i Vrbo, Lenovo Qira może wyświetlać odpowiednie oferty turystyczne w oparciu o intencje użytkownika, zapewniając płynne przekazywanie informacji dotyczących rezerwacji i obsługi, co sprawia, że planowanie podróży jest szybsze i łatwiejsze.

Dostępność